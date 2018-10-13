30 ігор і забав для новорічних свят

17. Дві краще, ніж одна

Обладнання: іграшки.

На підлозі кладуть будь-які три іграшки: м’ячик, кубик, кеглю. Двоє гравців виходять і починають танцювати навколо них (гру можна проводити під музику). Щойно музика перерветься або Дід Мороз подасть команду «Стоп!», кожен гравець повинен постаратися схопити дві іграшки. Кому дістанеться одна, той програв.

Гру можна ускладнити: збільшити кількість учасників і, відповідно, кількість іграшок або предметів. Виграє той, хто схопить більше іграшок.