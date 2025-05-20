Морська пригода. Додавання і віднімання чисел у межах 20. 2-й клас

Подорожі — одне з найприємніших занять, яке може влаштувати собі людина. Це відпочинок, це цікаво. Але для того, щоб відправитись у справжню подорож, людина спочатку здобуває знання про навколишній світ. Вчиться читати, писати і рахувати — без цих вмінь неможливо подорожувати.

Любов до певних наук дитині можна прищепити в початковій школі. Багато хто з нас не любить математику. Це ж не література, де можна мандрувати сторінками книг, століттями, епохами. Але це помилкова думка, в математиці теж можна мандрувати, ось наприклад, сьогодні ми вирушимо до морських глибин, будемо рахувати рибок і цікаво проводити час у морських хвилях разом з математичними задачами.

Мета: ознайомити учнів із порядком виконання дій у виразах, які містять дужки, формувати вміння знаходити довжину ламаної лінії; повторити і закріпити вивчений матеріал про додавання і віднімання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач; вдосконалювати обчислювальні навички учнів, уміння розв’язувати задачі на дві дії з відношенням «на … більше», «на… менше» виразом, вправлятися у кресленні ламаної лінії; розвивати математичне мовлення, кмітливість, логічне мислення; виховувати інтерес до математики, формувати дбайливе ставлення одне до одного, етичні навички.

Обладнання: презентація, роздатковий матеріал, предметні малюнки, картки, підручник Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька «Математика 2 клас».

Тип уроку: комбінований.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Учитель. Пролунав дзвінок.

Розпочнемо урок.

Що ж сьогодні побажати?

Влучно всім відповідати,

Вдало приклади обрахувати,

І задачу розв’язати.

Звісно, настрою на день.

Добрий день!

Лайнер — це пасажирське судно, яке використовують для здійснення рейсів за маршрутом.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Доповни речення

Учитель. Щоб гарно пройшов урок математики, потрібно: гарний настрій, сумлінно виконувати завдання, уважно слухати пояснення вчителя, чітко і правильно відповідати. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми здійснимо уявну подорож. Ви здогадаєтесь, до кого, коли відгадаєте загадку.



В океанській глибині,

В мене є морська сім’я.

Кожну рибку знаю я.

Краби, котики і раки,

Восьминоги-небораки —

Вірна армія моя. (Нептун).

Учитель. Так, ми відправимося у царство Нептуна. Під час подорожі потрібно бути уважними, кмітливими, дружніми і вміло застосовувати прийоми усного додавання і від німання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач. Ми зовсім забули про головне. Ми не знаємо, на чому ми поїдемо. Якщо правильно виконаємо завдання, то дізнаємось, яким видом транспорту вирушимо в дорогу.

(На дошці написані приклади, збоку розміщено картки з перегорнутою буквою (додаток 1). Діти розв’язують приклади і називають відповідь. Якщо вони відпвіли правильно, то перегортають букву. Коли діти розв’яжуть всі вирази, дізнаються, яким транспортом подорожуватимуть).

48 – 12 = 36 (Л)

60 – 20 = 40 (А)

26 – 13 = 39 (Й)

28 – 5 = 23 (Н)

53 + 14 = 67 (Е)

20 + 5 = 25 (Р)

Учитель. У якому виразі зменшуване 48? (48 – 12 = 36).

— Прочитайте вираз, у якому від’ємник найменше число? (28 – 5 = 23).

— Як називаються компоненти дії додавання? (Доданок, доданок, сума).

Гра «Пазли»

Учитель об’єднує клас в групи. Кожна група має виконати завдання (додаток 2), щоб отримати квиток на лайнер для своєї команди.

Учитель. Щоб потрапити на корабель, потрібно мати квиток. Дружно відновіть його, обчисліть вирази і складіть пазли. Накладайте правильну відповідь на вираз, що обчислили. Просигналізуйте, коли закінчите роботу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми і мети уроку

Учитель. Квитки отримали, щоб кинули нам трап, по якому ми перейдемо на лайнер, і нам потрібно діяти згідно з планом. А в ньому зазначено, що на уроці ми познайомимося з виразами з дужками. Навчимося застосовувати дужки для запису виразів. Визначимо порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’яжемо задачу на дві дії виразом, побудуємо ламану лінію. Застосуємо прийоми усного додавання і віднімання двоцифрових чисел у процесі розв’язування прикладів і задач.

