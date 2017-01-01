Сертифікати №2303

ПІБВид роботиОбсягНомер
Олег Кривенко Вебінар2 год (0,06 ЄКТС)№ 60901
Ольга Кривенко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60900
Любов Карпа Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60902 
Олена Пилипенко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60903
Тетяна Лавренчук Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60904
Марія Заблоцька Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60905
Катерина Ткачук Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60906
Зоя Верета Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60907
Інна Придіус Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60908
Марія Крикушенко Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60909
Олена Обжелянська Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60910
Валентина Лєсовнікова Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60911
Діна Міхно Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60913
Надія Владимирова Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60914
Алла Лисюк Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60916 
Галина Лук’янова Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60918
Олена Брагунець Вебінар 2 год (0,06 ЄКТС) № 60917

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