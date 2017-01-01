ЗАПРОШУЄМО ПОГОВОРИТИ ПРО ГЕЙМІФІКАЦІЮ

Слів про те, що гра — це найдієвіший метод у навчанні, і що за допомогою гри ми зможемо швидко покращити рівень знань учнів сказано чимало. Однак коли постає питання «Що робити? Як увести гру в щоденну практику?», дуже рідко можна почути зрозумілу й конструктивну відповідь. Спробуємо на зустрічі в цьому розібратися.

Під час вебінару ми:

розглянемо три основи ігрового мислення педагога/-ині в авторському варіанті й проаналізуємо, як вони пов’язані;

розглянемо три основи ігрового мислення педагога/-ині в авторському варіанті й проаналізуємо, як вони пов’язані; протестуємо кілька ігрових рішень;

протестуємо кілька ігрових рішень; спробуємо створити гру під час зустрічі.

Готуйте свої питання, а спікер із задоволенням поділиться з вами ідеями, як знайти відповіді за допомогою гри та гейміфікації навчального процесу. Подія БЕЗКОШТОВНА

Спікером буде Констянтин Галюк — аспірант НПУ ім. Драгоманова, ігропрактик, ігротехнік, бізнес-тренер, практикуючий коуч, психолог, підприємець, керівник тренінгової компанії “Академія гри”, автор технології створення ігор та ігрових рішень “SMART Game”, яка покладена в основу тренінгу “Створення прикладних ігор”, розробник ігор (“Активація Особистого бренду”, “Business Poker”, “Фінансова стратегія”), співавтор навчальної ігрової методики “PROFоріентір”, ігор (“Power Inside”, “Дванадцять”, “Goal Maker $” і “Goal Maker $ Business version”), ідеолог конференції “Нові ігри для нових людей” і виставки PSY COACH EXPO, співорганізатор найбільшого фестивалю т-ігор “Happy Time”.

Прямий етер-вебінар відбудеться 16 грудня о 18:00. Долучіться до події тут, щоб не пропустити вебінар!