ТОП НАЙКРАЩИХ УКРАЇНОМОВНИХ ОНЛАЙН-КОРЕКТОРІВ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ

1️⃣ Розширення “OnlineCorrector” — найочевидніший ресурс, якщо шукаєш «онлайн-коректор». Це розширення для браузера. Також є платна версія, яка дає змогу працювати з «Microsoft Word». Виправляє як механічні помилки, наприклад, зайві пробіли, крапки, помилкові великі літери, так і пунктуаційні, стилістичні, орфографічні тощо. Окрім того, на ресурсі можна ознайомитися з найпоширенішими помилками. Дуже зручно, коли швидко треба згадати, то «не зважаючи на» чи «незважаючи на».

Покликання на сервіс: https://onlinecorrector.com.ua/

2️⃣ Освітній проєкт «Мова – ДНК нації» — ще один ресурс, де можна не тільки перевірити текст, а й ознайомитися з українською мовою загалом. Ресурс охоплює крім звичних тем ще й цікаві, як-от українська фразеологія. Також є змога виконувати тренувальні вправи.

Покликання на місце для перевірки текстів: https://ukr-mova.in.ua/perevirka-tekstu

3️⃣ Офіційний сайт української мови. Тут і додати нічого 🙂

Покликання на місце для перевірки текстів: https://ukrainskamova.com/index/wiki/0-30

4️⃣ Онлайн-сервіс “LanguageTool” — розширення для браузера, яке працює на багатьох сайтах, як-от «Фейсбук». Інтегрується з офісними програмами, однак у безкоштовній версії є обмеження на розмір тексту. Бонус: цей ресурс працює не лише з українською мовою.

Покликання на сервіс: https://languagetool.org/uk/

Ольга Вержибок

керівниця відділу коректури видавництва "Шкільний світ"

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