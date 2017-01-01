Екскурс в CLICK-НАВЧАННЯ

Дослідження так званого «кліпового» мислення, що стало відповіддю на інформаційний вибух середини XX ст., показують, що мозок людини стрімко змінюється в бік здатності переробляти величезні обсяги інформації, поданої в динамічній формі.



У США вперше усвідомили небезпеку кліпового мислення наприкінці ХХ ст. і назвали його терміном Attention Deficit Disorder (розлад, пов’язаний з дефіцитом уваги). Паралельно з дослідженнями кліпового мислення відбувалися пошуки способів його коригування. У низці провідних країн навіть розроблено спеціальні тренінги, де привчають зосереджувати увагу на одному предметі тривалий час. На заняттях використовують таблиці для читання, завдання з математики, відгадують загадки, промовляють скоромовки й застосовують інші прийоми для відновлення розумових здібностей. Таке

коригування розумових здібностей скидається радше на лікування. Та чи потребує лікування навичок нового цифрового покоління?



Що таке це кліпове мислення і як воно виявляється? Щоб це поняття стало зрозумілим поколінню, яке ознайомилося з гаджетами вже в дорослому віці, пропонуємо уявити, що ви переглядаєте кілька телевізійних каналів водночас у пришвидшеному режимі, і ці канали постійно змінюються.



Сприйняття світу зводиться до сприйняття коротких яскравих кліпів. Сучасні молоді люди опановують інформаційні технології раніше, ніж мовленнєві навички, а використання комп’ютера й інших гаджетів стає для них логічним продовженням свого «Я». Діти інтернет-покоління можуть одночасно слухати музику, спілкуватися в чаті, бродити мережею, редагувати фотографії та робити уроки. Але, зрозуміло, платою за багатозадачність стають неуважність, гіперактивність, дефіцит уваги та перевага поверхового візуального сприйняття над глибоким логічним аналізом тексту. Тож дедалі частіше вчителі шкіл і ЗВО відзначають нездатність школярів довго зосереджуватися на певній інформації, працювати з текстами великого обсягу, робити аналітичні висновки, точно й лаконічно формулювати свою думку.



Що робити педагогам? Як працювати з такими дітьми і підлітками? Оскільки зрозуміло, що повернути час назад не вийде, потрібно опановувати нові методи й педагогічні прийоми. Роботу слід будувати за двома напрямами: з одного боку, подавати матеріал відповідно до особливостей кліпового мислення, з другого — розвивати логічне, системне, понятійне мислення. Головний секрет успіху педагогічного процесу — динамічність та яскравість, форми роботи мають змінюватися в один click.

Про методику організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління читайте тут.

Про методику організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління в початковій школі читайте тут.

Автори: Дмитренко С. , Харченко Н .