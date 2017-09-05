Як вчителю знайти тренінг та обрати тренера

1.Перед тим, як обрати тренінг, визначтеся, для чого він вам потрібен. Наприклад, для професійної діяльності. Якщо ви вчитель, вас можуть зацікавити нові методики викладання предмета. Якщо ви директор школи, вам знадобиться тренінг із розвитку мотивації педколективу або формування шкільної команди. Є тренінги з особистісного розвитку. На таких заняттях ви можете розібратися з власними цілями, стати впевненішими в собі, вирішити конфлікти з колегами чи рідними тощо.

2. Перед тим, як обрати тренінг, визначтеся, для чого він вам потрібен. Наприклад, для професійної діяльності. Якщо ви вчитель, вас можуть зацікавити нові методики викладання предмета. Якщо ви директор школи, вам знадобиться тренінг із розвитку мотивації педколективу або формування шкільної команди. Є тренінги з особистісного розвитку. На таких заняттях ви можете розібратися з власними цілями, стати впевненішими в собі, вирішити конфлікти з колегами чи рідними тощо.

3. Ще одне важливе питання: скільки коштуватиме тренінг. Зазвичай, що вища кваліфікація тренера, то актуальніша тема тренінгу й дорожче він буде коштувати. Вартість одного тренінгу може коливатися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Якщо ви впевнені, що тренінг дійсно допоможе вашому професійному та особистісному розвитку, і ви маєте вільну суму, можете витратити їх на себе. Але якщо ви сумніваєтеся в ефективності тренінгу та професійності тренера, краще відкладіть гроші, поки не знайдете те, що варте вашої уваги.

4. Якщо ви не можете дозволити викласти певну суму, для початку пошукайте безкоштовні тренінги. Де їх шукати? Ви можете почути про такі тренінги від друзів чи колег, чи знайти в оголошеннях. Але найбільше можливостей у пошуку необхідних тренінгів нині дає Інтернет. У пошуковій системі ви можете ввести назву тренінгу і гарантовано отримати безліч покликань. Більшість організацій, які проводять тренінги, розміщують на своїх сайтах інформацію про захід, програми тренінгів, інформацію про тренерів. Також ви можете скористатися власною сторінкою в соціальній мережі, наприклад, написати пост, у якому зазначити, що шукаєте необхідний тренінг. Хтось із ваших друзів чи знайомих обов’язково дасть пораду або познайомить із необхідними людьми. Інформацію про безкоштовні тренінги ви також можете знайти, відвідавши службу у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту, центри зайнятості, громадські організації вашого міста.

5. Не менш важливо визначитися з тренінговим центром або незалежним тренером. Під час вибору тренінгового центру зверніть увагу:

• з якого часу працює організація. Нові центри можуть пропонувати найсвіжіші та цікаві програми, але найімовірніше, під час тренінгу на вас чекатимуть деякі неприємні моменти й розчарування: низький рівень проведення, неефективна організація процесу, некомфортні умови навчання тощо.

• з якими тренінговими центрами або тренерами ця організація співпрацює. Чи має своїх коучів або працює лише із запрошеними тренерами. Якщо в тренінговому центрі працюють свої вчителі, це демонструє цілеспрямованість і постійність організації.

Є центри, які не мають своїх тренерів і працюють лише з фрілансерами. Оцінювати такі центри не варто, тут треба звернути увагу на професійні та особисті якості конкретного тренера.

6. Якщо ви звернулися до тренінгового центру, зверніть увагу, як до вас ставляться менеджери організації: чи можуть відповісти на ваші запитання, чи швидко орієнтуються в ситуації, чи позитивно налаштовані до вас. Під час розмови можете уточнити програму необхідного вам тренінгу, використовувані методики. Якщо програма й методики замовчуються, це привід задуматися про сумлінність працівників і тренерів центру.

7. Ви можете визначити формат тренінгу та його тривалість. Тренінги бувають як одноденними, так і проводитися протягом кількох днів. Оцініть, скільки часу ви можете присвятити навчанню і чи вистачить одного заняття, щоб досягти мети. Важливо зауважити, що одноденний тренінг не допоможе повністю оволодіти навичками, а дасть лише базові знання. Також є виїзні тренінги, де заняття проводять на природі, тренінги у вигляді спортивних змагань, квестів, благодійних акцій, у формі онлайн-навчань і вебінарів. Оберіть варіант, який для вас буде зручним та ефективним.

8. Детально вивчіть програму. Вона повинна містити як опис тренінгу, так і методики, на яких засноване навчання. Якщо цієї інформації немає, це сигнал задуматися про непрофесійність і безвідповідальність тренера. Програма тренінгу має бути детальною, з переліком методик, навичок тощо.

