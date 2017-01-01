ШКІЛЬНИЙ СВІТ INFO

Сьогодні Генеральна директорка видавництва “Шкільний світ” Maryna Mosiienko та шеф-редакторка Daria Dolgova були організаторками та партнерками у проведенні Прес-конференція «Позашкільна освіта – 2019: десять перемог».

Поговорили про досягнення та переспективи позашкільної освіти в Україні, а ще вручили відзнаки тим, хто цілий рік працював на благо позашкільної галузі🏆