Вправа «Ловись, комо, велика і мала»

Завдання: розставити розділові знаки у реченнях.

1. Згори, з міста текли до води запахи вечірніх лип. (Юрій Яновський)

2. Не так тії вороги, як добрії люди — і окрадуть жалкуючи плачучи осудять. (Тарас Шевченко)

3. Старий зараз ніякої роботи не визнає окрім пасіки. (Михайло Стельмах)

4. Омиті росами квітки розтулюють повіки. (Володимир Сосюра)

5. Наперекір огню і смерті полки незборені і вперті боям виходили навстріч. (Микола Упеник)

6. Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. (Олександр Довженко)

7. Леліє даль волога і блакитна. (Микола Бажан)

8. Покинута людьми на довгі дні дорога помирає в бур’яні. (Дмитро Павличко)

9. Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення. (Вадим Собко)

10. Учися чистоти і простоти і стоптуючи килим золотий забудь про вежі темної гордині. (Максим Рильський)