ЛЮДИ-ДЕСТРУКТОРИ В КОЛЕКТИВІ. Способи роботи та захисту

Людям властиве як прагнення будувати, захищати, співпрацювати, так і ламати, відкидати й конфліктувати — і це нормально. Однак коли замість конструктивної і злагодженої роботи весь колектив змушений витрачати сили й енергію для того, щоб «коригувати» поведінку окремих співробітників, це неминуче призводить до зниження ефективності роботи та гаяння часу. Люди-деструктори є в будь-якій організації чи групі. Уміння розпізнати деструктора, захиститися і звести до мінімуму можливу шкоду від спілкування з ним дуже важливе для кожного, хто так чи інакше змушений із ними працювати. Деструктивна поведінка спрямована на руйнування, зниження ефективності, веде до «нульового» результату. Абсурдист руйнує ненавмисно, деструктор — навмисно і цілеспрямовано.

Хто вони такі?

Часто деструкторів можна побачити під час тренінгів, семінарів, нарад, коли учасники активно включені в роботу, а деструктори в цей час зайняті лише собою. Працювати з такими людьми надзвичайно важко, тож варто знати їхню

типологію (психологи пропонують багато типів і класифікацій, тому розглянемо найпоширеніші) та прийоми, які допоможуть нейтралізувати деструктивний вплив (зображення).













Замість того щоб долучитися до командної роботи, деструктори починають демонструвати свою позицію та вибудовувати стратегію поведінки, не враховуючи при цьому інтересів інших. Така поведінка не має нічого спільного з конструктивним обговоренням і пошуком консенсусу, адже мета деструктора — не сконцентруватися на пошуку ліпшого варіанта вирішення завдання, а задоволення власних інтересів (не зважаючи на інтереси інших) і бажання «показати себе». Іноді поведінка людей-деструкторів така безглузда, що скидається на абсурдну. Однак важливо пам’ятати, що абсурдна поведінка, хоча й безглузда і не працює на конструктив, але може бути неусвідомленою, «випадковою» реакцією людини.

Часто за опором і деструктивною поведінкою співробітників приховуються об’єктивні або суб’єктивні причини:

• демонстрація свого «я» всьому колективу й окремим співробітникам;

• наявність у колективі значущих людей, що змушує деструкторів поводитися так чи інакше;

• надлишок незрозумілої інформації або багато нової, що вимагає перегляду старих, звичних ідей, подолання стереотипів;

• низька або неадекватна самооцінка в деструкторів (у такому випадку вони роздратовані, стомлені, «привносять» у загальну справу особисті проблеми);

• наявність проблем в організації (наприклад, керівника сприймають як загрозу, працівники не почуваються безпечно);

• деструктори не вміють поводитися інакше.

Важливо розуміти, що люди з деструкторами у поведінці аж ніяк не жалюгідні невдахи. Вони можуть бути дуже талановитими й амбіційними, досягати високого соціального становища, володіти розвинутими компетенціями. Проте в найбільш відповідальний, критичний момент, часто під впливом стресу, до цього часу мирна, начебто керована, особистісна особливість раптом перетворюється на деструктивну і виявляється сповна, подібно гострому захворюванню або смерчу, змітає все на своєму шляху. Існують різні деструктори: «перфекціонізм», «нерішучість», «недовірливість», «емоційна нестабільність», «асоціальність» тощо.

Особливості поведінки людей-деструкторів

Оксана Копенкіна, фахівець у сфері управління персоналом, у процесі розвитку кар’єри та мотивації виокремлює низку особливостей поведінки людей-деструкторів.

Деструктори все бачать у негативному світлі та схильні до скарг і «ниття»

Їхня мета — викликати співчуття і «підвищити градус» негативних емоцій в інших. Наприклад, вони можуть щодня телефонувати, скаржитися, ділитися неприємностями. Люди-деструктори багатослівні та схильні до «сухої» логіки

Люблять посперечатися і вступити з іншими в тривалу полеміку. Їхня мета — вивести вас із рівноваги, щоб ви проявили негативні емоції. Люди-деструктори надміру дбають про особисті інтереси

Горе вам буде, якщо ви вирішите їх ущемити! У такому випадку в них прокинеться «запеклий борець за справедливість», готовий вступити в жорстокий і тривалий бій навіть через незначний привід, що звичайним людям може здатися не вартим уваги. Як і з будь-яким деструктором, сперечатися — марна справа, адже він може наводити свої аргументи день у день, із місяця в місяць. Люди-деструктори схильні посилювати конфлікти

Такі співробітники особливо полюбляють ставити провокативні запитання під час загальних зборів або презентацій. Їхня мета — вивести того, хто виступає, із рівноваги, для цього вони можуть ставити безліч запитань доти, доки оратор «вестиметься» на подібні маніпуляції. Причому деструктору байдуже, що він забирає час в інших. Такі люди майже ніколи не страждають через докори сумління і не почуваються незручно. Деструктор має на меті лише корисливі цілі, нерідко прикриваючись благородною метою

Такі люди можуть спочатку здаватися услужливими, готовими допомогти, але увійшовши в довіру, вони шукають ваші слабкі місця (незадоволеність заробітною платнею, нереалізовані амбіції тощо). Потім цю інформацію використають, щоб викликати у вас ще більше негативних емоцій і підбурити на конфлікт із керівництвом або колегами. Офісні інтриги для них як бальзам на душу.

Для нейтралізації деструктивної поведінки експерти рекомендують використовувати короткі комунікативні техніки (таблиця).

Комунікативні техніки Приклади використання комунікативної

техніки Зовнішня згода «Може бути»

«Можливо, ви й маєте рацію»

«Чому ні» Коректний сумнів у доречності «Не впевнений, що це стосується нашого процесу»

«Боюся, зараз ми не можемо витрачати на це час»

«Не думаю, що зараз це необхідно» Пряме запитання про мету провокатора, маніпулятора «Навіщо ви запитуєте про це?»

«Що ви хочете почути у відповідь на це запитання?»

«Навіщо ви це робите?» Чітка трансляція своєї ролі й мети «Я не претендую на еталон…»

«Моя мета — організувати процес…»

«Моє завдання — зробити огляд різних думок…» Відстрочка відповіді «Обговоримо це під час перерви»

«Я не готовий зараз відповісти на це запитання»

«Поговоримо про це пізніше» Перемикання уваги на колектив «Можливо, колеги допоможуть вам»

«Напевно, усім буде цікаво дізнатися про вашу думку»

«Переконаний, що інші також мають свою думку щодо цього питання»

На поведінку людей-деструкторів може впливати багато чинників, проте один із них є визначальним — люди хочуть привернути увагу. Пам’ятаючи про це, ви зможете знайти ефективні способи вирішення проблеми і перетворити деструкторів на конструктивних та ефективних у роботі колег.



Використані джерела

Селігей П. Типи багатослів’я в наукових текстах. Українська мова. 2013.№ 4. С. 22—44. Дотлих Д. Темная сторона силы: модели поведения руководителей, которые могут стоить карьеры и бизнеса. Москва: Альпина Паблишер, 2012.(Серия «Библиотека ЭКОПСИ»). Крайнов А. Л. Феномен отчуждения как атрибут глобализации: социокультурный аспект. Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. № 2. С.31—36. (Серия «Философия. Психология. Педагогика»). Леванова Е. А. и др. Игра в тренинге. Личный помошник тренера. Санкт-Петербург: Питер, 2011. (Серия «Практическая психология»).

Автор: Євген ШЕВЧЕНКО, консультант у сфері управління персоналом, м. Київ