Сертифікати №3003

Прізвище та ім`яВид роботиОбсягНомер
Ірина Сотнікова Вебінар2 год (0,06 ЄКТС) № 60942
Світлана Піддубняк Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60943 
Лариса Долецька Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60945
Оксана Берданова Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60947
Майя Дрига Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60948
Олена Вакаров Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60949
Оксана Іващенко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60950

Знайдіть цікаве для себе!

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