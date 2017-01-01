Основи безпеки життєдіяльності. Тематичне планування

Світ — не дитяча кімната. Він цікавий і безмежний, утім водночас приховує чимало небезпек. Якщо розповісти дитині про всі небезпеки відразу, світ здасться їй ворожим і непривітним. Залишається розповідати потроху, планомірно. Отже, пропонуємо планування з основ безпеки життєдіяльності.

Січень

ТЕМА «ЗЛІ ВІРУСИ ТА МІКРОБИ»

Бесіди

«Причини виникнення інфекційних хвороб»

Завдання: розповісти дітям про те, що збудниками хвороб є віруси, мікроби та бактерії; ознайомити з тим, як вони потрапляють в організм людини; дати уявлення про те, що мікроби настільки малі, що непомітні, людина не відчуває їх у природному оточенні; ознайомити з тим, що заразитися можна під час спілкування з хворим, через продукти харчування, предмети домашнього вжитку, укуси тварин (собаки, блохи, гризуни); ознайомити дітей із найпоширенішими інфекційними хворобами (грип, дизентерія, дифтерія). «Правила запобігання інфекційним хворобам»

Завдання: ознайомити дітей із тим, як запобігти захворюванню, з правилами особистої гігієни. «Лікарські рослини»

Завдання: ознайомити дітей із лікарськими рослинами, які використовують у разі хвороб живота (ромашка, деревій, звіробій, м’ята, нагідки) і в разі хвороб горла, кашлю (калина, малина, обліпиха, ромашка), у вигляді чого їх використовують. «Обережне поводження із градусником»

Завдання: ознайомити дітей із градусником (він містить небезпечну ртуть, тому з ним необхідно поводитися дуже обережно). «Загроза отруєння ліками»

Завдання: пояснити дітям, що ліки — не іграшка, хоча багато з них мають привабливі коробочки, приймати їх потрібно за призначенням лікаря, давати їх повинні лише дорослі. «Якщо вдома хворий»

Завдання: формувати свідомо правильну поведінку дітей, якщо в сім’ї хтось захворів або комусь зробилося раптом зле, а нікого з дорослих немає вдома, уміння викликати швидку допомогу; ознайомити з правилами догляду за хворим.

Заняття «Злі віруси та мікроби»

Завдання: формувати в дітей поняття про охорону власного життя й здоров’я; узагальнити знання про всі мікроби та віруси, їхню шкоду для здоров’я людини; закріплювати знання про те, як потрапляють віруси та мікроби в організм людини та як запобігти інфекційним хворобам; закріпити знання про те, як доглядати за хворим, як правильно користуватися градусником, чому він небезпечний; закріплювати назви й властивості лікарських рослин; поглиблювати знання про те, що ліки в привабливих коробочках — не для гри, ними лікуються лише під пильним наглядом дорослих; розвивати логічне мислення, підводити до самостійних висновків; сприяти свідомому формуванню культурно-гігієнічних навичок; виховувати повагу до власного здоров’я й бережне ставлення до власного життя.

Лютий

ТЕМА «БЕЗПЕЧНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ»

Бесіди

«Наш друг — світлофор»

Завдання: поглибити знання дітей про правила дорожнього руху, рух на вулицях, сигнали світлофора та регулювальника. «Дорожні знаки»

Завдання: формувати уявлення дітей про дорожні знаки: знаки пріоритету, попереджувальні, заборонні, інформаційно-вказівні, наказові; вчити розрізняти та дотримувати їх. «Пішоходи і транспорт»

Завдання: систематизувати знання дітей про правила дорожнього руху, причини дорожнього травматизму; учити правильно діяти в складних ситуаціях; виховувати обережність, увагу. «Ми — пасажири»

Завдання: поглибити знання дітей про види транспорту, правила користування та поведінку в ньому. «Правила поведінки на вулицях»

Завдання: систематизувати знання дітей про правила дорожнього руху.

Заняття «Правила дорожнього руху»

Завдання: учити дітей свідомо й самостійно виконувати правила користування пасажирським транспортом, дотримувати правил дорожнього руху й поведінки на вулиці, орієнтуватися на основні дорожні знаки; розвивати пам’ять, мислення, увагу, мовлення, уміння використовувати раніше набуті знання; виховувати обережність, уважність на дорогах.

Березень

ТЕМА «СТИХІЙНІ ЯВИЩА: ГРОЗА, ЗЛИВА, ГРАД, ПОВІНЬ»

Бесіди

«Гроза, злива, град. Правила поведінки»

Завдання: ознайомити дітей із такими стихійними лихами як град, гроза, злива, з природою їхнього виникнення, характерними ознаками, наслідками для природи та людини; пояснити, як необхідно поводитися під час стихійного лиха. «Вода корисна і шкідлива. Досліди з водою» (читання вірша Л. Українки «З гір на долину»)

Завдання: пояснити дітям, коли вода буває корисною, а коли шкідливою; за допомогою дослідів закріпити знання дітей про властивості води. «Повінь. Причини виникнення, наслідки, небезпека весняного затоплення» (читання оповідання Д. Чередниченка «Весняні води»)

Заняття «Розлились весняні води»

Завдання: формувати в дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного характеру навесні — затоплення (повінь), причини їх виникнення, наслідки; відпрацьовувати стереотипи поведінки людей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати гуманне ставлення до людей, тварин, які потрапили в біду.

