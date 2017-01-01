Вебінар «Освітні подорожі: де шукати та як організувати?» від Ірини СОКОЛ

Чи любите ви подорожі? Прогулятись по вуличкам, попити каву, познайомитись з історією іншої країни? Багато людей позбавляють себе таких радісних моментів, гадаючи, що подорож закордон це надто дорого, або треба досконало знати іноземні мови, або людина просто має страх іншого міста / країни. Так, знаю, ба сама пройшла через всі ці речі….. А зараз… маю у своєму арсеналі вже 16 країн.
А чи полюбляєте ви бувати на різних освітніх заходах, знайомитись з новими людьми, шукати для себе нові педагогічні «родзинки»? Це ж так цікаво побачити освітню систему Фінляндії на власні очі, або побувати на уроці в школі Великобританії, або поспілкуватись з колегами грузинського ліцею. На сьогодні є безліч варіантів освітніх подорожей. Отже, пропоную поспілкуватись на тему «Освітні подорожі: де шукати та як організувати?»
Зустрічаймося на відкритому вебінарі вже 12 лютого 2021 (п’ятниця) о 18:00!

🗣 Про спікерку: Ірина СОКОЛ — доцент, кандидат педагогічних наук Кафедри інформатичної та технологічної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Практикуючий вчитель інформатики Запорізького Січового колегіуму-інтернату.
▫️ Реєстрація не потрібна.
▫️ Вебінар безкоштовний.

Долучайте до спільноти “Шкільний світ. Вона”: https://www.facebook.com/school.world.femen та події: https://www.facebook.com/events/441599110321636, щоб не пропустити!

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

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