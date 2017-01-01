Сертифікати №1803

|Прізвище та ім`я
|Номер сертифікату
|Сорока Маргарита
|№1803/01
|Бедікян Надія
|№1803/02
|Перерва Валентина
|№1803/03
|Вовченко Ірина
|№1803/04
|Прозорова Лілія
|№1803/05
|Хорькова Людмила
|№1803/06
|Андрійчук Оксана
|№1803/07
|Суверньова Любов
|№1803/08
|Андрієнков Ігор
|№1803/09
|Мороз Мар’яна
|№1803/10
|Григоренко Юлія
|№1803/11
|Томищ Оксана
|№1803/12
|Вовк Олексій
|№1803/13
|Дідух Ольга
|№1803/14
|Коротун Ірина
|№1803/15
|Бурнейко Анна
|№1803/16
|Криштановська Олена
|№1803/17
|Тимофєєва Ольга Петрівна
|№1803/18
|Хмелюк Юлія
|№1803/19
|Панчук Тетяна
|№1803/20
|Івченко Людмила
|№1803/21
|Матвієнко Василь
|№1803/22
|Марченко Оксана
|№1803/23
|Рокитянська Ірина
|№1803/24
|Спориніна Тетяна
|№1803/25
|Хорошковська Ніна
|№1803/26
|Лугова Тетяна
|№1803/27
|Хмельницька Олена
|№1803/28
|Короід Тетяна
|№1803/29
|Кілко Олена
|№1803/30
|Бондар Оксана
|№1803/31
|Конотоп Олена
|№1803/32
|Мельник Ірина
|№1803/33
|Савинська Любов
|№1803/34
|Шумило Юлія
|№1803/35
|Грицаченко Тетяна
|№1803/36
|Носкіна Наталя
|№1803/37
|Ракитська Ірина
|№1803/38
|Савельєва Анна
|№1803/39
|Бушуєв Станіслав
|№1803/40
|Болтромюк Валентин
|№1803/41
|Кіриченко Світлана
|№1803/42
|Шеверя Марина
|№1803/43
|Мухортова Поліна
|№1803/44
|Бабенко Лілія
|№1803/45
|Даценко Олена
|№1803/46
|Стефанюк Ярослав
|№1803/47
|Вітренко Альона
|№1803/48
|Мельничук Людмила
|№1803/49
|Клімьонова Світлана
|№1803/50
|Чалова Марина
|№1803/51
|Краснікова Алла
|№1803/52
|Кобзар Світлана
|№1803/53
|Коваленко Марина
|№1803/54
|Пірус Вікторія
|№1803/55
|Пасинкова Любов
|№1803/56
|Данечкіна Олена
|№1803/57
|Кучер Юлія
|№1803/58
|Фурдига Галина
|№1803/59
|Ісаєва Лариса
|№1803/60
|Сова Наталя
|№1803/61
|Морозова Любов
|№1803/62
|Зелінська Марина
|№1803/75
|Рудас Тетяна
|№1803/76
|Капшитер Тетяна
|№1803/77
|Дуняшенко Наталія
|№1803/78
|Літвінова Тетяна
|№1803/79
|Сулейманова Тетяна
|№1803/80
|Семененко Ольга
|№1803/81
|Єрмоленко Надія
|№1803/82
|Ярова Анастасія
|№1803/83
|Школяр Галина
|№1803/84
|Чмеленко Віта
|№1803/85
|Яворська Катерина
|№1803/86
|Гутнєва Світлана
|№1803/87
|Гуцул Тетяна
|№1803/88
|Пашковська Наталя
|№1803/89
|Наталія Яременко
|№1803/90