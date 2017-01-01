ТОП ФАКТІВ ПРО ЯПОНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ

1️⃣ Лише двоє японських письменників отримали Нобелівську премію в галузі літератури, — це Ясунарі Кавабата (1968) та Кендзабуро Ое (1994).

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2️⃣ Перша публікація творів відомого письменника Акутаґави Рюноске з’явилася в Україні в перекладі Івана Дзюба, — це було оповідання «Мандарини», опубліковане «Літературною Україною» 21 березня 1969 року.

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3️⃣ Справжнє ім’я відомого японського письменника, творця детективного жанру в Японії Едоґави Рампо — Хіраї Таро. А псевдонім японського автора утворений з імені його улюбленого письменника — Едгара Аллана По.

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4️⃣ Письменник Хоші Шін’їчі ― один із зачинателів наукової фантастики в Японії, автор жанру «надкородкої фантастичної прози» («шьото шьото» ― від англ. short short).

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5️⃣ Літературознавці підрахували, що японський поет Кобаяші Ісса присвятив 54 хайку равлику, 15 — жабі, приблизно 230 — світлячкам, 150 — комарам, 90 — мухам, понад 100 — блохам і більше 90 цикадам.

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А дізнатися більше про шкільні уроки Ви зможете в газеті “Зарубіжна література” №1, адже там ми напишемо про…

✅ Японська література й ера імператора Нарухіто

✅ Як книжки перетворилися в аніме

✅ Японська література в ґуґл дудлах

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