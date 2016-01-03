Запрошуємо на прямий етер “Як впевнено почувати себе на ринку праці?” від Ксенії Губенко

ЧОМУ ВАРТО ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРЯМОГО ЕТЕРУ?
Ринок праці має свої закони та правила. Він постійно змінюється та адаптується до соціально-економічних, політичних умов держави та світу. Проте, є певні непорушні закони, які діють завжди та у будь-яких умовах, а їхнє дотримання завжди буде давати Вам впевненість та конкурентні переваги серед. Саме про них ми і поговоримо під час прямого етеру.
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СПІКЕРКУ
Спікеркою буде Ксенія Губенко, адже вона…
має близько 10 років досвіду роботи в управлінні персоналом і проєктами, в управлінському консалтингу;
має ступінь магістра права і психології;
у минулому працювала в департаменті по роботі з персоналом промислової компанії, де відповідала за пошук, підбір, формування та адаптацію команд як в Україні, так і за її межами;
має досвід роботи в міжнародній executive search компанії в сфері пошуку та оцінки топ-менеджерів і формування наглядових рад;
у 2018-2019 роках займала роль проєктного менеджера в Офісі реформ при Кабінеті міністрів України.
Після очолювала HR департамент державної компанії «Магістральні газопроводи України»;
з жовтня 2020 року є консультантом у міжнародній компанії Boyden, спеціалізацією якої є пошук і оцінка управлінців та управлінських команд;
займається своєю практикою кар’єрного і психологічного консультування.
Вебінар безкоштовний.
Чекаємо Вас 19 січня о 17:00 тут: https://www.facebook.com/events/825170951373450 або в спільноті “Шкільний світ. Вона”!