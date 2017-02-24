Підготовка до написання твору у форматі ЗНО. Розвиток мовлення. 10—11-й клас

З року в рік учасники ЗНО з української мови та літератури нехтують підготовкою до написання твору-роздуму, тому понад 50% випускників припускаються помилок під час написання власного висловлювання й набирають за це завдання від 0 до 4-х балів. Написання власного висловлювання є обов’язковою складовою частиною роботи з української мови та літератури на ЗНО. Орієнтовний обсяг твору складає 200—250 слів (це приблизно 1 сторінка формату А4). Текст обсягом до 100 слів не перевіряють як такий, що не відповідає вимогам.

Твір-роздум на ЗНО в багатьох одинадцятикласників викликає страх і паніку, однак підготуватися до цього завдання й написати твір добре, звісно ж, можна. Твір на ЗНО — письмова робота не з літератури, а з мови. І в цьому є принципова різниця: не творче, а саме логічне мислення стане запорукою успіху випускника. Власне висловлювання повинно мати чітку структуру, дотримання якої і буде визначальним при оцінюванні кожної роботи.

Мета:

учити учнів писати твори у форматі ЗНО, будувати твір за алгоритмом, визначаючи опорні поняття, моделювати частини твору, зокрема, тезу, за допомогою спеціальних слів і виразів, навчити осмислено підходити до роботи; поширювати словниковий запас;

розвивати мислення, мовлення, аналітичні здібності, увагу учнів; відпрацьовувати вміння чітко й послідовно викладати думки; застосовувати у творчій роботі знання з літератури, історії, громадського життя; розвивати вміння працювати в групі;

виховувати повагу до думок товаришів, уміння об’єктивно оцінювати свій внесок у роботу колективу; свідому громадську позицію.

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Вид уроку: урок-проект з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Обладнання: мультимедійна дошка або комп’ютер; пам’ятки для написання твору-роздуму; роздатковий матеріал (в кінці статті “додатки”), підготовлений учнями; картки самоконтролю; презентації учнів (у електронному й паперовому вигляді); «Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина» Авраменка О. М.

Я починаю з ідеї, і потім це стає чимось ще. Пабло Пікассо

Перебіг уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель. Для знайомства з темою уроку пропоную розв’язати кроссенс (на слайді).

Приклад розв’язання кроссенса

По периметру

1—2 — прислів’я (на землі вирощують пшеницю) — казка «Колосок» (півник знайшов колосок);

2—3 — казка «Колосок» (колосок — рослина, росте на городі) — українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу» (гарбуз — рослина, росте на городі);

3—6 — українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу» (гарбуз має багато родичів) — повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (родина Кайдашів також чимала);

6—9 — повість І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (показ життя родини українців) — роман І. Багряного «Тигролови» (показ життя української родини);

9—8 — роман І. Багряного «Тигролови» (герої роману дуже люблять свою історичну Батьківщину) — вірш П. Воронька «Облітав журавель» (журавель вважає найкращою рідну землю);

8—7 — вірш П. Воронька «Облітав журавель» (птах літає, подорожує) — роман В. Малика «Чумацький шлях» (чумаки подорожували світами);

7—4 — роман В. Малика «Чумацький шлях» (чумаки везли сіль на волах) — повість І. С. Нечуя-Левицького «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (волами орали землю селяни);

4—1 — повість І. С. Нечуя-Левицького «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (головний герой твору Чіпка був справжнім господарем землі) — прислів’я (справжній господар землі той, хто її дбайливо доглядає).

По хресту

5—2 — твір-казка; 5—6 — твір-повість; 5—8 — твір-вірш; 5—4 — твір-повість.

Учитель. Отже, ви зрозуміли, що ключовим словом є слово твір. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати твір у форматі ЗНО. Ознайомтеся з метою нашого заняття. Для написання твору мало знати тему, необхідна ідея. Зверніть увагу на епіграф уроку.

Готовим продуктом вашої ідеї буде твір. Але твір у форматі ЗНО має свої особливості. Для його написання необхідно чітко дотримувати інструкції, певного алгоритму. Якщо 8 балів за ідеальну грамотність здобути не так просто, то цілком реально навчитися правильно будувати структуру

твору-роздуму. Уміння писати твір-роздум потрібне не лише для ЗНО (безперечно, це відповідальний етап, але ж не заради ЗНО вчимося), а, що важливіше, життєво необхідне, — щоб упевнено, переконливо й чітко доводити власну точку зору в різних життєвих ситуаціях.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. А чи вмієте ви дотримувати інструкції, перевіримо зараз. (Кожен учень отримує картку з тестом (додаток 1)).

