Переможці конкурсу”Панорама творчих уроків 2021:дистанційний виклик”

Традиція проведення конкурсу “Панорама творчих уроків” існує вже більше 10 років. Він трансформувася, покращувався та розвивався, але головна мета завжди залишалася незмінною — ділитися найкращими доробками із освітянством України.
Увесь колектив видавництва “Шкільний світ” щиро дякує авторам, які надіслали свої матеріали для участі в конкурсі. Цьогоріч ми отримали 215 робіт, які кидають виклик дистанційній освіті і всі вони, безперечно, заслуговують визнання. Найкращі роботи ми будемо публікувати в газетах видавництва “Шкільний світ” незалежно від перемоги в номінації. Ми хочемо відзначити кожну цікаву роботу та увіковічити її на друкованих сторінках. А тепер час перейти до найцікавішого…
Що отримають переможці?
1 місце
- Передплата на фахову газету терміном 4 місяці.
- Еко-сумка
- Набір фахових книжок та газет
- Сертифікат
2 місце
- 40% знижки на покупку в інтернет-магазині “Шкільний світ”
- Еко-сумка
- Набір фахових книжок та газет
- Сертифікат
3 місце
- Еко-сумка
- Набір фахових книжок та газет
- Сертифікат
Переможці номінації «УПРАВЛІНСЬКА»
1 місце
Лариса БОРЛАК, практичний психолог, заступник директора з навчально-виховної роботи закладу дошкільної освіти Хлібодарівського ЗДПЗСО Чаплинської районної ради, Херсонська обл.
Ганна АКСЬОНОВА, учитель початкових класів, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів Хлібодарівського ЗДПЗСО
Назва матеріалу: Співпраця закладів дошкільної освіти та початкової школи через організацію спільного дистанційно-очного методичного об’єднання в умовах впровадження дистанційної освіти
2 місце
Світлана ПЛЯСЕЦЬКА, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів №5 Новокаховської міської ради.
Назва матеріалу: Семінар-вернісаж педагогічних ідей «Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти та формування компетентностей». Засідання педагогічної ради
3 місце
Наталія ДУНЯШЕНКО, заступник директора з навчально-виховної роботи, гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, м. Кропивницький
Назва матеріалу: STEAM-навчання як освітній пазл. Міжпредметний навчально-дослідницький проєкт «КВІТКовẮ феєрія»
Переможці номінації «ФІЛОЛОГІЧНА»
1 місце
Наталія КОРЖОВА, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, ЗЗСО І – ІІІ ступенів №3 «СШ», м. Дзержинськ, Донецька область
Назва матеріалу: Посібник «Цикл уроків з української літератури для 10 класу з теми «Модерна українська проза» за змішаним навчанням»
2 місце
Тетяна НАГІРНА, викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
Назва матеріалу: Розробка уроку української літератури «Василь Стефаник. Камінний хрест».
3 місце
Анастасія ЯРОВА, вчителька англійської мови, Маріупольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №51, Донецька обл.
Назва матеріалу: Кейс інтегрованих уроків з англійської мови
Переможці номінації «ПСИХОЛОГІЧНА»
1 місце
Онуфрієнко Марина Вадимівна, практичний психолог ДНЗ №16 «Калинонька» м. Первомайськ
Назва матеріалу: Воркшоп «Формування стресостійкості педагогів як запорука збереження психічного здоров’я в кризовий період»
2 місце
Погорєлова Галина Валеріївна, практичний психолог КЗ «Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області»
Назва матеріалу: Онлайн-coworking «Попередження булінгу в освітньому середовищі»
3 місце
Лаврова Олена Миколаївна, вчитель-логопед, КДНЗ «Ясла-садок №166 «Діоскурія»» смт Сартана
Назва матеріалу: Конспект групового інтегрованого заняття з формування фонетико-фонематичних уявлень у дітей з фонетико-фонематичним розладом мовлення на тему: «Казкова подорож». Диференціація звуків [С] –[Ш].
Переможці номінації «Дошкільна»
1 місце
Олексієнко Людмила Валеріївна, керівник гуртка Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради
Назва матеріалу: Досвід дистанційної роботи з вихованцями гуртка «Шахи для малят»
2 місце
Карлюга Аліна Володимирівна, вихователь – методист ЗДО №24 «Гвоздичка» м. Первомайськ, Миколаївської обл.
Назва матеріалу: Онлайн-марафон «Морська подорож на острів скарбів» для дітей старшого дошкільного віку
3 місце
Григорчак Ірина Володимирівна, Відмиш Віта Віталіївна, Пілявська Наталія Володимирівна, вихователь-методист, вихователь, психолог практичний ЗДО №1 «Ластівка», м. Первомайськ, Миколаївська обл.
Назва матеріалу: Міський методичний онлайн-захід (на платформі ZOOM) Майстер-клас «Партнерська взаємодія з батьками в ЗДО: новий формат»
Переможці номінації «Початкова»
1 місце
Семенова Галина Олександрівна, Молоткова Світлана Олександрівна, вчителі англійської мови Ліцей № 5 м. Львів
Назва матеріалу: Інтегрований урок із англійської мови і малювання для 1 класу НУШ “Кольори веселки”
2 місце
Барабаш Оксана Олександрівна, вчитель математики та інформатики, кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” Хлібодарівського закладу дошкільної, повної загальної середньої освіти
Назва матеріалу: Створення освітнього середовища з використанням технологій дистанційного навчання для учнів 2 класу на уроках інформатики
3 місце
Князевич Оксана Василівна, вчитель початкових класів
Назва матеріалу: Конспект уроку “Створення алгоритму з розгалуженням та алгоритмів з повторенням для виконавці” для 4 класу
Переможці номінації «Суспільно-гуманітарна»
1 місце
Гончарова Наталія Анатоліївна
Назва матеріалу: Конспект уроку в рамках інтегрованого курсу “Мистецтво” для 9 класу на тему “Мова і види кіномистецтва”
2 місце
Павенко Наталя Вікторівна
Назва матеріалу: Методична розробка вебчеленджу на платформі Genial за темою: «Я — майбутній підприємець»
3 місце
Савчур Ганна Василівна, викладач історії Міжгірського професійного ліцею
Назва матеріалу: Методична розробка дистанційного уроку з всесвітньої історії на тему “Чехословацька республіка у міжвоєнний період”
Переможці номінації «Природничо-математична»
1 місце
Мамзенко Наталія Олександрівна, викладачка біології Кропивницького ЦВПУ ім. Миколи Федоровського, Кіровоградська обл.
Назва матеріалу: Дошка Padlet та добірка вправ LearningApps для використання у дистанційній роботі з учнівством 11-го класу
2 місце
Бондаренко Світлана Володимирівна, вчителька математики Васильківського НВК № 3 «ЗНЗ — ДНЗ», Дніпропетровська обл.
Назва матеріалу: Конспект дистанційного уроку математики «Розв’язування задач на знаходження дробу від числа і числа за його дробовим значенням», 6-й клас
3 місце
Корнієнко Ліана Олександрівна, викладачка хімії та біології КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж», Донецька обл.
Назва матеріалу: Технологічна карта уроку з хімії «Амінокислоти. Білки», 10-й клас
Усім переможцям рекомендуємо прослідкувати за електронною поштою, адже незабаром туди прилетить переможний лист.