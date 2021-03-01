Переможці конкурсу”Панорама творчих уроків 2021:дистанційний виклик”

Традиція проведення конкурсу “Панорама творчих уроків” існує вже більше 10 років. Він трансформувася, покращувався та розвивався, але головна мета завжди залишалася незмінною — ділитися найкращими доробками із освітянством України.
Увесь колектив видавництва “Шкільний світ” щиро дякує авторам, які надіслали свої матеріали для участі в конкурсі. Цьогоріч ми отримали 215 робіт, які кидають виклик дистанційній освіті і всі вони, безперечно, заслуговують визнання. Найкращі роботи ми будемо публікувати в газетах видавництва “Шкільний світ” незалежно від перемоги в номінації. Ми хочемо відзначити кожну цікаву роботу та увіковічити її на друкованих сторінках. А тепер час перейти до найцікавішого…

Що отримають переможці?

1 місце

  1. Передплата на фахову газету терміном 4 місяці.
  2. Еко-сумка
  3. Набір фахових книжок та газет
  4. Сертифікат

2 місце

  1. 40% знижки на покупку в інтернет-магазині “Шкільний світ”
  2. Еко-сумка
  3. Набір фахових книжок та газет
  4. Сертифікат

3 місце

  1. Еко-сумка
  2. Набір фахових книжок та газет
  3. Сертифікат

Переможці номінації «УПРАВЛІНСЬКА»

1 місце

Лариса БОРЛАК, практичний психолог, заступник директора з навчально-виховної роботи закладу дошкільної освіти Хлібодарівського ЗДПЗСО Чаплинської районної ради, Херсонська обл.

Ганна АКСЬОНОВА, учитель початкових класів, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів Хлібодарівського ЗДПЗСО

Назва матеріалу: Співпраця закладів дошкільної освіти та початкової школи через організацію спільного дистанційно-очного методичного об’єднання в умовах впровадження дистанційної освіти

2 місце

Світлана ПЛЯСЕЦЬКА, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів №5 Новокаховської міської ради.

Назва матеріалу: Семінар-вернісаж педагогічних ідей «Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти та формування компетентностей». Засідання педагогічної ради

3 місце

Наталія ДУНЯШЕНКО, заступник директора з навчально-виховної роботи, гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, м. Кропивницький

Назва матеріалу: STEAM-навчання як освітній пазл. Міжпредметний навчально-дослідницький проєкт «КВІТКовẮ феєрія»

Переможці номінації «ФІЛОЛОГІЧНА»

1 місце

Наталія КОРЖОВА, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, ЗЗСО І – ІІІ ступенів №3 «СШ», м. Дзержинськ, Донецька область

Назва матеріалу: Посібник «Цикл уроків з української літератури для 10 класу з теми «Модерна українська проза» за змішаним навчанням»

2 місце

Тетяна НАГІРНА, викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Назва матеріалу: Розробка уроку української літератури «Василь Стефаник. Камінний хрест».

3 місце

Анастасія ЯРОВА, вчителька англійської мови, Маріупольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №51, Донецька обл.

Назва матеріалу: Кейс інтегрованих уроків з англійської мови

Переможці номінації «ПСИХОЛОГІЧНА»

1 місце

Онуфрієнко Марина Вадимівна, практичний психолог ДНЗ №16 «Калинонька» м. Первомайськ
Назва матеріалу: Воркшоп «Формування стресостійкості педагогів як запорука збереження психічного здоров’я в кризовий період»

2 місце

Погорєлова Галина Валеріївна, практичний психолог КЗ «Первомайський ліцей №6 Первомайської міської ради Харківської області»
Назва матеріалу: Онлайн-coworking «Попередження булінгу в освітньому середовищі»

3 місце

Лаврова Олена Миколаївна, вчитель-логопед, КДНЗ «Ясла-садок №166 «Діоскурія»» смт Сартана
Назва матеріалу: Конспект групового інтегрованого заняття з формування фонетико-фонематичних уявлень у дітей з фонетико-фонематичним розладом мовлення на тему: «Казкова подорож». Диференціація звуків [С] –[Ш].

Переможці номінації «Дошкільна»

1 місце

Олексієнко Людмила Валеріївна, керівник гуртка Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради
Назва матеріалу: Досвід дистанційної роботи з вихованцями гуртка «Шахи для малят»

2 місце

Карлюга Аліна Володимирівна, вихователь – методист ЗДО №24 «Гвоздичка» м. Первомайськ, Миколаївської обл.
Назва матеріалу: Онлайн-марафон «Морська подорож на острів скарбів» для дітей старшого дошкільного віку

3 місце

Григорчак Ірина Володимирівна, Відмиш Віта Віталіївна, Пілявська Наталія Володимирівна, вихователь-методист, вихователь, психолог практичний ЗДО №1 «Ластівка», м. Первомайськ, Миколаївська обл.
Назва матеріалу: Міський методичний онлайн-захід (на платформі ZOOM) Майстер-клас «Партнерська взаємодія з батьками в ЗДО: новий формат»

Переможці номінації «Початкова»

1 місце

Семенова Галина Олександрівна, Молоткова Світлана Олександрівна, вчителі англійської мови Ліцей № 5 м. Львів
Назва матеріалу: Інтегрований урок із англійської мови і малювання для 1 класу НУШ “Кольори веселки”

2 місце

Барабаш Оксана Олександрівна, вчитель математики та інформатики, кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” Хлібодарівського закладу дошкільної, повної загальної середньої освіти
Назва матеріалу: Створення освітнього середовища з використанням технологій дистанційного навчання для учнів 2 класу на уроках інформатики

3 місце

Князевич Оксана Василівна, вчитель початкових класів
Назва матеріалу: Конспект уроку “Створення алгоритму з розгалуженням та алгоритмів з повторенням для виконавці” для 4 класу

Переможці номінації «Суспільно-гуманітарна»

1 місце

Гончарова Наталія Анатоліївна
Назва матеріалу: Конспект уроку в рамках інтегрованого курсу “Мистецтво” для 9 класу на тему “Мова і види кіномистецтва”

2 місце

Павенко Наталя Вікторівна
Назва матеріалу: Методична розробка вебчеленджу на платформі Genial за темою:  «Я — майбутній підприємець»

3 місце

Савчур Ганна Василівна, викладач історії Міжгірського професійного ліцею
Назва матеріалу: Методична розробка дистанційного уроку з всесвітньої історії на тему “Чехословацька республіка у міжвоєнний період”

Переможці номінації «Природничо-математична»

1 місце

Мамзенко Наталія Олександрівна, викладачка біології Кропивницького ЦВПУ ім. Миколи Федоровського, Кіровоградська обл.
Назва матеріалу: Дошка Padlet та добірка вправ LearningApps для використання у дистанційній роботі з учнівством 11-го класу

2 місце

Бондаренко Світлана Володимирівна, вчителька математики Васильківського НВК № 3 «ЗНЗ — ДНЗ», Дніпропетровська обл.
Назва матеріалу: Конспект дистанційного уроку математики «Розв’язування задач на знаходження дробу від числа і числа за його дробовим значенням», 6-й клас

3 місце

Корнієнко Ліана Олександрівна, викладачка хімії та біології КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж», Донецька обл.
Назва матеріалу: Технологічна карта уроку з хімії «Амінокислоти. Білки», 10-й клас

Усім переможцям рекомендуємо прослідкувати за електронною поштою, адже незабаром туди прилетить переможний лист.

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

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