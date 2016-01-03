Прямий етер 24 грудня “Де живе казка або як створити свято”

Ви ще вірите у казку? А у Діда Мороза? Чи розчарувалися у святах і вважаєте, що потрібно робити справу і не витрачати час на дурниці, а свято – то для дітлахів? Дорослим не менше ніж малечі потрібна магія казки, адже відчуття свята надихає, підіймає настрій, сповнює енергією і вдихає сенс у буденне життя. На вебінарі поговоримо про те:

де живе казка та як її відшукати, якщо ви давно утратили зв‘язок з усім чарівним;

як створити для себе свято;

від чого залежить святковий настрій. Запрошуємо Вас перед святами доторкнутися до магії та відкрити їй віконце у своє серце.

Про спікерку: Аля СЕРЕДА — психологиня, гештальт-терапевтка, веде приватну практику в місті Києві.

Перегляд безкоштовний та без реєстрації.

Прямий етер відбудеться 24 грудня о 18:00