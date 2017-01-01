прямий етер: “Перфекціонізм: перевага чи недолік?” від Алі Середи

ЗАПРОШУЄМО НА ПРЯМИЙ ЕТЕР УЖЕ У ВІВТОРОК💥

📌 Тема прямого етеру-вебінару: “Перфекціонізм: перевага чи недолік?”

📅 Дата та час проведення: 2 лютого, вівторок, 17:00⠀

Усі ми в різних життєвих ситуаціях ставимо занадто високі вимоги до себе: хочемо бути найкращою мамою, побудувати найщасливіші стосунки чи досягти неймовірних успіхів у роботі. Здавалося б, все логічно. Але де проходить межа між здоровим бажанням досягти успіху та неадекватним прагненням досконалості? Під час прямого етеру ми:

  • розглянемо причини та наслідки перфекціонізму,
  • познайомимося з феноменом прокрастинації та внутрішнім критиком,
  • поговоримо про те, як виявити свого перфекціоніста та як собі допомогти.⠀

Про спікерку: Аля СЕРЕДА — психологиня, гештальт-терапевтка, веде приватну практику в місті Києві.⠀

Перегляд безкоштовний та без реєстрації.

Щоб долучитися або переглянути запис переходьте за покликанням: https://www.facebook.com/events/2827902070786064

Яблучко подяки 🙂

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10,00 грн.

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