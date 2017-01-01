Важлива новина!

МИ ПРАЦЮЄМО, АДЖЕ В ЦЬОМУ НАС НЕ СПИНИТИ😄

Але працюємо лише онлайн 🙂 Видання творяться, редактори працюють, а наші яблучка продовжують вас розважати🍎 І раптом ви, любі автори, вагаєтеся, дзвонити нам в редакцію чи написати, то краще напишіть ☺️