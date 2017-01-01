В КОМПЛЕКТІ ДЕШЕВШЕ❗️ Перевірено та доведено❗️

В комплекті зібрано все, що вам так потрібно! І дешевше, ніж передплачувати поодинці😏

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Але комплекти на 1 півріччя 2020 року можна передплатити лише до 15 грудня!

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➡️Більше дізнавайтеся тут:

🌐 Психолог. Мегакомплект: http://presa.ua/psiholog-profi-komplekt-u-skladi.html

Передплатний індекс: 91799

🌐 Початкова освіта. Мегакомплект: http://presa.ua/pochatkova-osvita-megakomplekt-u-skladi.html

Передплатний індекс: 89386

🌐 Філолог. Мегакмплект: http://presa.ua/shkil-nij-filolog-komplekt-u-skladi.html

Передплатний індекс: 09848