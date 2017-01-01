ТОП ФАКТІВ ПРО ШКОЛУ, ЯКІ ЗНАЮТЬ НЕ ВСІ

1️⃣ Слово «школа» походить від грецького «сколе», в перекладі — «дозвілля». У Стародавній Греції учителів не поважали і вважали їх просто рабами, які не здатні займатися справжньою справою, тому повинні бути вірні дітям. Раби відводили дітей до школи і зустрічали після закінчення уроків.

2️⃣ Україна і ще 122 країни починають навчальний рік 1-го вересня, діти ще 43-х країн йдуть в школу 1-го січня, а в 16 державах початок навчального року припадає на березень.

3️⃣ Фраза «всипати по перше число» відбувається ще з давніх часів, коли відстаючих учнів карали за незадовільні оцінки. Після порції покарання дітей не чіпали до першого числа наступного місяця, після чого знову виховували за цією системою.

4️⃣ Всім відомі пазли з’явилися завдяки шкільних занять. Ця мозаїка використовувалася для уроків географії, де учням пропонували знайти серед шматочків карти зображення Європи.

5️⃣ У Чехії оцінювання відрізняється від нашого: за хорошу роботу школярі отримують 1 бал, а за відсутність знань — 5 балів. Франція ж використовує 20-бальну шкалу оцінювання.

А дізнатися більше про шкільні уроки Ви зможете в журналі “Методист” №1, адже там ми напишемо про…

✅ Погляд на педагога та урок крізь призму сучасності

✅ Про хиби, що допускають педагоги в проведенні сучасного уроку

✅ Нешаблоновий урок: переваги та труднощі

✅ Аналіз алгоритму педагогічного проєктування

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І ще багато-багато цікавого❗️

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