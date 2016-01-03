Запрошуємо на прямий етер “Як впевнено почувати себе на ринку праці?” від Ксенії Губенко

⚡ ЧОМУ ВАРТО ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРЯМОГО ЕТЕРУ?

Ринок праці має свої закони та правила. Він постійно змінюється та адаптується до соціально-економічних, політичних умов держави та світу. Проте, є певні непорушні закони, які діють завжди та у будь-яких умовах, а їхнє дотримання завжди буде давати Вам впевненість та конкурентні переваги серед. Саме про них ми і поговоримо під час прямого етеру.

🗣 ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СПІКЕРКУ

Спікеркою буде Ксенія Губенко, адже вона…
🔹 має близько 10 років досвіду роботи в управлінні персоналом і проєктами, в управлінському консалтингу;
🔹 має ступінь магістра права і психології;
🔹 у минулому працювала в департаменті по роботі з персоналом промислової компанії, де відповідала за пошук, підбір, формування та адаптацію команд як в Україні, так і за її межами;
🔹 має досвід роботи в міжнародній executive search компанії в сфері пошуку та оцінки топ-менеджерів і формування наглядових рад;
🔹 у 2018-2019 роках займала роль проєктного менеджера в Офісі реформ при Кабінеті міністрів України.
Після очолювала HR департамент державної компанії «Магістральні газопроводи України»;
🔹 з жовтня 2020 року є консультантом у міжнародній компанії Boyden, спеціалізацією якої є пошук і оцінка управлінців та управлінських команд;
🔹 займається своєю практикою кар’єрного і психологічного консультування.

🆓 Вебінар безкоштовний.

🌹 Чекаємо Вас 19 січня о 17:00 тут: https://www.facebook.com/events/825170951373450 або в спільноті “Шкільний світ. Вона”!

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

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