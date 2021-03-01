НОВИЙ СЕЗОН 2021. “ГРА ДОЛІ”

Загадкові, інтригуючі історії з приватного життя знаменитих людей, які жили на українській землі і залишили свій яскравий слід в історії, культурі, мистецтві і науці. Історії кохання. Історії сходження на олімп слави, або несподівані повороти долі.

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Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

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