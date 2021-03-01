Вправа «Ловись, комо, велика і мала»

Завдання: розставити розділові знаки у реченнях.
1. Згори, з міста текли до води запахи вечірніх лип. (Юрій Яновський)
2. Не так тії вороги, як добрії люди — і окрадуть жалкуючи плачучи осудять. (Тарас Шевченко)
3. Старий зараз ніякої роботи не визнає окрім пасіки. (Михайло Стельмах)
4. Омиті росами квітки розтулюють повіки. (Володимир Сосюра)
5. Наперекір огню і смерті полки незборені і вперті боям виходили навстріч. (Микола Упеник)
6. Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. (Олександр Довженко)
7. Леліє даль волога і блакитна. (Микола Бажан)
8. Покинута людьми на довгі дні дорога помирає в бур’яні. (Дмитро Павличко)
9. Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення. (Вадим Собко)
10. Учися чистоти і простоти і стоптуючи килим золотий забудь про вежі темної гордині. (Максим Рильський)