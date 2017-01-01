ОСВІТНІЙ ГЛОСАРІЙ #1

Воркшоп — це колективний навчальний захід, учасники якого отримують нові знання та навички в процесі динамічної групової роботи.

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🔻 Дослівно в перекладі англійської — workshop — «робоча майстерня», що вказувало на активність

і самостійність усіх учасників.

🔻 Учасники воркшопу використовують лише особистий досвід та професійні знання й навички. Їхнє завдання — взаємозумовлений обмін досвідами. Зазвичай, воркшоп використовується для освіти дорослих.

🔻Основними відмінностями воркшопу від інших освітніх технологій є: висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність самих учасників, їхній актуальний досвід й особисті зміни.