Педагогічний upturn. Ідеї для самоосвіти учителів природничого циклу

Традиційно суспільство завжди висуває до вчителя найвищі вимоги. Для того щоб навчати інших, потрібно знати більше, ніж усі інші. Учитель повинен знати не тільки свій предмет і володіти методикою його викладання, а й мати знання в інших наукових областях, різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці тощо. Саме тому самоосвіта вчителя — необхідна умова професійної діяльності педагога. Та в напруженому графіку педагогічного процесу вчитель не завжди має час для самовдосконалення, особливо в напрямах, що не вимагають негайної реалізації. Тому пропонуємо вчителям біології, хімії, фізики, географії кілька ідей для літнього upturn (курсу підвищення професійної майстерності).

Нині розвиток освіти, удосконалення якості навчання й виховання безпосередньо залежить від рівня підготовки вчителя.

Постійне його підвищення регламентується на офіційному рівні — проходженням курсової підготовки, педагогічною атестацією, організацією та проведенням відкритих уроків. Але без самоосвіти ідея особистісного та професійного

розвитку педагога нездійсненна.



У системі підготовки вчителя важливе значення має зміна його індивідуального стилю роботи, що формується в процесі

творчої діяльності й залежить від мінливих умов освітнього середовища. Індивідуальний стиль роботи передбачає розвиток авторського мислення вчителя, проявляється в оволодінні творчими вміннями аналізувати умови освітнього середовища, передбачати наслідки зміни цього середовища, оцінювати власні інтелектуальні ресурси, прогнозувати результати власної діяльності, виявляти потреби суспільства на сьогодні та в перспективі, проектувати гнучку модель власного освітнього маршруту відповідно до потреб суспільства.



Навряд чи хтось буде заперечувати той факт, що сучасні школярі потребують активних, цікавих форм навчання, вони вимагають від учителя оперування сучасними актуальними фактами, постановки перед ними реальних життєвих зав-

дань, наведення цікавих прикладів та орієнтування на популярних героїв. Тож учителю, який дійсно хоче бути на одній хвилі зі своїми учнями, необхідно читати нову науково-популярну літературу, дивитися кіноновинки та активно заявляти про себе в соцмережах та Інтернеті загалом. Саме на ці напрямки діяльності й спрямований наш літній upturn для вчителів природничого циклу.

Читаємо та відкриваємо двері науки

Твердження про те, що паперові книжки сьогодні втрачають власне освітнє значення, витісняючись електронними аналогами, є неправильним. Книжки об’єднують у собі багатовіковий досвід і знання, накопичені іншими людьми, а також різні ідеї, стратегії й методики, які можуть стати в пригоді будь-якої миті. Прочитавши книгу один раз, ви збережете знання на довгі роки.



Тож пропонуємо вчителям добірку науково-популярних книжок природничого напрямку. А для того щоб виконання літніх завдань мало максимальну користь у сфері професійної діяльності, учителям варто вести

щоденник самоосвіти.

ДОБІРКА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ КНИЖОК ПРИРОДНИЧОГО НАПРЯМУ

Річард Докінз «Розширений фенотип: довга рука гена»

Предметний напрям: біологія, генетика, еволюція.

Річард Докінз — великий британський біолог, автор теорії мемів. Його блискучі книги зіграли величезну роль у відродженні інтересу до науково-популярної літератури. Ясність викладу, гумор і залізна логіка роблять навіть суто наукові праці Докінза доступними широкому колу читачів. «Розширений фенотип» розвиває ідеї його знаменитої книги «Егоїстичний ген», де еволюція й природний відбір розглядаються з точки зору конкуренції генів. Ці ідеї, що викликали бурхливу полеміку, уже міцно увійшли в науковий обіг, а «Розширений фенотип» по праву вважають однією з найважливіших книг у сучасній еволюційній біології. Річард Докінз «Егоїстичний ген»

Предметний напрям: біологія, генетика.

