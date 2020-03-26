Сертифікати №3003

|Прізвище та ім`я
|Вид роботи
|Обсяг
|Номер
|Ірина Сотнікова
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60942
|Світлана Піддубняк
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60943
|Лариса Долецька
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60945
|Оксана Берданова
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60947
|Майя Дрига
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60948
|Олена Вакаров
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60949
|Оксана Іващенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60950
Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами як ефективний засіб розвитку творчого потенціалу вчителя
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