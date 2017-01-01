СВІТЛО. Інтегрований урок фізики та літератури для дітей із порушеннями слуху, 9-й клас

Колись давно сонячне затемнення вважали поганою прикметою. Завдяки науковцям, ми знаємо, що це — світлове явище, яке відбувається мінімум двічі на рік. Фізика, яку ми можемо спостерігати безпосередньо, — це безмежне поле, яке дає змогу зацікавити учнів у вивченні предмета.

Тема. Закон прямолінійного поширення світла

Мета: формувати:

загальнонавчальні компетентності: пояснити закон прямолінійного поширення світла, пояснити утворення тіні та напівтіні, природу сонячних та місячних затемнень; формувати та розвивати вміння спостерігати прямолінійне поширення світла, робити відповідні висновки, показати практичне використання закону прямолінійного поширення світла;

розкрити взаємозв’язки явищ природи, вивчених на уроках літератури та фізики; розширювати науковий світогляд школярів;

комунікативні компетентності: удосконалювати вміння висловлювати власні думки та почуття; розвивати культуру спілкування, логічне мислення, пам’ять;

загальнокультурні компетентності: виховувати інтерес до природничо-наукових знань, розвивати активність, увагу, вміння висловлювати свою думку та узагальнювати отримані знання;

здоров’язбережувальні компетентності: пропагування рухливого способу життя через виконання фізкультхвилинки;

соціальні компетентності: формувати вміння раціонально використовувати навчальний час; планувати свою діяльність з урахуванням інтересів однокласників; удосконалювати вміння учнів розуміти артикуляцію вчителя; збагачувати словник; коригувати мовлення учнів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: роздавальні картки, демонстраційні матеріали.

Міжпредметні зв’язки: геометрія, природознавство, українська література.

Дивно не те, що Всесвіт нескінченний, а те,

що людина може пізнати його таємниці.

Блез Паскаль

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Психологічний настрій

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку. Для налаштування на сприймання нового матеріалу виконують кінезіологічні вправи «Кнопки космосу», «Кнопки землі», «Кнопки мозку».



Довідка про кінезіологічні вправи

Кінезіологічні вправи вмикають «електричну систему» організму. В результаті активізується кровопостачання головного мозку й робота обох його півкуль, підвищується концентрація уваги, поліпшується сприйняття сенсорної інформації. Вправи знімають розумову втому, допомагають зосередитися на засвоєнні нової інформації і навіть покращують координацію рухів. Окрім того, вправи сприяють розслабленню, знімають нервове напруження.

Методика проведення вправи «Кнопки космосу»

Пальцем правої руки торкнутися точки над верхньою губою. Долоню лівої руки покласти на крижі ззаду. Зробити глибокий вдих, спробувати уявити, як енергія піднімається по хребту, розслабляючи кожен хребець. Зробити 5—6 циклів «вдих-видих». Потім змінити

руки й повторити весь цикл.

Методика проведення вправи «Кнопки землі»

Перед виконанням вправи доторкнутися двома пальцями правої руки до точок, що розташовані під нижньою губою. А ліва рука повинна торкнутися верхнього краю лобової кістки. Зробити вдих і спробувати відчути, як енергія проникає в центр тіла. Дихати рівно й глибоко, продовжуючи утримувати руки на точках.

Методика проведення вправи «Кнопки мозку»

Це мінісерія з трьох вправ, кожну з яких необхідно виконувати кожною рукою по 20—30 секунд.

Вказівним і середнім пальцями однієї руки масажувати крапки над верхньою губою (середина носогубної складки) і посередині під нижньою губою. Долоня іншої руки в цей час лежить на пупку. Водночас потрібно переводити погляд в різних напрямках: ліворуч-вгору і вправо чи вниз тощо. Потім змінити положення рук і повтовправу. Вказівний і середній пальці однієї руки помістити, трохи натискаючи, під нижню губу. Пальцями іншої руки у цей самий час масажувати місце куприка. Повторити вправу, змінивши положення рук. Долоню однієї руки покласти на пупок. Пальцями іншої руки масажувати місце куприка. Через 20—30 секунд змінити положення рук.

