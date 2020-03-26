Cертифікати №0304

Прізвище та ім`яВид роботиОбсягНомер
Віта Кокуца Вебінар2 год (0,06 ЄКТС) № 61005
Ірина Гладка Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61006 
Наталія Дубовська Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61007 
Дар’я Масол Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61008
Ольга Андрейко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61011
Ірина Василенко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61013 
Ірина Янчук Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61015 
Вікторія Кочина Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61018 
Лілія Дробот Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61017
Ірина Решетняк Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61021
Светлана Слободюк Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61022
Ольга Гаджук Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 61023 

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