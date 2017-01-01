“Шкільний світ” започатковує новий проєкт для жіноцтва української освіти!

Як не дивно, видавництво «Шкільний світ» — це жіноча компанія, що працює для жінок в освіті. Але нас ніколи не покидала ідея, чому б не зробити проєкт не зовсім про освіту? Проєкт, що підтримуватиме кожну освітянку як особистість, відповідатиме на її запити, допомагатиме подолати страхи й життєві перипетії.

І раді голосити, що перший крок назустріч до цього проєкту впевнено зроблений!

Наша нова ідея “Шкільний світ. Вона” — проєкт підтримки української педагогині у її професії. Побутує думка, що вчительство — це не професія, а спосіб життя. І ми з нею повністю згодні, адже в цьому проєкті мистецтво життя та мистецтво професії йдуть пліч-о-пліч. Як захистити власні кордони?  Як не вигоріти на роботі? Чи можна знайти спокій та впевненість замість роздратування й розгубленості? Як бути успішною, ефективною, сильною? Як уміло комунікувати?  Деякі теми, які висвітлені тут, виявляться близькими для сотні українок  і кожна зможе внести свою ідею або допомогти колегам.

🍎 Гасло, яке транслюється: “Навчай інших, щоб навчатися самостійно. Стань просунутою користувачкою себе!”⠀

Ми будемо говорити саме про це! Приєднуйся до нашої спільноти!⬆️❤️

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