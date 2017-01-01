ПОГОВОРИМО З Олександром Охріменко 

В газету «Історія» №1 у 2020 році вже готується інтерв’ю про життя в Середньовіччі!
Наразі шкільна програма з історії сильно відрізняється від того, чим займаються науковці. Особливо страждає історія Середніх віків. Замки, лицарі, феодали — чи справді все виглядало саме так? Про це та інші цікавинки того часу розповість кандидат історичних наук, асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків КНУ ім. Т. Шевченка Олександр Охріменко.
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✅ Чому сучасні історики займаються психологією?
✅ Які були основні способи життя в Середньовіччі?
✅ Чому міф про феодалізм — найбільший стереотип про Середньовіччя?
✅ Що робити з культурною спадщиною в Україні?
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