Обговорення епіграфа уроку

Учні висловлюють свої думки щодо епіграфа. Учитель робить висновок.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Розмовна хвилинка

Учитель фізики. Яку тему ми вивчаємо? (Світло).

— Що таке світло? (Електромагнітні хвилі видимого спектра).

— Що таке джерело світла? (Фізичні тіла, атоми та молекули яких випромінюють світло, називають джерелами світла).

— Які є джерела світла? (Джерелами світла є Сонце, спалах блискавки, лампа розжарення, екран телевізора, монітори тощо. Світло можуть випромінювати також організми (деякі морські тварини, світлячки та інші)).

— Що таке світловий промінь? (Лінія, вздовж якої відбувається перенесення світлової енергії).

Самостійна робота

Учитель фізики. Виконайте завдання на картках (додаток 1). (Учні, які хочуть отримати додатковий бал, мають виписати з вивчених літературних творів певний уривок, у якому описано світлове явище. Учні читають описи).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель фізики. В одній із найвидатніших пам’яток світової культури — книзі «Слово о полку Ігоревім» описані події, що відбуваються на території сучасної України в 1185 році. Зокрема, в ній йдеться про великий жах, викликаний у воїнів затемненням Сонця (явищем, коли в ясний день раптово зникло Сонце й Земля поринула в пітьму).



Зачитування уривка з повісті «Слово о полку Ігоревім»

Учитель української літератури. Перша битва з половцями. Виступ у похід руських воїнів проти половців збігався із затемненням сонця. Це був недобрий знак. Ігор Святославич звернувся до свого війська: «Браття і дружино! Лучче ж убитим бути, аніж полоненим бути. Так всядьмо, браття, на свої бистрії коні та на Дін синій поглянем…» «…Ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила, свист дикий встав поблизу». Половці небитими дорогами побігли до Дону великого, бо Ігор сюди військо веде. Злісний крик птахів, звірине виття створюють напружену атмосферу,

якесь недобре передчуття.

«Довго ніч меркне. Зоря-світ запалала. Мла поля покрила. Щебіт солов’їв заснув, говір галок пробудивсь. Русичі великії поля черленими щитами перегородили, шукаючи собі честі, а князю — слави».



Бесіда за змістом прочитаного

— Які явища природи спостерігалися?

— Що означало затемнення сонця?

Учитель фізики. Дійсно, у давнину сонячні затемнення, які раптово наставали серед білого дня, викликали в людей жах. Лякали людей також і місячні затемнення, коли серед ночі швидко зникав повний місяць. Як ви думаєте, чому таке траплялося? Сьогодні на уроці ви зрозумієте, як поширюється світло, чому утворюється тінь, півтінь. А також зможете відповісти на запитання: чому серед дня настає ніч і куди зникає Місяць. Запишемо тему уроку. Які слова для вас незрозумілі? (Робота зі словником).

IV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

Учитель фізики. Як ви думаєте, чи легко зараз побудувати високий будинок? Тепер є різні механізми, які допомагають під час будівництва: крани, ліфти. А як же будували піраміди? Давайте пограємо в гру. Уявіть собі, що ви величезні колони, які треба поставити в ряд, так щоб утворити пряму лінію. Людина якої професії потрібна для такої роботи? Так, архітектор. Хто хоче бути архітектором? (Обраний серед учнів архітектор пропонує спосіб виконання завдання).

Такий спосіб знали ще стародавні єгиптяни й використовували його під час будівництва. Отже, вонизнали, що світло поширюється прямою лінією. Давайте перевіримо це на дослідах.

Світло поширюється прямолінійно. Ще в давній Месопотамії за 5000 років до н.е. знали про прямолінійне поширення світла. Цей факт підтверджував давньогрецький математик Евклід (300 р. до н. е.).

Камера обскура

(Можна дати учням випереджальне завдання: приготувати повідомлення про камеру обскура).