Ми створені нашими генами. Ми, тварини, існуємо, щоб зберегти їх, і служимо лише машинами, що забезпечують їхнє виживання. Світ егоїстичного гена — це світ жорстокої конкуренції, безжальної експлуатації та обману. А як же акти альтруїзму, які спостерігаються в природі: бджоли, які вчиняють самогубство, коли вони жалять ворога, щоб захистити вулик, або птахи, що ризикують життям, щоб попередити зграю про наближення яструба? Чи суперечить це фундаментальному закону про егоїстичність гена? У жодному разі. Докінз показує, що егоїстичний ген — це ще й хитрий ген. І він плекає надію, що вид Homo sapiens — єдиний на всій земній кулі — в силах збунтуватися проти намірів егоїстичного гена. Петер Шпорк «Читаючи між рядків ДНК»

Предметний напрям: біологія, генетика, еволюція.

У своїй сенсаційній книзі німецький нейробіолог Петер Шпорк запрошує досліджувати світ нової, революційної науки — епігенетики. Він пояснює, чому від раку вмирають навіть ті люди, які не успадкували ракові гени й не вели нездоровий спосіб життя; чому дорослі схильні до певних хвороб, якщо в дитячому віці відчували нестачу любові; як наш спосіб життя може вплинути на долю наших онуків. І показує, що може зробити кожен із нас, щоб прожити здорове й довге життя. Ерік Кандель «У пошуках пам’яті»

Предметний напрям: біологія, психологія.

У цій книзі, присвяченій історії виникнення й розвитку науки про біологічну основу людської психіки, Ерік Кандель роз’яснює революційні досягнення сучасної біології й проливає світло на те, як біхевіоризм, когнітивна психологія й молекулярна біологія породили нову науку. Книга починається зі спогадів про дитинство в окупованому нацистами Відні. Автор описує наукову кар’єру Канделя, від його раннього захоплення історією й психоаналізом до новаторських робіт із вивчення клітинних і молекулярних механізмів пам’яті, за які він отримав Нобелівську премію. Це книга про пошук біологічних основ людської пам’яті. Ніл Шубін «Внутрішня риба. Історія людського тіла з найдавніших часів до наших днів»

Предметний напрям: біологія, еволюція.

Чому ми виглядаємо так, як виглядаємо? Що спільного між людськими руками і, припустімо, крильцями метелика? І як пов’язані між собою волосся, молочні залози й складний устрій нашого вуха? Ці запитання тільки здаються марними — на ділі відповіді на них дадуть нам змогукраще зрозуміти будову людського організму, а значить, знайти причину його слабкостей і хвороб. Ніл Шубін, професор анатомії, відомий палеонтолог й один із першовідкривачів легендарного тіктаалік (проміжна ланка між рибами й наземними тваринами), пропонує читачеві здійснити захопливу подорож до витоків еволюції й подивитися, як протягом трьох із половиною мільярдів років формувалося й удосконалювалося наше тіло. Кріс Фріт «Мозок і душа. Як нервова діяльність формує наш внутрішній світ»

Предметний напрям: біологія, психологія.

Знаменитий британський нейрофізіолог Кріс Фріт добре відомий умінням говорити просто про дуже складні проблеми психології — такі як психічна діяльність, соціальна поведінка, аутизм і шизофренія. Саме в цій сфері, поряд із вивченням того, як ми сприймаємо навколишній світ, діємо, робимо вибір, пам’ятаємо й відчуваємо, сьогодні й відбувається наукова революція, пов’язана із запровадженням методів нейровізуалізації. У книзі «Мозок і душа» Кріс Фріт розповідає про все це доступно й цікаво. Арман Марі Леруа «Мутанти»

Предметний напрям: біологія, генетика.

