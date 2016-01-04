Вебінар «Як вчителю організувати додатковий прибуток» від Марини Мосієнко

У наші буремні часи, коли локдауни та обмеження змінюють освітній простір та створюють, мов урагани, неочікувані зміни, багато вчителів починають задумуватися про додатковий прибуток. Звісно, хочеться залишитися в професії і знайти джерело нових фінансових надходжень. На вебінарі будемо розмірковувати на цю тему та шукати шляхи втілення мрій – в зручний час заробляти додаткові гроші.
⭐️ Частина 1. Чи треба змінювати професію вчителя, щоб заробляти більше?
⭐️ Частина 2. Нова реальність освіти — нові фінансові можливості вчителям.
⭐️ Частина 3. Зміна ринку освітніх послуг, нові батьківські запити до вчителів. Загрози на шляху пошуку додаткового заробітку.
⭐️ Частина 4. У чому моя сила? Хто мій замовник?
⭐️ Частина 5. Як знайти свою тему та розкрити її в інформаційному просторі.
⭐️ Частина 6. Перейти в експертну позицію та зрозуміти ціну своїх послуг або консультацій
⭐️ Частина 7. Наступний крок – створення міні курсу в онлайні.
⭐️ Частина 8. Просування себе в мережах та побудова власного бренду.
⭐️ Частина 9. Фаховість, інтерес до справи, уміння навчатися. Без цього ніяк.

Про спікерку: Марина Мосієнко — директорка видавництва “Шкільний світ” та засновниця проєкту “Шкільний світ. Вона”.

Реєстрація не потрібна.
Безкоштовно.

 Долучайте до спільноти “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та події: https://www.facebook.com/events/441599110321636, щоб не пропустити!

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

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