9. Трапляються випадки, коли сертифікований тренер, який надає свої послуги за надто високою ціною, на практиці не вміє ефективно працювати з аудиторією. Тому під час вибору тренера, перегляньте відеозапис його тренінгу, а також ознайомтеся з відгуками про нього на незалежних професійних форумах.

10. Якщо ви обрали незалежного тренера, варто звернути увагу на його кваліфікацію, біографію та життєвий досвід. Добре, коли тренер має успіхи в різних сферах, пройшов певний шлях розвитку й має реальні досягнення в психології чи

педагогіці. Зазвичай, ці люди повинні бути хорошими психологами, талановитими комунікаторами й ораторами. Вони повинні вміти донести інформацію до кожного учасника тренінгу, «зарядити» їх на позитив, надихнути й мотивувати до дій.

11. Якщо ви берете участь у психотерапевтичному тренінгу, зверніть увагу на ступінь жорсткості його проведення. Такі тренінги мають сильний вплив на людську психіку. Якщо ви вразливі, обирайте «м’якші» тренінги. Якщо ви не надто чутлива, але й не занадто сильна особистість, вам підійдуть тренінги незначної або середньої жорсткості. Якщо ви впевнена людина із сильним непохитним характером, то вам пряма дорога на жорсткі тренінги. На жаль, мало хто вказує подібну інформацію, але тренінгові центри й індивідуальні коуч-тренери, які є учасниками Міжнародної асоціації

професіоналів розвитку особистості, зобов’язані на своїх сайтах і в рекламних буклетах робити позначки про ступінь жорсткості певного тренінгу.

12. Якщо є можливість, відвідайте презентаційне заняття тренера, дізнайтеся в знайомих або прочитайте про нього відгуки в Інтернеті. Якщо є нагода, поспілкуйтеся з тренером особисто. Адже якщо ви відчуєте, що вам ця людина неприємна і ви їй не довіряєте, ви зекономите свій час, кошти, нерви й уникнете розчарування під час тренінгу.

13. Зверніть увагу, скільки часу на тренінгу відводять на теоретичну та практичну частини. Зазвичай, учасники тренінгів, сплативши кошти, прагнуть отримати конкретні інструменти для освоєння необхідних навичок і застосування їх на практиці.

