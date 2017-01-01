ТОП ФАКТІВ ПРО ВЕЛИКУ БРИТАНІЮ

📌 У Шотландії чоловік, який відмовився одружитися на жінці, яка зробила йому пропозицію, був зобов’язаний заплатити штраф.

📌 Особливістю британської підземки можна назвати те, що не тільки лінії на схемах, але й вагони різних ліній пофарбовані у відповідні кольори.

📌 Девіз на гербі Великобританії написаний французькою мовою: «Dieu et mon droit» («Бог і моє право»).

📌 Плащ від дощу був винайдений в 1824 році в Шотландії хіміком, архітектором, художником і дизайнером Чарльзом Макінтошем (Charles Macintosh), уродженцем Глазго. У Великобританії цей предмет одягу досі називають «Mac».

📌 Англійський та ірландський парламенти донині друкують прийняті ними акти на папері з телячої шкіри.

📌 У XVII-XVIII століттях всіх, хто відкорковував океанські пляшки з листами королеви, страчували. Адже в ті часи існувала посада королівського відкривача океанських пляшок з листами.

📌 У Великій Британії всі коні, поні та осли зобов’язані мати паспорт.

📌 Великої популярності набула фраза «keep calm and carry on» (Зберігай спокій і продовжуй у тому ж дусі), та мало хто знає, що насправді вона з’явилась ще у 1939 році на початку Другої світової війни. Агітаційні листівки, з цією фразою, планувалось поширювати у випадку окупації Великобританії фашистами.

А дізнатися більше про Великобританію Ви зможете в газеті “English” №1, адже там ми напишемо про…

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