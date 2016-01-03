Вебінар “Як закохати учнів у предмет з першого уроку?”

Навчання — це людська взаємодія, тому воно завжди має емоційну складову. Для будь-якого вчителя першочерговим завданням є закохати учнівство в свій предмет. Саме захоплення стає поштовхом до високого рівня предметної компетентності, створює цілісну картину світу, дозволяє розвивати життєві навички без напруження та примусу.

🔹 Як закохати учнів в свій предмет з першого уроку?
🔹 І що робити, якщо не склалось?

Відповіді на ці питання ви почуєте на вебінарі.

🎁 А ще — вас чекає ознайомлення з техніками миттєвого включення та перенесення уваги. Це вебінар про почуття, чесність і заради яскравих емоцій.

🗣 Спікеркою буде Наталія Зима — вчителька хімії Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура, кращий вчитель хімії за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020, майстриня гри ІІІ рівня «Світ Громад», тренерка з фінансової грамотності, координаторка Z-club в ліцеї, організаторка Школи Zдорового глуZду, людина, що ламає стереотипи❤️

🆓 Вебінар безкоштовний.

Дата проведення: 12 січня 2021 року

Час проведення: 17:00

Місце проведення: https://www.facebook.com/events/449552746063503

Яблучко подяки 🙂

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10,00 грн.

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