Прямий етер 24 грудня “Де живе казка або як створити свято”

Ви ще вірите у казку? А у Діда Мороза? Чи розчарувалися у святах і вважаєте, що потрібно робити справу і не витрачати час на дурниці, а свято – то для дітлахів? Дорослим не менше ніж малечі потрібна магія казки, адже відчуття свята надихає, підіймає настрій, сповнює енергією і вдихає сенс у буденне життя. На вебінарі поговоримо про те:
🧚‍♀️ де живе казка та як її відшукати, якщо ви давно утратили зв‘язок з усім чарівним;
🧚‍♀️ як створити для себе свято;
🧚‍♀️ від чого залежить святковий настрій.⭐️ Запрошуємо Вас перед святами доторкнутися до магії та відкрити їй віконце у своє серце.

👩‍💻 Про спікерку: Аля СЕРЕДА — психологиня, гештальт-терапевтка, веде приватну практику в місті Києві.

🆓 Перегляд безкоштовний та без реєстрації.

Прямий етер відбудеться 24 грудня о 18:00

Яблучко подяки 🙂

Якщо вам подобається те, що ми робимо — відправте нам яблучко подяки 🙂 А ми будемо знати, що рухаємося в правильному напрямку!

10,00 грн.

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