IV. Актуалізація опорних знань

Прийом «Мережа»

На дошці — аркуші з відповідними написами та структура діаграм. Учням необхідно до кожної з двох діаграм підібрати відповідники — мережу. У першій діаграмі є тільки ключові слова — типи мовлення, у другій — частини тексту — роздуму (додаток 2)

Орієнтовна відповідь. Ми знаємо такі типи мовлення: … опис, розповідь, роздум. Текст-роздум має такі основні частини: … тезу, аргументи, висновок. Теза — це … загальне положення, яке треба доводити. Аргументи — це… факти, приклади, докази, які працюють в ім’я доведення тези.

Учитель. Вдома ви ознайомились із критеріями оцінювання власних висловлювань (за довідником Авраменка О. М.). Як ви їх зрозуміли, перевіримо за допомогою усного мовного диктанту, де ви дасте відповіді лише двома словами: так, ні.

Усний диктант

Максимально можлива кількість балів за власне висловлювання — 20 балів. (Так). Максимальна сума балів за зміст — 6 балів. (Ні — 12). Якщо в роботі не буде жодної орфографічної та пунктуаційної помилки, за це учень отримає 4 бали. (Так). Якщо учень допустив у творі 11 і більше лексичних, граматичних, стилістичних помилок, він

отримає за це 5 балів. (Ні — 0 балів). 2 негрубі помилки рахують як одну. (Так). За кожну частину твору за зміст можна максимально отримати 3 бали. (Ні — 2 бали).

V. Робота над основним змістом уроку

Учитель. Для успішного написання твору-роздуму треба чітко уявляти його структуру. Структура власного висловлювання у форматі ЗНО відрізняється від структури твору-роздуму, яку ви знаєте. Висловлювання може бути побудоване в один зі способів «Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина» Авраменка О. М. (с. 323).

Структура власного висловлювання

• Теза.

• Перший аргумент.

• Другий аргумент.

• Приклад із художньої літератури.

• Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

• Висновок.

Або:

• Теза.

• Перший аргумент.

• Приклад із літератури.

• Другий аргумент.

• Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

• Висновок.

Може бути вступ, який не впливає на оцінювання змісту.

Ознайомлення з вимогами до написання власного висловлювання

Учитель. Ознайомимося з вимогами до написання власного висловлювання на прикладі твору-роздуму на тему «Життя без свободи — ніщо» (текст на слайдах). Перед вами роздатковий матеріал, де написані спеціальні слова, вирази, які використовуються у певних частинах тексту (додаток 3). Пропоную вам під час презентації учнівського твору знайти такі слова, вислови, що їх застосували діти під час його написання.

Насамперед потрібно чітко сформулювати тезу (1—2 речення). Теза має передувати аргументам.

Приклад: Однією з найважливіших глобальних цінностей людства є свобода. Я вважаю, що без неї наше життя — ніщо. Спробую довести свою думку переконливими аргументами та прикладами.

Для підтвердження висловленої тези потрібно навести аргумент.

Приклад: По-перше, протягом тисячолітнього розвитку людства кожен народ виборював саме свободу. Адже в рабстві, в умовах визиску та деспотизму неможливе повноцінне існування індивіда, функціонування всіх сфер духовного та фізичного життя суспільства.

Один із прикладів має бути із художньої літератури. Потрібно обов’язково зазначити автора, назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито.

Приклад: Яскравим прикладом цього є історична героїко-романтична поема Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки», у якій описано боротьбу українського народу проти польсько-шляхетського панування під проводом Максима Залізняка та Івана Ґонти. У творі змальовано широку картину «Коліївщини», на тлі якої показано народження народного месника в образі Яреми Галайди.

Після першого приклада може бути міні-висновок.

Приклад: Значить, свобода — це важлива умова життя не тільки однієї людини, а й усього народу.

Для підтвердження висловленої тези потрібно навести ще один доречний аргумент. На цьому етапі слід пам’ятати, щоб аргументи були різними.

Можна використовувати афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки.

Приклад: По-друге, тільки у вільному, демократичному суспільстві особистість відчуває себе повноправним громадянином. Німецький письменник Людвиг Берне зауважував, що немає людини, яка б не любила свободу…

Цей аргумент також необхідно проілюструвати конкретним прикладом. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя, насамперед, повинен бути життєподібним. Потрібно розповісти про конкретну людину, ситуацію, подію, факт, указати своє ставлення до цього й дати цим реаліям оцінку.