Мотивація уроку

Учитель. Чи потрібні нам знання з математики під час подорожі? (Звісно, щоб знати, о котрій годині припливе корабель, скільки літрів води потрібно взяти в подорож, скільки взяти цукерок, щоб пригостити всіх друзів).

Робота за підручником

Учитель. Що ж, розв’яжемо вирази із дужками. Іноді дії у виразах можна виконувати не по порядку. Дію, що виконують першою, беруть в дужки: ( ). Ці значки не прості, а чарівні. Їх застосовують, щоб змінити порядок виконання дій у виразах. Якщо у числовому виразі є дужки, то першою завжди виконують ту дію, що в дужках (підручник, с. 46—47).

Приклад: 17 – (4 + 5) = 17 – 9 = 8 (Вираз читають так: «Від 17 відняти суму чисел 4 і 5»).

Учитель. Пасажири на борту. Якір піднято! Тримаємо курс до Нептуна. Попереду у нас багато морських історій, які зафіксуємо у своїх бортових журналах.

Каліграфічна хвилинка

Учитель. У кожного капітана корабля є свій бортовий журнал, де він занотовує свої спостереження — це ваші зошити. Розпочнемо з першого запису в бортовому журналі. Відзначимо час відправлення корабля — число, класна

робота.

Ви знаєте, що в бурхливому морі

рибок плаває доволі.

Ще у морі мешкає на дні,

Клешні в нього є міцні.

Ні, малята, він не рак,

Хоч і ракові свояк.

Хто це? (Краб).

На піску залишив краб

Дивний знак.

Скільки ніг у краба, не рахуючи клешнів? (8).

Учитель. Утворіть двоцифрові числа з цифрою 8 і запишіть у бортових журналах. Підкресліть однією лінією у числі цифру 8, якщо вона вказує на одиниці, двома — на десятки. Назвіть числа, в яких 8 десятків. (80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89). (Учитель спостерігає за записами, дає оцінку роботі).

Робота за підручником

Учитель. Що ж, у путь. Щоб не заблукати, вам, як досвідченим лоцманам, необхідно визначити вірний маршрут нашої подорожі. Розв’яжіть вирази із завдання 248. А розв’язати їх допоможе правило на с. 46 підручника. Прочитай і запам’ятай. (Виконують вирази біля дошки, записуючи у два стовпчики).

Біля відповіді у кожному виразі поставте крапку в нижньому правому кутку клітинки.

5 + (18 – 9) = 14. 21 – (40 – 20) = 1.

94 – (54 + 40) = 0. 15 + (19 – 16) = 18.

Учитель. Коли обчислили вирази, об’єднайте крапки у порядку зростання. Маршрут прокладено. Що за геометрична фігура у вас утворилася? (Ламана лінія).

Чому дорівнює довжина ламаної лінії? (Сумі довжин відрізків). Знайдіть довжину утвореної ламаної лінії. (7 см + 5 см + 8 см = 20 см).

Фізкультхвилинка

Учитель. Попрацювали, можна й пере почити.

Ми веселі моряки.

Стали рівно, мов дубки.

До плечей згорнули руки,

Колові зробили рухи.

А тепер присіли й встали,

Щоб ніжки сили мали.

Трохи шию розім’яли

І за парти посідали.

IV. Контроль, корекція і закріплення знань

Учитель. Наша подорож триває,

а Нептун не спочиває,

все завдання добирає.

Математика повсюди,

Оком тільки поведеш

І задачок різних безліч

На уроці ти знайдеш.

Робота над задачею

Учитель. Що за безлад. Матроси не можуть підняти якір. На ньому тримається незвичайна істота, яка обійняла якір 8 ногами. Ну звісно, — це восьминіг. Мама-восьминіг дуже турботлива. Розв’яжемо задачу і дізнаємося, скільки діток у двох мам-восьминогів (додаток 3).

