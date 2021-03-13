Запрошуємо на вебінар “Прикладний аналіз поведінки: психологія для життя” від Олена Цимбаленко

📌 Тема прямого етеру-вебінару: Прикладний аналіз поведінки: психологія для життя
📅 Дата та час проведення: 26 березня, п’ятниця, 17:00

Прикладний аналіз поведінки — розділ практичної психології, що займається формуванням необхідних навичок та корекцією небажаної поведінки, спираючись на знання поведінкових законів.
Закони поведінки є однаковими для всіх людей і навіть вищих тварин.
Знаючи, яким чином формуються поведінкові патерни, можна значно підвищити ефективність взаємодії і комунікації з оточуючими.
Знання поведінкових законів стане у нагоді і у спілкуванні з близькими, і у вихованні дітей, і у вибудовуванні стосунків з колегами й партнерами по роботі. Тим більше, що ці закони є доволі простими й зрозумілими.На вебінарі поговоримо про принципи прикладного аналізу поведінки та їхнє застосування у повсякденному житті.
👩‍💻 Про спікерку: Цимбаленко Олена – психолог, корекційний педагог, директор ГО “Центр АВА-терапії”, співзасновниця АВАшколи.
🆓 Перегляд безкоштовний та без реєстрації.
Долучайте до спільноти “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та події: https://www.facebook.com/events/286775869482645, щоб не пропустити!

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

Є в наявності

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