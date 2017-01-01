ПОГОВОРИМО З Сергієм Кушніром

В газеті “Управління освітою” №1 ви зможете знайти відповіді на питання:
🔻 Чи мають учні право знімати під час уроків?
🔻 Які є заборони щодо здійснення відеозйомки?
🔻Чи можна притягнути педагога до відповідальності за фотографії на його сторінці в соціальних мережах?.
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В газеті “Управління освітою” №1 ви зможете знайти відповіді на питання: