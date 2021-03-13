Тема прямого етеру-вебінару: Прикладний аналіз поведінки: психологія для життя
Дата та час проведення: 26 березня, п’ятниця, 17:00
Прикладний аналіз поведінки — розділ практичної психології, що займається формуванням необхідних навичок та корекцією небажаної поведінки, спираючись на знання поведінкових законів.
Закони поведінки є однаковими для всіх людей і навіть вищих тварин.
Знаючи, яким чином формуються поведінкові патерни, можна значно підвищити ефективність взаємодії і комунікації з оточуючими.
Знання поведінкових законів стане у нагоді і у спілкуванні з близькими, і у вихованні дітей, і у вибудовуванні стосунків з колегами й партнерами по роботі. Тим більше, що ці закони є доволі простими й зрозумілими.На вебінарі поговоримо про принципи прикладного аналізу поведінки та їхнє застосування у повсякденному житті.
Про спікерку: Цимбаленко Олена – психолог, корекційний педагог, директор ГО “Центр АВА-терапії”, співзасновниця АВАшколи.
Перегляд безкоштовний та без реєстрації.
Долучайте до спільноти “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та події: https://www.facebook.com/events/286775869482645, щоб не пропустити!
Запрошуємо на вебінар “Прикладний аналіз поведінки: психологія для життя” від Олена Цимбаленко
Тема прямого етеру-вебінару: Прикладний аналіз поведінки: психологія для життя
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10,00 грн.
Є в наявності