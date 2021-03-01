Видані сертифікати у рамках Всеукраїнського фестивалю методичних мистецьких ідей “Виховуємо митця незалежної України”

ПІБФормаОбсягНомер
Комаровська Оксана АнатоліївнаДистанційна45 год (1,5 ЄКТС) № 211001
Прокопчук Вікторія ІгорівнаДистанційна45 год (1,5 ЄКТС № 211002
Сірко Тетяна Олександрівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211003
Рагозіна Вікторія Валентинівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211004
Коваль Світлана Миколаївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211005
Тішина Олена Федорівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211006
Юдіна Ірина Аркадіївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211007
Федорчук Світлана Володимирівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211008
Кирнична Світлана Іванівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211009
Ничкало Світлана Андріівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211010
Карташова Вікторія Петрівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211011
Федоренко Лариса Миколаївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211012
Осипова Тетяна Віталіївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211013
Павлюк Антоніна Михайлівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211014
Григоренко Оксана Анатоліївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211015
Гаврилова Тетяна Юріївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211016
Скоморохова Олена Борисівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211017
Новосьолова Iрина Володимирiвна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211018
Токарчук Ірина Юріївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211019
Анацька Лариса Михайлівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211020
Сех Сузанна Володимирівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211021
Фенканін Ольга Андріївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211022
Пастуханова Наталія Василівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211023
Тимків Олег Андрійович Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211024
Вільгуцька Ольга Степанівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211025
Бронзей Віра Ярославівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211026
Чайковська Олена Владиславівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211027
Холевінська Ярина Іванівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211028
Ільницька Любов Віталіївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211029
Гавришко Сергiй Геннадiйович Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211030
Яковенко Лариса Петрівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211031
Бабій Олена Василівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211032
Рябошапко Наталя Олександрівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211033
Березовська Наталя Валеріївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211034
Квасникова Світлана Валеріївна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211035
Коломоєць Марина Влодимирівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211036
Цимбал Наталя Ігорівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211037
Смалько Марина Федорівна Дистанційна 45 год (1,5 ЄКТС) № 211038

Яблучко подяки 🙂

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10,00 грн.

Є в наявності

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