Для того щоб подивитися, як розвивається зародок, Клеопатра наказувала розпорювати животи вагітним рабиням. Сьогодні ми знаємо про механізми, які змушують одну-єдину клітину перетворюватися спочатку в ембріон, згодом — в дитину, а потім і в дорослу людину, незрівнянно більше, ніж за часів жорстокої єгиптянки, однак багато запитань як і раніше залишаються без відповідей. Один з основних методів досліджувати шляхи формування людського тіла — це простежити за збоями, що виникають у цьому процесі, або, як кажуть вчені, мутаціями. Саме про ці «збої», що призводять до появи сіамських близнюків, двоголових ягнят та інших мутантів, розповідає у своїй захопливій і часом шокуючій книзі британський біолог Арман Марі Леруа. Використовуючи історії знаменитих «потвор» як відправну точку для своїх міркувань, автор підводить читача до розуміння складних законів, що дають змогу людському тілу протягом багатьох поколінь зберігати відносну стабільність, залишаючись при цьому разюче різноманітним. Ларрі Гоник «Хімія. Природнича наука в коміксах»

Предметний напрям: хімія.

Хімія — це наука про таємне, про невидиме, про приховане. Не дивно, що розкриття її секретів вимагало дуже багато часу. Але воно того варте! Саме завдяки хімії з’явилася цивілізація, саме з розумінням основ цієї всемогутньої науки люди навчилися переробляти й зберігати продукти харчування, переганяти нафту, виготовляти будівельні матеріали, пластмаси, добрива, тканини, синтезувати ліки… Ця чудова книга з дотепними ілюстраціями дає уявлення про історію хімії, знайомить з атомною теорією речовини, зачіпає найважливіші теми з фізичної та органічної хімії, біохімії, хімії навколишнього середовища, електрохімії тощо. Ще ніколи про такі складні речі не говорилося так коротко, зрозуміло й невимушено.

Зразок щоденника

Функції документування, освіти, виховання й організації вільного часу є основними в музейній діяльності. Останнім часом у музеях з’явилася тенденція залучати відвідувачів через відтворення інтер’єрів експозиційних залів, розміщення в них чинних моделей і різних технічних засобів — звукового супроводу, кіноекранів, моніторів, комп’ютерів, а також тенденція використання театралізованих форм роботи з відвідувачами, музейних концертів, свят, балів. Тож відвідувати музеї тепер не лише корисно, а й цікаво.



Пропонуємо перелік музеїв столиці, які варто відвідати вчителям предметів природничого циклу. За результатами відвідування теж пропонуємо заповнити щоденник.

ПЕРЕЛІК МУЗЕЇВ СТОЛИЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Експериментаріум

Предметний напрям: фізика, хімія, біологія.

«Експериментаріум» — науково-розважальний центр, де дорослі можуть відчути себе дітьми. Музей розташовано на трьох поверхах — виставкові майданчики, лабораторії, лекційний зал. Тут представлено близько 250-ти пристроїв, механізмів і машин, за допомогою яких пояснюють закони науки. Для охочих можуть провести екскурсію. Тут можна побачити маятник Максвелла, плазову кулю Тесла, міст Леонардо да Вінчі, ящик Вуда тощо. Усі експонати інтерактивні, і відвідувачі можуть відчути себе безпосередніми учасниками кумедних і захопливих наукових експериментів.

Адреса: пр. Степана Бандери, 6 (ст. м. «Почайна»). Музей води

Предметний напрям: фізика, хімія, біологія.

Цікаве місце для походу з дітьми, один із найновіших та найпопулярніших музейних комплексів у Києві. Музей води розташовано в центрі міста, у колишньому будинку водонапірної міської вежі, тож екскурсію варто почати від Хрещатика вниз до Хрещатого парку через Європейську площу. Сама вежа побудована ще в кінці дев’ятнадцятого століття, у 1876 році, і являє собою пам’ятник архітектури. У музеї зібрано експонати, які повідомляють про історію води, її всеосяжну сутність на Землі, значущість для всього людства. В експозиції можна наочно познайомитися з кругообігом води в природі. Цікава секція для маленьких відвідувачів: дитина зможе пограти з мильними бульбашками, спробувати змінити русло однієї з річок, а також подружитися з живою рибою, що живе в Аквасистемі. А ще можна зробити знімок усередині справжньої величезної мильної бульки.

