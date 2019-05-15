Квадратні рівняння з параметром. Комплексні задачі, 9-ті класи

Для проведення практичної, самостійної або тематичної контрольної роботи з теми «Квадратні рівняння з параметрами» у дев’ятому класі з поглибленим вивченням математики або у дев’ятому класі, що працює за звичайною програмою, але має високий рівень знань, можна використовувати комплексні задачі. Під комплексною задачею з цієї теми розуміємо, наприклад, задачу, яка містить квадратне рівняння з параметрами і різноманітні завдання, пов’язані з ним.

Розв’язання комплексних задач допомагає учням:

закріпити вміння та навички дослідження існування розв’язків та їхнє знаходження;

визначити знаки коренів та правильно їх розташувати відносно одного або двох чисел залежно від числових значень параметра;

розв’язувати інші вправи;

зрозуміти роль теореми Вієта у подібних задачах;

виробити навички обчислювального характеру, вміння аналізувати, досліджувати і робити висновки;

сформувати ширше уявлення про рівняння такого класу.

Пропонуємо шість варіантів таких задач, приблизно однакової складності і розрахованих на два уроки. Перший варіант подаємо з розв’язанням, а до інших варіантів — відповіді.

Завдання досить легко диференціювати за рівнями:

початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів відповідають завдання з номерами 1—3;

достатньому рівню — 4—6;

високому рівню — 7—11.

Вчитель, зважаючи на рівень підготовленості класу, може на свій розсуд спростити чи ускладнити деякі завдання, збільшити або зменшити їхню кількість у роботі.

Завдання 1

Маємо рівняння: (m + 1)x2 – (m + 3)x + 3 – m = 0, m є R.