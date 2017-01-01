Відомий український музикант, режисер та півфіналістка шоу «Голос країни» взяли участь у створенні провокативних роликів про безпеку

15 вересня в Києві відбулася презентація провокативної соціальної кампанії «Коник-Дурконик», у якій діти заспівали страшилки, щоб привернути увагу інших дітей та дорослих до проблем безпеки. В рамках заходу відбулась урочиста церемонія підбиття підсумків молодіжного освітнього проєкту #Курс100 від центру Safety Park та презентація громадської ініціативи «Коли Rip може стати R.I.P.», метою якої є боротьба з загибеллю людей на воді.

«В рамках комплексного #Курс100 нам вдалося об’єднати в єдине ком’юніті велику кількість різнобічних експертів сфери безпеки, які є професіоналами своєї галузі – багато з яких визнані не тільки в Україні, а й за її межами. Наповнює вірою у наших людей та оптимізмом той факт, що на цей великий комплексний курс подали заявки понад 1200 людей, а зараховано було більше 500 небайдужих людей зі 156 населених пунктів України, а загальна кількість переглядів лекцій курсу на YouTube перевищила 69 000. Тепер наші випускники та всі глядачі, які дивилися відкриті лекції, можуть і будуть поширювати набуті знання та практики безпеки серед населення своїх міст, наближуючи культуру безпеки життя в Україні до стандартів країн з високим рівнем життя та соціальної захищеності», – розповіла засновниця освітнього центру Safety Park Ольга Дробишева.

У заході взяли участь представники патрульної поліції України, ДСНС, Центру громадського здоров’я України, лектори #Курс100, український режисер Євген Матвієнко, відомий музикант – співзасновник гурту «Бумбокс» – Андрій «Муха» Самойло, півфіналістка шоу «Голос країни» Вікторія Ягич, теле- та радіоведуча Анна Заклецька, представники партнерів проєкту, а також діти, що озвучили ролики «Коник-Дурконик».

«Для нас велика честь бути партнером цього проєкту. Нам дуже важливо, що в Safety Park піднімається питання здоров’я дітей та їх майбутнього в цій країні. В ці важкі часи, в які ми зараз живемо, в період коронавірусу, я хотів би побажати всім нам здоров’я!», – побажав Єтмір Краснічі, Член Правління «Граве Україна Страхування життя».

Також слова подяки висловив Сергій Рудь, член правління, директор з персоналу та організаційного розвитку Winner Group Ukraine: «Ми дуже ретельно підходимо до вибору проєкту для співпраці: нам важлива його унікальність, масштабність, потрібність та актуальність у нашій країні, а також те, наскільки він є близьким нам, нашим цінностям та місії. Перш за все, ми автомобільна компанія, тому нам дуже близька тема безпеки, а особливо безпеки на дорозі. Щиро дякуємо, що ми є частиною цього проєкту! Ми співпрацюємо вже третій рік, спочатку з Traffic Challenge, а тепер і з Safety Park, і я думаю, що історія співпраці буде продовжуватися надалі, з огляду на масштабність проєкту. Ми насправді пишаємося співпрацею, бо саме такі проєкти змінюють країну і наше майбутнє на краще».

На презентації освітньої кампанії було представлено один анімаційний та п’ять музичних роликів «Коник-Дурконик». Музику для соціальних роликів написав український музикант Андрій «Муха» Самойло, а український кінорежисер, продюсер і сценарист Євген Матвієнко намалював головного персонажа та серію ілюстрацій до анімації. Голосом кампанії стали: син півфіналістки шоу «Голос країни» Вікторії Ягич – Стефан, донька засновниці освітнього центру Safety Park Ольги Дробишевої – Арніка, а також вокалістка українського дівочого рок-гурту The Sixsters Кіра Касьянова.

«Соціальна кампанія «Коник-Дурконик» – це ще один гучний крок до формування високого загального рівня культури безпеки в Україні, який має провокативний та подразнюючий характер, але реалізується з великою метою – призвести в результаті до зниження кількості загиблих та важко травмованих українських дітей та підлітків – нашої української молоді від незнання та недотримання правил безпеки, від своєї та нашої легковажності», – зауважила Ольга Дробишева.

Відео- та аудіоролики «Коник-Дурконик» поширюватимуться на телебаченні, в мережі АЗК WOG, на сторінках відеосервісу Megogo, в ефірах радіостанцій «Джем ФМ» та «Авторадіо», у соціальних мережах Facebook і YouTube, та на інших інтернет-ресурсах.

Метою соціальної кампанії «Коник-Дурконик» є залучення молоді до вивчення сучасних світових практик, методів та протоколів безпеки, а також інформування населення України про головні принципи персональної безпеки та про можливість безкоштовного навчання на сайті освітнього центру Safety Park, де розміщені понад 30 відкритих лекцій.

Також 15 вересня в рамках заходу була презентована громадська ініціатива «Коли Rip може стати R.I.P.», направлена на попередження туристів, які відпочивають на водних об’єктах України, щодо небезпеки природного явища під назвою «розривна течія» (або «зворотна течія»), що утворюється під час відпливу у великих водоймах: морях та озерах. Метою цієї ініціативи є зменшення показників загибелі на водних об’єктах країни та інформування населення щодо явища «зворотна течія», від якого щороку гинуть люди.

«Практика розміщення попереджувальних знаків про зворотну течію є загальновживаною в багатьох країнах. В Україні до сьогодні не було жодної таблички, хоча щороку від зворотних течій гинуть люди. Перші попереджуючи знаки в рамках акції «Коли Rip може стати R.I.P.» будуть встановлені на території чорноморського узбережжя Одеської області, і ми сподіваємося, що з часом всі місця в Україні, де може з’явитися дане природне явище, забезпечимо такими інформативними матеріалами», – розповіли організатори акції.

Освітній проєкт Safety Park втілюється за підтримки Міністерства соціальної політики України, Центра громадського здоров’я МОЗ України, ДСНС України, МВС України, Національної поліції України, Департаменту освіти і науки міста Києва та численних місцевих адміністрацій.

Генеральний партнер – «Граве Україна Страхування життя», партнери – Winner Group Ukraine, Vodafone, Megogo, АЗК WOG та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний», «Шкільний світ» та European Business Association.