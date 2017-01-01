Зламай стереотипи! Пройди курс від Safety Patk та стань експертом з безпеки у своєму місті

Громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд «Демократичний розвиток» оголосили про запуск міжнародного освітнього центру Safety Park. Проєкт презентує в Україні сучасні міжнародні стандарти, інструменти, алгоритми та засоби безпеки, визнані у всьому світі.

Основною навчальною програмою освітнього центру стане комплексний курс зі 100 тренінгів – #Курс100. Набір на безкоштовне навчання вже відкрито – подати заявку на вступ можна до 15 травня за посиланням: https://bit.ly/3bBjXXh.

Засновниця та координаторка проєктів Traffic Challenge та Safety Park Ольга Дробишева наводить вражаючу статистику, яка є наслідком ризикованої поведінки та незнання базових правил безпеки у життєво важливих ситуаціях:

«Рівень дитячо-молодіжної смертності в Україні катастрофічний – кожен 10 не доживає до 35 років. Ця історія про відсутність належної освіти, культури та інформаційної політики, та внаслідок ризикованої поведінки. Наприклад, щодня у нас у ДТП гине 10 людей, 5 людей щодня ми втрачаємо у пожежах, 6 людей помирає від СНІДУ, 10 – від туберкульозу, 250 – від онко. Уявіть масштаб за рік: 30 тисяч травмованих у ДТП, більше 20 тисяч нових захворювань на туберкульоз, більше 150 тисяч нових випадків онкозахворювань, більше 15 тисяч нових ВІЛ-інфікованих. Як гадаєте, це впливає особисто на вас? Це все – щомісячні мільярдні збитки економіці країні, у якій ми всі живемо. Ось чому бюджетники та пенсіонери отримують так мало, ось чому середній бізнес кульгає на обидві ноги, бо саме на здорових працьовитих людях має триматися країна.

Місія Safety Park — змінити безпекову політику України, сформувавши клас компетентних та активних людей, які впливатимуть на законотворчість, освіту, культуру та наближатимуть стандарти безпеки життя в Україні до рівня розвинених країн».

Перший комплексний #Курс100 від Safety Park стартує вже у травні цього року. На ньому студенти навчатимуться найкращих світових практик та інструментам захисту життя та здоров’я у 15 напрямках безпеки:

Безпека дорожнього руху Психологічна безпека Інформаційна безпека Фізична безпека та протидія насиллю Хімічна безпека Пожежна безпека BLS (Basic Life Support) Екологічна безпека Безпека з електрикою Безпека здоров’я та харчування Економічна безпека Статева безпека Поведінка у надзвичайних ситуаціях Радіаційна безпека Безпека для батьків і педагогів

Подати заявку на вступ на #Курс100 до освітнього центру Safety Park може будь-який українець віком від 12 років. Навчання триватиме з кінця травня по вересень 2020 року включно, випускники отримають сертифікати від українських та міжнародних організацій, які визнаються в Україні та закордоном.

У якості лекторів та тренерів курсу виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією, науковці, керівники найбільших та найвпливовіших в Україні громадських організацій та представники компаній-лідерів у профільних сегментах.

«Для нас важливо, щоб студенти були зацікавленні та активно залучені до навчання, а також поширювали набуті знання та практики серед населення. Перевага надаватиметься кандидатам, які входять до професійних груп, громадських організацій та клубів по інтересах.», – підкреслює оргкомітет Safety Park.

Генеральний партнер проєкту – Grawe Ukraine, партнери – Winner, Vodafone та Центр громадського здоров’я України.

Інформаційні партнери: «Інформатор Київ», «РБК-Україна», «Апостроф», «Джем ФМ», «Київ Автомобільний» та «Шкільний світ».