Cертифікати №0304

|Прізвище та ім`я
|Вид роботи
|Обсяг
|Номер
|Віта Кокуца
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61005
|Ірина Гладка
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61006
|Наталія Дубовська
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61007
|Дар’я Масол
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61008
|Ольга Андрейко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61011
|Ірина Василенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61013
|Ірина Янчук
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61015
|Вікторія Кочина
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61018
|Лілія Дробот
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61017
|Ірина Решетняк
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61021
|Светлана Слободюк
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61022
|Ольга Гаджук
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 61023
Традиція VS Інновація: що насправді потрібно школі?
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