Приклад: Не можу не згадати приклад з історії — політичний устрій Давньої Греції. Еллінські поліси — це уособлення свободи та рівності. Знайомлячись з історичними джерелами тих часів, розуміємо, що людина в умовах демократії може самореалізуватися, відчуває себе комфортно, її життя захищене.

Важливо не сплутати аргументи з прикладами. Варто пам’ятати, що аргументи — це теоретичні положення, абстрактні міркування, а приклади — це реальна дійсність, конкретні факти.



Останньою частиною висловлення є висновок (1—3 речення) — логічний підсумок, який випливає з аргументів і прикладів. Тому висновок у деякій мірі може дублювати чи перефразовувати тезу.

Приклад: Виходить, свобода слова, думки, вибору, вкрай необхідні кожному з нас. Отже, серед багатьох загальнолюдських цінностей свобода займає одне з найважливіших місць. Це найдорожче надбання людства. Цінуйте свободу, бо без неї життя — ніщо!

Учитель. Зачитайте мовні конструкції, використані учнями у творі. (Учні зачитують певні вислови окремо з кожної частини тексту).

Наголошуємо, що з великого арсеналу запропонованих висловів у творі потрібні одна-дві конструкції з кожного блоку. Вислови для зв’язку думок не є закріпленими за певною частиною твору. Наявність їх впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони необхідні. Дотримуйте логіки викладу. Окрім того, робота має бути оформлена за абзацами. Їх може бути 6 або 4 (залежно від схеми роздуму).

Обговорення учнівських слайдів-творів

Учитель. А тепер подивіться презентації інших творів, під час перегляду знайдіть усі складові частини текстів (тезу, аргумент, приклади, висновок). (Учні зачитують власні твори під час презентацій («Кохання в стосунках не головне?», «Людина — істота суспільна», «Рідна земля всім дорога»), інші школярі коментують).

Робота з пам’ятками

З чого починається твір?

З тези. Після отримання теми твору необхідно сформулювати тезу-твердження, думку, яка буде доводитися у висловленні. Погляньте на план дій для формулювання тези. Найпростіше сказати, що це перефразована задана тема. Як показує практика, саме етап формулювання тези для більшості викликає затруднення. Можливі кілька варіантів.

Як із теми зробити тезу?

Користуйся для цього ключовими словами й словосполученнями, що вказують на твою позицію стосовно проблеми. (Учні працюють із пам’ятками (додаток 4)).

Творче завдання

Наведемо приклади складання тез відповідно до наведеної вище класифікації. Вам необхідно створити тези до твору за темою «Щастя — це казкова жар-птиця, за якою женеться людина і яку ніколи не впіймає». Кожна група презентує свій варіант, який обговорює й редагує весь клас. Найвдаліші зразки учні записують. Для того, щоб легко було створити тезу, що починається з цитати, у презентації є афоризми з цієї теми, скористайтеся ними.

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

Створення сенкана до слова «текст»

Текст.

Структурований. Тематичний.

Думаємо, формулюємо, пишемо.

Треба писати за певним алгоритмом.

Твір.

Учитель. Повернімось до мети уроку. Що нам вдалося зробити з того, що ми планували?

VII. Оцінювання учнівських проектів і роботи на уроці

За картками самоконтролю (додаток 5).

VIII. Домашнє завдання

Написання твору за темою «Щастя — це казкова жар-птиця, за якою женеться людина і яку ніколи не впіймає».

Використані джерела

Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі: І ч. / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. 4-те вид., виправл. Київ: Грамота, 2015. Назустріч ЗНО. URL: http://ukrdivosvit14.blogspot.ru/p/blog-page_1.html (дата звернення: 24.02.2017) Словник. Портал української мови та культури. URL: https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%

B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 (дата звернення: 24.02.2017) Твір-роздум на ЗНО: він дійсно складний чи тільки здається? URL: http://znoclub.com/mova-taliteratura/553-yakpisati-tvir-rozdum-dlya-zno.html (дата звернення: 24.02.2017) Шпаргалка спеціальних слів і виразів для написання твору на ЗНО. URL: https://zno.if.ua/?p=1451 (дата звернення: 24.02.2017) Як написати власне висловлювання (твір) . URL: http://education.od.ua/tvir-zno-vlasne-vislovljuvannja. html (дата звернення: 24.02.2017)