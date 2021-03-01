Загадкові, інтригуючі історії з приватного життя знаменитих людей, які жили на українській землі і залишили свій яскравий слід в історії, культурі, мистецтві і науці. Історії кохання. Історії сходження на олімп слави, або несподівані повороти долі.
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НОВИЙ СЕЗОН 2021. “ГРА ДОЛІ”
Загадкові, інтригуючі історії з приватного життя знаменитих людей, які жили на українській землі і залишили свій яскравий слід в історії, культурі, мистецтві і науці. Історії кохання. Історії сходження на олімп слави, або несподівані повороти долі.
Яблучко подяки 🙂
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10,00 грн.
Є в наявності