ПОГОВОРИМО З Олександром Охріменко 

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ПОГОВОРИМО З Олександром Охріменко 

В газету «Історія» №1 у 2020 році вже готується інтерв’ю про життя в Середньовіччі!

Наразі шкільна програма з історії сильно відрізняється від того, чим займаються науковці. Особливо страждає історія Середніх віків. Замки, лицарі, феодали — чи справді все виглядало саме так? Про це та інші цікавинки того часу розповість кандидат історичних наук, асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків КНУ ім. Т. Шевченка Олександр Охріменко.

 Чому сучасні історики займаються психологією?
 Які були основні способи життя в Середньовіччі?
 Чому міф про феодалізм — найбільший стереотип про Середньовіччя?
 Що робити з культурною спадщиною в Україні?

Встигніть передплатити газету «Історія» №1, 2020 !
До 20 грудня діє ВИГІДНА передплата на півроку.
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