Правки книги “Мистецтво. Матеріали до занять. 10—11 клас”

Шановні читачі!

Приносимо щирі вибачення за технічні помилки в тексті книги «Мистецтво. Матеріали до занять. 10 — 11 класи».

На с. 29 замість слів «Музею в Південній Азії» читайте «Музею Південної Азії».

На с. 31 замість слів «Наприклад, для чорного кольору використовували сажу, для жовтих відтінків — сік куркуми, чевоно-коричневих — вохру (природна мінеральна фарба), червоних — сандал (видобували з деревинних) читайте «Наприклад, для чорного кольору використовували сажу, для жовтих відтінків – сік куркуми, чевоно-коричневих — вохру (природна мінеральна фарба), червоних — сандал (видобували з сандалового дерева).

На с. 31 замість слів «забезпечила роботою ринок збуту» читайте «забезпечила роботам ринок збуту».

На с. 50 замість слів «хресна хода страсної п’ятниці круг плащаниці (плакат великого розміру із зображенням Ісуса Христа) читайте «хресна хода страсної п’ятниці круг плащаниці (плат великого розміру із зображенням Ісуса Христа).

На с. 81 замість слів «У конусі центральної апсиди» читайте «У консі центральної апсиди».

На с. 108 замість слів «одноманітності дій» читайте «одномоментності дій».

На с. 112 замість слів «Видатні пам’ятки живопису залишили такі відомі українські майстри як Леонтій Тарасевич, Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, Антон Лосенко, Іван Саблуков та інші» читайте «Видатні пам’ятки живопису та графіки залишили такі відомі українські майстри як Леонтій Тарасевич, Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, Антон Лосенко, Іван Саблуков та інші».

Стаття «Мистецтво мадхубані: таємниці «медового лісу» слід відносити до розділу «Мистецтво Індійського культурного регіону».