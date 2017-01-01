Наймасштабніша освітня подія в Україні — The 5th International Forum “NewEdu-2020: Tech Future in Focus”!

10–11 грудня 2020 року відбудеться наймасштабніша освітня подія в Україні — The 5th International Forum “NewEdu-2020: Tech Future in Focus”! Форум вперше пройде у віртуальному форматі!

Мета заходу — створення простору нового мислення серед освітянської спільноти на засадах глобальних викликів суспільства, сучасних принципів осмислення майбутнього і місцевих технологічних трендів. Протягом двох днів форуму учасники події зможуть ознайомитися з провідними ідеями й тенденціями в світовій освітній сфері, а також дізнатися від наших закордонних спікерів, як COVID-19 вплинув на освіту в різних країнах. На різноманітних івентах відвідувачі отримають відповіді на питання щодо впровадження сучасних технологій у навчання та розвитку м’яких навичок; прокачають власні скілзи з тренером від компанії Google та дізнаються про рецепти успішного життя та ефективної роботи від експертів. Міжнародний форум включатиме в себе: дискусійні панелі, тематичні круглі столи, нетворкінг, презентації від партнерів, онлайн-виставку компаній-партнерів.

Спікерами форуму стануть відомі експерти й діячі освіти з України та з-за кордону (Фінляндії, Данії, Литви, США, Ізраїлю, Естонії, Швейцарії, та ін).

“NewEdu” — це унікальна можливість об’єднати зусилля для майбутнього розвитку. Якщо ви працюєте у системі освіти й хочете прокачати свої навички, поспілкуватися з колегами, освоїти новітні міжнародні практики й сучасні технології, долучитися до міжнародних проєктів — реєструйтесь вже зараз!

Детальніше про NewEdu та реєстрацію читайте на сайті: newedu.it-kharkov.net

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