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 1В (ст.м. Майдан Незалежності). Кунсткамера

Предметний напрям: біологія, генетика.

Один погляд на експонати Кунсткамери може викликати у відвідувача тремтіння й сотні похмурих думок про майбутнє людства. На довгих музейних полицях моторошним нагадуванням про неправильний спосіб життя стоять колби із знівеченою цирозом печінкою, почорнілими легенями людини, яка ніколи не розлучається з сигаретою. У великих скляних ємностях в Кунсткамері темніють ненароджені діти. Усілякі аномалії плода викликають жах й одночасно привертають увагу відвідувачів. Немовлята-сіамські близнюки з Полтави, які прожили на світі всього шість тижнів, потрапили в музей за згодою батьків. Тут же на загальний огляд виставлено немовля, у якого немає ні рук, ні ніг. Найчастіші гості цього музею — майбутні лікарі й медсестри. Але нерідко «полоскотати собі нерви» заглядають і люди, яких нічого з медициною не пов’язує.

Адреса: вул. Хрещатик, 15 (ст. м. Хрещатик). Ботанічний музей

Предметний напрям: біологія.

Хочете побачити красу флори всієї планети відразу? Тоді вам терміново потрібно в Ботанічний музей міста Києва. П’ять його садів займають площу близько 1500 квадратних метрів, на якій експонується понад чотири тисячі рідкісних рослин. Те, що не вдалося виростити на місці, замінили 550 знімків, тисяча різнокольорових схем, професійно виконані малюнки й незліченна кількість словесних описів. У музеї можна відчути себе в будь-якому куточку Землі, будь то могутня тайга чи берег райського острівця, містичні Алтайські гори чи дикі нетрі Амазонки, індіанські прерії чи індійські джунглі. Створюють це відчуття мандрів великі діорами під склом.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 15 (ст. м. Театральна). Національний науково-природничий музей

Предметний напрям: біологія, еволюція, народознавство, географія.

У 1966 році музей почав свою роботу як експозиційно-територіальний комплекс у складі Геологічного, Ботанічного, Зоологічного та Палеонтологічного музеїв. У 24 залах знаходиться більше 30 тисяч експонатів, що розповідають про створення та еволюцію Землі, її тваринний і рослинний світ, про різні племена й народи, що населяли її.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 15 (ст. м. Театральна). КП «Київський міський Будинок природи»

Предметний напрям: біологія, екологія.

На території Будинку природи регулярно відбуваються різні природничі виставки. Постійно діє виставка акваріумних риб та водних рослин. Візитівкою виставки є унікальний 6-тонний акваріум, який демонструє одночасно колекцію з понад 100 видів живих тропічних водних рослин, зібраних у єдину композицію за голландським стилем. Це найбільший рослинний акваріум в Україні і перший у Європі. Його незвична ввігнута форма дає змогу краще роздивитись експозицію акваріуму. Інші акваріуми виставки демонструють різновиди водної флори,які гармонійно співіснують зі спеціально підібраними видами риб. Мешканці акваріумів – це золоті рибки, поліптеруси, піранії тощо. Загалом в експозиції виставки представлено більш ніж 60 видів риб та 120 видів живих водних рослин.

Адреса: вул. Рогнідинська, 3 (ст. м. Палац Спорту).