Учитель фізики. Давньогрецький філософ Арістотель (350 р. до н. е.) писав про те, що світло, яке проникає в темну кімнату через невеликий отвір у ставні, утворює на протилежній стіні зображення предметів, які є на вулиці перед вікном. Камера обскура (перекладається як темна кімната) — це світлонепроникна коробка з невеликим отвором у стінці і екраном (матове скло або калька) на протилежній стороні (додаток 2 на с. 36). Така камера була відома давно і її використовували митці та художники в своїй роботі. Перший точний і повний опис камери обскура знайдено в одній із неопублікованих праць Леонардо да Вінчі. Принцип дії такої камери надзвичайно простий: промені світла, відбиті від об’єкта, проходять крізь малий отвір закритої коробки і падають на протилежну стінку — екран, на якому формують перевернуте зменшене зображення. Якщо між оком і об’єктом помістити непрозоре тіло, то ми об’єкт не побачимо або побачимо частково.

Гра «Театр тіней»

Учитель фізики. За допомогою рук і тіні спробуйте показати певну фігуру (додаток 3). Закон прямолінійного поширення світла.

Учитель фізики. Закон прямолінійності поширення світла підтверджується утворенням тіні. Якщо між екраном і точковим джерелом світла помістити непрозорий предмет, то на екрані утвориться тінь. Тінь — це частина простору, куди не потрапляє світло. Півтінь — це частина простору, куди світло потрапляє частково.

Учитель літератури. Завдання: кожен учень повинен скласти і записати одне речення зі словом «тінь».

Учитель фізики. Ми з вами вже вивчили, що світло поширюється … (прямолінійно). Закон прямолінійного поширення світла використовують під час прокладання доріг, визначення висоти предметів, у будівництві, у медицині, під час лазерного шоу тощо.

Якщо на шляху поширення світла поставити перешкоду, то буде утворюватися… (тінь). Тобто завжди, коли є світло і є перешкода — буде утворюватися тінь.

Сонячне і місячне затемнення

Учитель фізики. Наша Сонячна система складається з планет, кожна з яких рухається по своїй орбіті. Іноді планети можуть розміщуватись в лінію. Таке розміщення може створювати певні проблеми або цікаві явища.

А тепер знайдемо відповідь на запитання: чому серед дня настає ніч і куди зникає Місяць. У природі спостерігають дуже цікаве явище, яке називають затемненням, явище, яке так налякало половців. Затемнення бувають сонячні й місячні. Сонячне затемнення спостерігають тоді, коли між Сонцем і Землею розміщується Місяць. Оскільки Сонце не можна назвати точковим джерелом світла, то на Землі утвориться тінь і півтінь. Люди можуть спостерігати повне або часткове затемнення Сонця.

Місяць — найближче до нас небесне тіло, природний супутник Землі. Зміною свого зовнішнього вигляду він привертав до себе увагу людей із найдавніших часів. Місячне затемнення бачимо тоді, коли місяць потрапляє в тінь Землі. Найкраще повітря пропускає червоний колір, тому під час затемнення Місяць стає червоним.

V. Узагальнення знань

Учитель фізики. А зараз перевіримо, чи ви зрозуміли, як утворюються сонячні і місячні затемнення. Формуємо 2 команди по 3 учні. Перша команда показує сонячне затемнення, друга — місячне.

VI. Домашнє завдання

Учитель фізики. Намалюйте в зошитах схеми затемнень і виконайте завдання на картках (додаток 4).

Використані джерела

Фізика: підручн. для 7 класу / В. Р. Ільченко, С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко. Полтава: «Довкілля», 2007. Українська література: підручн. для 8 класу / В. Цимбалюк. Київ: Освіта, 2008.

АВТОРИ МАТЕРІАЛУ

Валентина РЕШЕТНІКОВА, учитель фізики Черкаського навчально-реабілітаційного центру «Країна добра»;

Світлана ТИЩЕНКО, учитель української мови та літератури