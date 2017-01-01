Сертифікати №2303

|ПІБ
|Вид роботи
|Обсяг
|Номер
|Олег Кривенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60901
|Ольга Кривенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60900
|Любов Карпа
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60902
|Олена Пилипенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60903
|Тетяна Лавренчук
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60904
|Марія Заблоцька
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60905
|Катерина Ткачук
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60906
|Зоя Верета
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60907
|Інна Придіус
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60908
|Марія Крикушенко
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60909
|Олена Обжелянська
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60910
|Валентина Лєсовнікова
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60911
|Діна Міхно
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60913
|Надія Владимирова
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60914
|Алла Лисюк
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60916
|Галина Лук’янова
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60918
|Олена Брагунець
|Вебінар
|2 год (0,06 ЄКТС)
|№ 60917
Час позбуватися стереотипів. Ірина Шумік про престижність та перспективи розвитку П(ПТ)О
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