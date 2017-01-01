МІФИ, В ЯКІ МИ ВІРИЛИ З ДИТИНСТВА

1️⃣Змії чують і реагують на музику.
Змії не чують те, що роблять люди, вони можуть відчувати вібрації, і в процесі заклинання змії насправді реагують на рухи, вироблені факірами, а не на звук флейти.
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2️⃣ Бик впадає в лють від червоного кольору
Бик звіріє від ганчірки, яка коливається, а не від червоного кольору чи силуету людини.
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3️⃣ Страуси ховають голову в пісок.
Страуси мають тенденцію тікати, якщо відчувають наближення небезпеки, а також цілком в змозі захистити себе потужними ударами дзьоба або ніг.
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4️⃣ У золотої рибки погана пам’ять.
Пам’ять золотої рибки досить розвинена. Вони здатні пам’ятати якісь події тижнями, і навчаються виконанню складних завдань.
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5️⃣ Від дотику до жаб виростають бородавки.
Цей міф, швидше за все, пов’язаний з тим, що батьки говорять дітям не чіпати жаб, щойно знайдених в багнюці. Однак виявляється, що бородавки можна підхопити практично в будь-якому місці. Їх викликає вірус папіломи людини, але він не має нічого спільного з жабами.
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1️⃣Змії чують і реагують на музику.