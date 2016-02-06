Важлива Ваша думка!

Звертаємося до Вас за допомогою! Так-так, саме до Вас!

Ми підготували опитування, яке займе 2-3 хв вашого часу, але для нас стане НАДЗВИЧАЙНО корисним у створенні майбутніх проєктів і видань.

Для нас цінно, знайти той вектор, який до душі читачам і читачкам усіх продуктів видавництва. Тому БЕЗ ВАС нам не впоратися

Це АНОНІМНО.Не треба багато писати, майже всі питання у тестовому вигляді. Вигадувати нічого не потрібно, просто розкажіть про власний досвід.

Опитування тут: https://forms.gle/LmmQXzK95aXW59nE7