Первинне читання:

— Про кого йдеться в задачі?

Вторинне читання, аналіз числових даних:

— Скільки було мам? (Дві).

— Скільки діток у І мами? (8).

— Що ми знаємо про II маму?

— Що означає число 8?

— Про що задача?

— Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі?

— Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання?

— Яку дію потрібно застосувати, коли відомо, що чогось на 4 більше?

— Як дізнатись, скільки діток у другої мами?

— Що потрібно знати, щоб знайти, скільки всього діток-восьминогів плавало у морі?

ЦІКАВИНКА На борту лайнера є науковці, вони дослідили морське дно і підготували цікаві повідомлення про його мешканців.

Восьминіг — нічна тварина, живе на мілководді у заглибленнях або в скельних розпадинах. Інколи він викопує гніздо у ґрунті або будує кам’яну фортецю на дні моря. Найчастіше восьминіг пересувається вплав або плазує. Удень він ховається й спостерігає за місцевістю. Великі очі восьминога пристосувалися до слабкого освітлення морських глибин і реагують на предмети, що рухаються, а також здатні розпізнавати форми. Для досягнення чіткості зору замість того, щоб змінювати форму кришталика, очі переміщуються.

Восьминіг повзає по дну за допомогою своїх щупалець. Він пливе головою вперед. Ця істота викидає назад струмінь води за рахунок скорочення м’язів і так, відштовхуючись, стрімко переміщується у воді.

Гра «Рибалки»

Учитель. А тим часом матроси вирішили наловити риби. Допоможемо їм. Закидаємо вудило. Покладемо у відро таке число, щоб рівності стали правильними (додаток 4).

— Яку закономірність ви помітили? (Рівності стали правильними).

ЦІКАВИНКА

Коли підете на рибалку, пам’ятайте, що в морі є і небезпечні мешканці. Дуже часто буквально в декількох метрах від берега рибалкам на гачок втрапляє страхітлива коричнево-бура риба завдовжки 10—20 см. Вся її голова з великими каламутними очима покрита шипами і колючками, а плямисту спину вінчає такий само колючий плавник. Це відомий морський йорж.



Іноді на пустельному мілководді з піщаним дном можна зустріти велику (до півтора метра) рибу, що має сплощене, ромбоподібної форми тіло, що закінчується довгим тонким хвостом. Це скат-хвостокол або морський кіт. На кінці його хвоста — білий кістяний шип з безліччю дрібних отруйних щербин.



Морський дракончик мешкає на піщаному дні і часто заривається в пісок, виставляючи на поверхню ґрунту тільки очі. Отрута його така сильна, що може вбити людину.

Хвилинка відпочинку. Зарядка для очей

Учитель. Порахуйте рибки, які пропливуть повз наш лайнер.

Зарядка для очей «У безодні морській»

https://bit.ly/2NvQALm

Гра «Сусіди»

Учитель. Риби наловили! А на хвилях бавляться ще морські мешканці. Назвіть сусідів (додаток 5). (Сусідами числа 50 є числа 49 і 51, сусідами числа 76 є 77 і 78).

Віднови числовий ряд

Учитель. А ось дельфіни влаштували змагання. Під яким номером припливе останній?

Віднови числовий ряд (додаток 6). (З4,35,36,37,38,39. Останнім приплив дельфін під номером 39).

— Числа якого десятка ви записали? (Четвертого).

Самостійна робота

Учитель. Час зупинитися на перепочинок. Допоможемо кораблю пришвартуватися. І для того, щоб зійти на берег,

вам потрібно розв’язати вирази на кораблях, за допомогою відрізків пришвартувати лайнер до причалу (додаток 7).

V. Підсумок уроку

Учитель. Підіб’ємо підсумки нашої подорожі.

— Що ми вивчили на уроці?

— З яким настроєм повернулися?

Учитель. Зробимо останній запис в бортовому журналі-щоденнику, домашнє завдання: вивчай підводний світ. Подорожуй. Застосовуй знання з математики.

Автор: Світлана ГРИГУЛЕЦЬ, учитель початкових класів Білоцерківської загальноосвітньої школи І— ІІІ ступенів № 22, м. Біла Церква