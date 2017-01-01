Лекція «Насильство над дітьми в освітньому закладі та вдома»

23 квітня Anny Kozlova, практична психологиня та спеціаліст у сфері розслідування злочинів проти дітей, проведе безкоштовну онлайн-лекцію «Насильство над дітьми в освітньому закладі та вдома».



Анна розкаже про алгоритми реагування на факт насильства та надання допомоги дитині-жертві.



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Anny Kozlova – проєктна керівниця видавництва Шкільний світ, практична психологиня, психологиня-спеціалістка у сфері розслідування злочинів проти дітей, судова експертка ДНДЕКЦ МВС, аспірантка факультету психології КНУ ім. Т. Шевченка. Раніше Анна працювала на посадах психолога Голосіївського РУГУ МВС України в Києві та психолога в мережі дитячих закладів «Emily Club».

Реєстрація за посиланням 👉 https://bit.ly/34YpVzd.