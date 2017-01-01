ФАКТИ ПРО ГРАФІКУ, ЯКІ ЗНАЮТЬ НЕ ВСІ…

📌 3 грудня традиційно відзначається Всесвітній день комп’ютерної графіки. Для свята було обрано саме цю дату, тому що вона єдина в році (англ. 3 December) починається з поєднання символів «3D».

📌 Якщо прийняти всі email-повідомлення, передані в світі, за 100%, то 94% з них припадає на спам.

📌 Обсягу CD-диска вистачає на 72 хвилини звучання музики. Саме таку тривалість має дев’ята симфонія Бетховена, на яку орієнтувалися творці нового продукту.

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А що розповісти учням про графіку ви можете дізнатися в газеті “Інформатика” №1, адже там буде…

✅ Малюємо за планом. Розробка уроку практичного застосування вмінь, 5-й клас (графічний редактор Paint)

✅Зображення у перспективі. Розробка уроку практичного застосування вмінь, 9-й клас (графічний редактор Gimp)

✅ Хай стелиться вам доля рушниками. Розробка інтегрованого уроку інформатики та народознавства, 6 клас (графіний редактор LibreOffice Draw)

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І ще багато-багато цікавого❗️

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