Квітень

ТЕМА «ДИТЯЧИЙ ТРАВМАТИЗМ. ПРИРОДА — ДРУГ, КОЛИ ТИ ДОБРЕ ЇЇ ЗНАЄШ»

Бесіди

«Іноді гра не доводить до добра»

Завдання: пояснити дітям те, що дитячі пустощі на вулиці та у дворі небезпечні; учити бути обережними, не створювати загрозу власному життю. «Допоможи собі та іншим»

Завдання: ознайомити дітей із різними видами дитячих травм; вчити надавати першу допомогу собі та іншим постраждалим, якщо упав, забив голову, болить рука або нога, у разі поранення чи кровотечі. «Нещасні випадки на природі»

Завдання: закріпити з дітьми знання про те, коли сонце і вода корисні для здоров’я, а коли небезпечні для здоров’я та життя.

Заняття «Допоможи собі та іншим (травматизм, ураження електрострумом, перша допомога)»

Завдання: учити дітей користуватися електроприладами, уникати ситуацій, які пов’язані з небезпечним користуванням електрикою, знаходити вихід із такої ситуації; формувати уміння допомогти собі та близьким, навички обережного поводження з електроприладами.

Попередня робота: екскурсія на кухню й пральню — ознайомлення з електроприладами.

Травень

ТЕМА «НАОДИНЦІ ВДОМА. ДИТИНА І ВУЛИЦЯ»

Бесіда

«Коли ти вдома один» (бесіда за казкою «Вовк та семеро козенят»)

Завдання: дати дітям знання про те, що буває з тими, хто забуває, як необхідно поводитися, коли ти вдома один; яких правил слід дотримувати; що трапляється з тими дітьми, які не виконують таких правил; продовжувати вчити користуватися за потреби номером телефону «102» — виклик поліції. «Якими предметами не можна користуватися, коли немає дорослих»

Завдання: дати дітям знання про те, якими предметами не можна користуватися, коли немає дорослих, чим вони небезпечні, чому треба з деякими з них обережно поводитися. «Зустрічі з незнайомими людьми»

Завдання: дати дітям знання про те, як слід поводитися на вулиці в разі зустрічі з незнайомим людьми, які правила повинна знати дитина під час спілкування з незнайомими людьми, коли дитина грається на вулиці без дозволу дорослих.

Заняття-розвага на тему «Подорож лікаря Айболитя у країну Стобід»

Завдання: формувати в дітей уявлення про охорону власного життя й здоров’я; узагальнити знання про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях: наодинці вдома, на вулицях міста, у природі; закріплювати знання про правила протипожежної безпеки та причини виникнення пожеж, радіаційної небезпеки; узагальнити знання про злі віруси та мікроби, їхню шкоду для здоров’я людини; розвивати мислення; виховувати повагу до свого здоров’я і бережне ставлення до власного життя.

Червень, липень, серпень

ТЕМА «БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ»

Бесіди

«Ми — пасажири» (закріплення)

Завдання: повторити знання дітей про види транспорту, правила поведінки в ньому. «Чи буває забагато сонечка»

Завдання: розповісти про небезпеку сонячного та теплового удару, навчити, як йому запобігти, що робити, якщо це сталося; розповісти, як захистити шкіру від сонячних опіків. «Купання без халеп»

Завдання: нагадати правила безпечної поведінки на воді та на пляжі.

Заняття «Їдемо відпочивати»

Завдання: повторити вивчене про безпечне користування транспортом, безпеку на воді, поводження з незнайомими рослинами, запобігання сонячним ударам та опікам; закріпити знання за допомогою інсценізацій та ігор.

Вересень

ТЕМА «ОТРУЙНІ ЯГОДИ, РОСЛИНИ ТА ГРИБИ»

Бесіди

«Отруйні ягоди та рослини»

Завдання: ознайомити дітей з отруйними рослинами та ягодами, на які можна натрапити серед розмаїття рослинного світу лісу; вчити розрізняти їх у природному оточенні; пояснити, яку користь приносять такі рослини для мешканців лісу і людини та яку небезпеку приховують. «Їстівні та отруйні гриби»

Завдання: формувати уявлення дітей про їстівні гриби (білий, маслюк, сироїжка, лисичка, опеньок) та отруйні (бліда поганка, мухомор), їх зовнішній вигляд, значення та загрозу для людини. «Допоможи собі та іншим»

Завдання: формувати в дітей уявлення про небезпечні для життя людини отруйні рослини, ягоди, гриби, правила поводження з ними; ознайомити із симптомами отруєння, наданням першої допомоги.

Заняття «Подорож до незвичайної країни Природи»

Завдання: формувати в дітей уявлення про небезпечні для життя людини отруйні рослини, ягоди, гриби, на які можна натрапити серед розмаїття рослинного світу; вчити розрізняти їх у природному оточенні; закріпити правила поводження з отруйними ягодами, рослинами; формувати вміння надавати першу допомогу в разі отруєння; розвивати мовлення, логічне мислення, свідоме піклування про власне здоров’я; виховувати любов до природи.

Жовтень

ТЕМА «ВОГОНЬ ДОБРИЙ — ВОГОНЬ ЗЛИЙ»

Бесіди

«Вогонь на службі у людей»

Завдання: дати дітям уявлення про виникнення вогню, значення в житті людей, про користь і небезпеку вогню для всього навколо, застерігати від гри з вогнем. «Причини виникнення пожежі»

Завдання: дати дітям уявлення про причини виникнення пожежі, навчати, як запобігти пожежі; пояснити наслідки пожежі, за допомогою дослідів переконати в небезпечності пожежі. «Запалювальні засоби, від яких виникає пожежа»

Завдання: ознайомити дітей із правилами користування запалювальними засобами: сірниками, запальничками, петардами, хлопавками; дати уявлення, що гратися та пустувати із запалювальними засобами небезпечно — може виникнути пожежа. «Як діяти під час пожежі та як запобігти пожежі»

Завдання: дати дітям уявлення про те, як діяти під час пожежі; систематизувати знання про правила протипожежної безпеки.

Заняття «Вогонь — друг, вогонь — ворог»

Завдання: узагальнити знання дітей про вогонь, його призначення; коли вогонь буває другом, а коли ворогом, для чого потрібен вогонь, причини виникнення пожежі, джерела та засоби пожежі; продовжувати закріплювати знання дітей про те, що необхідно робити в разі виникнення пожежі; формувати розуміння потреби знати та виконувати правила пожежної безпеки; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати обережність, розсудливість.

Листопад

ТЕМА «РАДІАЦІЯ ТА ЛЮДИНА»

Бесіди

«Що таке радіація?»

Завдання: дати дітям уявлення про те, що таке радіація, а також коли радіація є корисною, а коли шкідливою. «Радіаційна небезпека»

Завдання: дати дітям уявлення про те, звідки береться шкідлива радіація, про речовини, які випромінюють радіацію, про те, що їх використовують у медицині, на АЕС, що речовини, які випромінюють радіацію, рухають кораблі та підводні човни. «Правила радіаційної гігієни»

Завдання: ознайомити дітей із правилами радіаційної гігієни та пояснити, чому їх необхідно дотримувати. Сигнал: «Увага всім!»

Завдання: ознайомити дітей із правилами поведінки під час сигналу «Увага всім!»

Заняття «Дітям про радіацію»

Завдання: ознайомити дітей зі значенням слова «радіація», дозиметром; узагальнити уявлення про шляхи розповсюдження радіації, її потенційну небезпеку для всього живого; учити застосовувати в повсякденному житті елементарні радіаційно-гігієнічні навички; виховувати самостійність, організованість.

Грудень

ТЕМА «ЗИМОНЬКА ПРИЙШЛА — ХУРТОВИНУ ПРИНЕСЛА»

Бесіди

«Хуртовина, заметіль»

Завдання: ознайомити дітей зі стихійними природними явищами взимку, причинами, ознаками, наслідками, поведінкою під час такої ситуації. «Ураган, ожеледиця»

Завдання: дати дітям елементарні поняття про ураган, ожеледицю, причини виникнення, негативні наслідки для природи та людини; формувати правильну поведінку під час стихійного лиха; ознайомити з причинами дитячого травматизму взимку, з правилами надання першої допомоги. «Перша допомога у разі відмороження»

Завдання: формувати в дітей знання про відмороження, причини, ознаки, дії в разі відмороження, профілактику та запобігання відмороженню.

Заняття «Подорож до зимового лісу»

Завдання: продовжувати ознайомлювати дітей зі стихійними явищами — природою їхнього виникнення, з характерними ознаками та негативними наслідками для людини; формувати правильну поведінку в складних погодних умовах; вправляти в умінні надавати першу допомогу собі та іншим; ознайомити з найпростішими засобами самозахисту; розвивати вміння орієнтуватися в складних ситуаціях, швидко знаходити оптимальний варіант виходу з них; виховувати бережне ставлення до тварин, людей, навколишнього середовища.

Автор: Валентина СКУЙБІДА, вихователь ЗДО № 150, м. Київ