Вмикаємо блакитний екран та підкорюємо інтернет

Фільми ще з дитячих років учать розрізняти добро і зло, відчувати співчуття до когось чи ра-

діти витівкам героїв. А якщо це документальне кіно, то в ньому розповідається теж чимало цікавого та пізнавального: про історію, традиції та культуру різних країн світу або ж про тварин та екзотичні рослини з найпотаємніших куточків планети. Кожен глядач обов’язково знайде фільм до душі. А для тих, хто протягом літа прагне всебічного розвитку та цікавого навчання пропонуємо добірку науково-пізнавальних фільмів (додаток 4 на с. 35—36).

ДОБІРКА НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

«Неймовірне тіло людини» (США, 2007)

Предметний напрям: біологія.

Наше тіло — дивовижна машина, у якій у звичайному ритмі або навіть в екстраординарних умовах діє добре налагоджений механізм. Усього за один день ви зробите неймовірну подорож, доторкнувшись до таємниць повсякденних чудес людського тіла й простеживши за тим, як відбуваються десять тисяч блимань очей, двадцять тисяч подихів і сто тисяч ударів серця за добу. «Подорож на край Всесвіту» (Великобританія, США, 2008)

Предметний напрям: астрономія.

Подорож на край Всесвіту — неймовірний і дуже цікавий фільм про будову нашого Всесвіту, його загадки й таємниці, підкріплений відмінною, яскравою, соковитою й красивою графікою. Особливо вражає структура оповідання. Від нашої Сонячної системи ви пронесетесь через трильйони світлових років назад до моменту зародження нашого Всесвіту, до моменту Великого вибуху. «Океани» (Великобританія, Швейцарія, Іспанія, США, ОАЕ, 2009)

Предметний напрям: біологія, географія.

«Океани» — робота Жака Перрена та Жака Клюзо, творців документального фільму «Птахи», який отримав свого часу номінацію на «Оскар». Тут увазі глядача також постає те, що мало хто має змогу побачити в реальному житті — зовсім інше середовище проживання, навіть можна сказати, інший Всесвіт, що існує пліч-о-пліч з нашим — глибини морів та океанів. «Чому ми бачимо сни» (Великобританія, 2009)

Предметний напрям: біологія, психологія.

Кожна людина хоча б раз бачила сон. Звідки ж з’являються наші сни? Який сенс вони намагаються нам донести? Навіщо вони сняться нам? Що люди й наука знають про сновидіння? Сни — це не прості фантазії чи бачення. Вони відіграють значну роль у нашому житті, впливають на спогади, здатність до навчання, психіку й навіть здоров’я. «Будинок. Історія подорожі» (Франція, 2009)

Предметний напрям: географія, народознавство.

Творці фільму побували в 53 країнах світу за 18 місяців. Десятки тисяч фото й терабайти відео лягли в основу фільму. Багато часу приділили зйомці з повітря камерою з високою роздільною здатністю. Варто відзначити, що в таких країнах, як Саудівська Аравія і Китай, повітряні зйомки були заборонені, а в Індії більшість відеоматеріалів конфіскували. «Стародавні світи» (Великобританія, 2010)

Предметний напрям: географія, народознавство.

Творці документального фільму «Стародавні світи» надали телеглядачам чудову можливість взяти участь у захопливій подорожі в античні часи, коли тільки-тільки починали зароджуватися перші цивілізації. Усі держави й релігійні погляди були тоді на стадії свого початкового розвитку. Подорож почнеться в місті Урук на півдні Іраку, потім продовжиться в Сирії, Туреччині, Єгипті, а також в Греції. «Хімія. Мінлива Історія» (Великобританія, 2010)

Предметний напрям: хімія, фізика.

Незвичайна грань історії нашого світу — це історія хімічних елементів, повна вибухів, з’єднань і розпадів. Хімія – це те, що люди в змозі побачити, з’їсти й понюхати. Хімічні елементи — це крихітні цеглинки величезної будівлі під назвою Земля. Ось про їхні глобальні й невеликі досягнення повідає Джим Аль-Халілі, професор із теорії фізики, який за три випуски розповість історію відкриття елементів та історію упорядкування їх у таблицю. «Завтра нашого світу» (Великобританія, 2010)

Предметний напрям: біологія, еволюція.

