Видані сертифікати у рамках Всеукраїнського фестивалю методичних мистецьких ідей “Виховуємо митця незалежної України”

|ПІБ
|Форма
|Обсяг
|Номер
|Комаровська Оксана Анатоліївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211001
|Прокопчук Вікторія Ігорівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС
|№ 211002
|Сірко Тетяна Олександрівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211003
|Рагозіна Вікторія Валентинівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211004
|Коваль Світлана Миколаївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211005
|Тішина Олена Федорівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211006
|Юдіна Ірина Аркадіївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211007
|Федорчук Світлана Володимирівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211008
|Кирнична Світлана Іванівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211009
|Ничкало Світлана Андріівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211010
|Карташова Вікторія Петрівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211011
|Федоренко Лариса Миколаївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211012
|Осипова Тетяна Віталіївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211013
|Павлюк Антоніна Михайлівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211014
|Григоренко Оксана Анатоліївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211015
|Гаврилова Тетяна Юріївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211016
|Скоморохова Олена Борисівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211017
|Новосьолова Iрина Володимирiвна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211018
|Токарчук Ірина Юріївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211019
|Анацька Лариса Михайлівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211020
|Сех Сузанна Володимирівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211021
|Фенканін Ольга Андріївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211022
|Пастуханова Наталія Василівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211023
|Тимків Олег Андрійович
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211024
|Вільгуцька Ольга Степанівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211025
|Бронзей Віра Ярославівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211026
|Чайковська Олена Владиславівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211027
|Холевінська Ярина Іванівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211028
|Ільницька Любов Віталіївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211029
|Гавришко Сергiй Геннадiйович
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211030
|Яковенко Лариса Петрівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211031
|Бабій Олена Василівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211032
|Рябошапко Наталя Олександрівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211033
|Березовська Наталя Валеріївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211034
|Квасникова Світлана Валеріївна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211035
|Коломоєць Марина Влодимирівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211036
|Цимбал Наталя Ігорівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211037
|Смалько Марина Федорівна
|Дистанційна
|45 год (1,5 ЄКТС)
|№ 211038
Видані сертифікати у рамках Всеукраїнського фестивалю методичних мистецьких ідей “Виховуємо митця незалежної України”
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10,00 грн.
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