Поради ефективного навчання

Ефективність проходження онлайн-курсу не визначається отриманням документа про його закінчення. Не женіться за сертифікатом, якщо це, звичайно, не ваша головна мета. Від курсу ви отримаєте набагато більше — знання та навички, які ви зможете застосувати в школі на практиці. Не бійтеся обирати платні онлайн-курси, це мотивуватиме вас пройти їх до кінця. Якщо відеокурс записаний у вигляді звичайної лекції в аудиторії чи студії, а не зі спецефектами, це не привід списувати його з рахунків і завершувати навчання. Оцінюйте інформацію, яку вам подає лектор. За розробкою онлайн-курсу зазвичай стоїть ціла команда експертів і працівників зі сфери освіти. Вивчіть їхній досвід, оцініть репутацію. Якщо є можливість, дізнайтеся відгуки тих слухачів, які вже пройшли курс або знайомі з викладачем. Одна із порад, яка допоможе вам швидко зорієнтуватися в професійності викладача: оцініть перші домашні завдання курсу. Якщо потрібно просто згадати інформацію, яку подано у відеолекції, цей курс навряд чи навчить вас чомусь новому. Якщо потрібно вирішити складніші завдання, тоді курс варто пройти. Якщо вам потрібно, наприклад, навчитися виховувати в учнів критичне мислення чи навчитися новій методиці викладання, обирайте курси саме за цими темами, а не загальний курс з педагогіки. Так ви не змарнуєте ваш час та отримаєте необхідну інформацію. Обов’язково ознайомтеся зі змістом курсу та вступною інформацією, уважно вивчіть вимоги й інструкцію до онлайн-курсу. Так ви уникнете розчарувань, дізнаєтеся, чи зможете осилити навчання та які вміння та навички отримаєте в результаті. Оцініть структуру онлайн-курсу. Якщо вам пропонують для навчання короткі відео по 5—10 хвилин, ви маєте шанс ефективно засвоїти матеріал. Добре, якщо кожна відеолекція є цілісною та присвячена конкретній темі або одному питанню. Якщо в курсі пропонують додаткові матеріали, до яких ви можете звертатися та використовувати в повсякденному житті, не зволікайте з навчанням. Перед проходженням онлайн-курсу поставте собі запитання: чого я хочу досягти, який я хочу отримати результат. Ставте конкретні цілі. Подумайте, які ресурси й скільки часу вам потрібно, щоб досягти мети. Наприклад, чи готові ви витратити на онлайн-курс півроку, чи варто все ж таки обрати курс за стислою програмою. Коли ви починаєте проходити онлайн-курс, зверніть увагу на вимоги до домашніх завдань. Деякі курси не вимагають нічого надсилати до їхнього завершення, водночас як інші можна провалити, якщо не виконати 30% протягом одного тижня. Крім того, багато викладачів вперше проводять онлайн-курс, тому приготуйтеся до того, що на вас будуть експериментувати, і в процесі змінюватимуться правила навчання. Під час онлайн-навчання вчителю варто попрацювати над мотивацією. Наприклад, якщо ви вивчили певну тему або пройшли перший модуль курсу, нагородіть себе приємними бонусами: сходіть у кіно, з’їжте смачний десерт тощо. Якщо ж, навпаки, ви хочете розпочати навчання, але заважають лінощі чи інші справи, розкажіть своїм колегам чи друзям, повідомте на власній сторінці в соцмережі, що ви плануєте пройти онлайн-курс. Головне, щоб вам було соромно, якщо ви не виконаєте заплановане або ж у вас через деякий час запитають поради, чи варто прослухати лекції цього курсу. Перед тим як обрати онлайн-курс, подумайте, коли ви зможете виділити час для навчання. Є курси, які дають можливість переглядати відеоуроки коли й де завгодно, інші вимагають виконання домашніх завдань і звіту до конкретного часу й дня. Якщо вам важко себе дисциплінувати, обирайте перший варіант. Так ви зможете навчатися у вільний від роботи час: на вихідних, в обід, у громадському транспорті, на відпочинку. Складіть власний графік навчання. Розділіть складні й прості теми курсу та визначте, у який час ви будете навчатися. Пам’ятайте: краще вчитися потроху, але регулярно, бажано щодня. Виділіть час, коли вас ніхто не турбуватиме, попередьте про це ваших друзів і близьких. Облаштуйте робочий простір — краще, якщо ви навчатиметеся за столом, а не лежачи. Під час онлайн-навчання шукайте зворотний зв’язок як від викладача, так і від інших учасників курсу. Наприклад, спілкуйтеся в чаті, діліться думками й ідеями щодо виконання практичних завдань. Експерти вважають, що найефективнішими є онлайн-курси, побудовані на комбінованому навчанні. Наприклад, експерт або викладач може організувати спеціальну зустріч зі слухачами, де він пояснить складні питання курсу, розповість про нюанси домашніх завдань, наведе приклади з власної практики, розповість про закордонний досвід тощо. Якщо такий спосіб спілкування не передбачено курсом або ви не маєте можливості зустрітися з викладачем, відвідуйте тематичні форуми, знайомтеся зі слухачами онлайн-курсу в соцмережах, обговорюйте відеолекції та обмінюйтеся одне з одним досвідом з педагогічної діяльності. Концентруйтеся на прослуховуванні однієї (двох, трьох) лекцій за один раз або ж на виконанні одного завдання. Якщо сьогодні подужали один урок, зупиніться. Наступний — продовжите завтра. Звертайте увагу на власні біоритми: комусь краще вивчати новий матеріал зранку, комусь увечері. Ведіть конспект відеолекцій. Так вам не потрібно буде витрачати час для прокручування відео, щоб знайти необхідну інформацію. До того ж конспектування є прекрасним методом краще запам’ятати почуте. Під час конспектування старайтеся візуалізувати інформацію. Малюйте графіки, схеми, скетчі. Можете створити «mind map» — велику асоціативну карту курсу, яка допоможе вам структурувати зміст навчання. Якщо у вас не виходить зробити завдання або ж ви пропустили урок, не зациклюйтеся. Продовжуйте рухатися вперед і навчатися за графіком. Інакше ризикуєте не завершити навчання. Застосовуйте отримані знання на практиці. Подумайте, як ви можете використати вивчені правила вже зараз. Як засвідчує досвід, коли людина розмірковує та рефлексує, її ефективність зростає в рази. Якщо у вас стоїть дилема — виділити ніч на навчання чи поспати, обирайте друге. Спіть 7—8 годин. Адже, як відомо, хронічне недосипання перешкоджає успішному засвоєнню знань. Таке навчання не принесе вам задоволення.

Матеріал підготувала Анастасія БУГАЙЧУК

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