Фільм науково-фантастичного жанру. Час — одне з невід’ємних вимірювань нашої планети. Світ із плином часу піддається постійним змінам. Кожна секунда змінює нашу планету і її мешканців. Автори фільму намагаються спрогнозувати, як може змінитися людина й наша Земля через сотні, тисячі років. Як може позначитися бурхливий розвиток роботів і штучного інтелекту. Пофантазуємо? «Життя» (Великобританія, 2011)

Предметний напрям: біологія, географія.

Життя у всьому його різноманітті й витонченості, дикості й красі, жорстокості і яскравості. Соковита картинка, професійна, трохи нереальна зйомка й грамотна подача матеріалу — головні переваги стрічки.

Власний сайт — творіння, пов’язане з сучасними технологіями, тому вчителям необхідно прагнути оволодіти цими технологіями, аби показувати приклад своїм учням, демонструючи, як можна ій потрібно працювати з Інтернетом. Добре зроблений сайт допоможе вчителю домогтися суспільного визнання з боку не тільки колег, але й батьків, керівництва, дітей та звичайних відвідувачів.



Хмарні технології дають змогу систематизувати, красиво оформити і зробити доступним для всіх усе, що було напрацьовано вчителем за роки його професійної діяльності. До того ж на власному ресурсі зручно зберігати різноманітні фото- та відеоматеріали, які можна використати

під час проведення уроку чи в самостійній діяльності учнів (за умови дотримання вимог авторського права, наявності покликань).



У класі буває досить складно організувати індивідуальний підхід, проводити роботу з дітьми, які не встигають у навчанні, обдарованими чи складними учнями. А на сайті завжди можна створити для кожного відповідний розділ, де буде підібраний матеріал під конкретного учня. Сайт передбачає можливість індивідуальної та колективної форм спілкування, обговорення будь-якого питання в чаті або за допомогою особистої пошти.



Власний Інтернет-контент дає учителю змогу самовиражатися. Оскільки за 45 хвилин уроку педагог не завжди може продемонструвати всю широту власного кругозору, розповісти про власні захоплення, познайомити з точкою зору з того чи того питання. Подібна інформація може грати величезну роль у формуванні світогляду дітей, налагодженні контактів з їхніми родинами.



Оновлення інформації сайту, так само і як добірка цієї інформації, говорять про його власника дуже багато. Зокрема — про прагнення до самовдосконалення, бажання бути в курсі останніх подій тощо. Правильне оформлення веб-сторінки

характеризує її власника як грамотного Інтернет-користувача, а відсутність помилок і добре відредагований матеріал — як людину, що володіє рідною мовою. Усе це має велике виховне значення.



Сайт учителя — це скарбничка, сховище архівних матеріалів, фотографій, документів, грамот, відгуків, іншими словами — педагогічне портфоліо. Спілкуючись з колегами, можна залишати людям, крім своїх e-mail і телефону, ще й адресу сайту, щоб обмінюватися матеріалами й ділитися напрацюваннями. Це допомагає розширити коло знайомих, залучаючи їх до оцінки власних розробок.



Останнім часом активно проводять численні конкурси на кращий освітній ресурс, авторський сайт, оформлення веб-сторінки тощо. Учитель також може брати участь у цих заходах і вигравати. Але навіть не отримавши призових місць, ви все одно виграєте, оскільки про ваш сайт дізнаються інші. Наявність сайту — дуже важливий момент, який обов’язково враховується при атестації педагогів. А оскільки в своєму житті вчитель проходить не одну таку атестацію, є сенс докласти

зусиль до створення ресурсу, який буде в подальшому розвиватися, розширюватися, роблячи цей процес менш трудомістким.



