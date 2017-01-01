ПОГОВОРИМО З Валерією Легкою 

В газеті «Початкова освіта» №2, 2020 року на вас вже очікує інтерв’ю про мислення🎁

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Розвиток мислення дитини формує її здатність до навчання, та впливає на майбутню реалізацію людини. Тому пройти повз цієї теми педагогу просто неможливо.

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В інтерв’ю ви зможете знайти відповіді на наступні питання:

🔻 Які є види мислення та які їх особливості?

🔻 Як правильно розвивати мислення і в якому віці?

🔻 Як шкільні предмети впливають на розвиток мислення?

🔻 Як батьки і педагоги можуть впливати на розвиток мислення?

🔻 Як комп’ютерні ігри впливають на розвиток мислення?

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До 20 грудня діє ВИГІДНА передплата на півроку.

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