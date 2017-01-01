Формується 1 група на “Методику click-навчання”

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ ІЗ ЯБЛУНЕВИМИ🍎 ПЕРША ГРУПА ВЖЕ ФОРМУЄТЬСЯ !

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📌 Курс “Особливості навчання дітей нового покоління: методика click-навчання”

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📆 Три дні навчання: 27 березня, 28 березня, 4 квітня

👥 Курс орієнтований на учителів початкової школи, учителів-предметників, керівників закладів освіти та їх заступників, психологів, педагогів-організаторів, методистів.

📖 Академічне навантаження: 24 аудиторні години

ℹ️ Графік освітнього процесу: 3 дні з 9:00 до 18:00 з перервами на каву та обід.

🏫 Місце реалізації програми: Освітній дім «Шкільний світ».

🦸‍♀️ Кількість учасників: 20-30 педагогів.

👩‍💼 Викладачі: Дар`я Долгова, Світлана Дмитренко, Наталія Харченко

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Хочеш більше дізнатися про курс? Вперед!

🔖 Про курси: http://www.osvitaua.com/educational-house/courses/

🏫 Все про Освітній дім “Шкільний світ”: http://www.osvitaua.com/educational-house/

👥 Викладачі: http://www.osvitaua.com/educational-house/lecturer/

💳 Ціни: http://www.osvitaua.com/educational-house/price/

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Go до навчання!😉