Сайт педагога розрахований чітко на визначену цільову аудиторію, тож чим більше він розкручений, чим більше охоплення цієї аудиторії, тим більшу цінність представляє сайт для рекламодавців і виробників товарів, призначених для

цієї аудиторії (підручники, шкільні меблі, форма тощо). Отже, ви отримуєте можливість використовувати власний Інтернет-ресурс для заробляння грошей. Нарешті, сам процес створення і ведення сайту цілком може стати для вчителя цікавим хобі, способом самовираження, гідним поваги в очах будь-якої сучасної людини. Тож пропонуємо учителю 11 порад, аби створити сайт на 12 балів (додаток 5 на с. 37).

10 ПОРАД, ЯК УЧИТЕЛЮ СТВОРИТИ ВЛАСНИЙ САЙТ

Для створення сайту необхідно подбати про платформу, на основі якої він буде працювати. Іншими словами, забезпечити домен та хостинг. Сьогодні це питання вже не викликає складнощів, адже існує безліч безкоштовних ресурсів. До того ж ви можете створити власний блог на базі сайту вашого освітнього закладу, що буде додатковим плюсом і для вас, і для школи. Люди віддають перевагу сайтам, які дозволяють зв’язатися із адміністратором, тобто з вами. Тож додатковим плюсом є розміщення на ресурсі своїх координат (e-mail, skype, мобільний телефон тощо). Ви можете створити для спілкування із користувачами сайту окрему сторінку в соціальних мережах, яка не буде відволікати вас від повсякденної діяльності. Визначте тему власного сайту. Звичайно, темою може бути предмет, який ви викладаєте. Але назвати сайт «Біологія» чи «Фізика» — занадто загально, адже ці предмети мають багато аспектів, як і робота вчителя: робота з обдарованою молоддю, підготовка до ЗНО, позакласна робота з предмета, пошук різноманітних цікавинок чи неймовірних фактів тощо. Пам’ятайте:найчастіше сайти «гинуть», тому що власник не може приділити великому проекту достатньо уваги. Краще взятися за одну конкретну тему, але вивчити й подати її досконало. Приділяйте сайту щоденну увагу — він, як маленьке дитя, потребує турботи. Регулярна робота виводить сайт у ТОП, а отже, залучає більше цільової аудиторії. Насолоджуйтесь роботою та обміном знань зі своїми відвідувачами. Зверніть увагу на дизайн сайту. Нехай він буде простий, але з родзинкою. Погодьтеся, не дуже хочеться шукати потрібну інформацію на сайті, де вона представлена на зеленому фоні червоними літерами різного кеглю. Сайт має бути приємним для сприйняття. Не перетворюйте власний сайт у смітник. Мова йде про величезне скупчення банерів, підпунктів, реклами. Такий сайт не викликає бажання його реально вивчити. «Не лийте воду» на сайті, не розмішуйте там загальновідому інформацію зі сторінок підручника. Сайт має бути корисним, а не просто заповненим. Подбайте про структуру сайту. Сайт повинен бути зручний у використанні, тож поекспериментуйте із меню, створивши колонку із основними розділами. Як кажуть у народі, «не переживши дощ, не побачиш веселку». Тож будь-які складнощі в роботі із сайтом сприймайте як досвід. Не переобтяжуйте сайт надто важким (як за обсягом, так і за сприйняттям) контентом. Шапка сайту повинна відображати його зміст та мати функцію повернення на головну сторінку.

Необхідність самоосвіти педагога диктується не лише суттю учительської діяльності, її соціальною роллю, а й реаліями та тенденціями безперервної освіти, що пов’язано мінливістю умов педагогічної праці. Основними принципами самоосвіти є безперервність, цілеспрямованість, інтегрованість, випереджаючий характер, перманентність переходу від нижчого ступеня до вищого. Тож гарного літа і нехай самоосвіта приносить задоволення.

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Матеріал підготувала Світлана ДМИТРЕНКО