Важлива Ваша думка!

Звертаємося до Вас за допомогою! Так-так, саме до Вас!

Ми підготували опитування, яке займе 2-3 хв вашого часу, але для нас стане НАДЗВИЧАЙНО корисним у створенні майбутніх проєктів і видань.

Для нас цінно, знайти той вектор, який до душі читачам і читачкам усіх продуктів видавництва. Тому БЕЗ ВАС нам не впоратися😉

Це АНОНІМНО.Не треба багато писати, майже всі питання у тестовому вигляді. Вигадувати нічого не потрібно, просто розкажіть про власний досвід.

Опитування тут: https://forms.gle/LmmQXzK95aXW59nE7

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

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