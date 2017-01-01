прямий етер: “Перфекціонізм: перевага чи недолік?” від Алі Середи

ЗАПРОШУЄМО НА ПРЯМИЙ ЕТЕР УЖЕ У ВІВТОРОК

Тема прямого етеру-вебінару: “Перфекціонізм: перевага чи недолік?”

Дата та час проведення: 2 лютого, вівторок, 17:00⠀

Усі ми в різних життєвих ситуаціях ставимо занадто високі вимоги до себе: хочемо бути найкращою мамою, побудувати найщасливіші стосунки чи досягти неймовірних успіхів у роботі. Здавалося б, все логічно. Але де проходить межа між здоровим бажанням досягти успіху та неадекватним прагненням досконалості? Під час прямого етеру ми:

розглянемо причини та наслідки перфекціонізму,

познайомимося з феноменом прокрастинації та внутрішнім критиком,

поговоримо про те, як виявити свого перфекціоніста та як собі допомогти.⠀

Про спікерку: Аля СЕРЕДА — психологиня, гештальт-терапевтка, веде приватну практику в місті Києві.⠀

Перегляд безкоштовний та без реєстрації.

Щоб долучитися або переглянути запис переходьте за покликанням: https://www.facebook.com/events/2827902070786064