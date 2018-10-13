30 ігор і забав для новорічних свят

1. Незвичний танок
Традиційний новорічний танок можна ускладнити й зробити його цікавішим. Ведучий задає танок, змінює темп руху, напрямок. Після одного-двох кіл танок можна повести змійкою між гостями й меблями. Що крутіші петлі змійки, то веселіше. Ведучий може придумувати різні варіанти: залучати до ланцюжка тих, хто не бере участь у танку, різко сповільнити хід тощо.
2. Компліменти Снігуроньці (гра для старших дітей)
Обладнання: сірники, яблуко.
Дід Мороз викликає в коло охочих зіграти хлопчика, який повинен сказати компліменти Снігуроньці, дістаючи сірники з яблука (один сірник — один комплімент), щільно утиканого ними. Його Дід Мороз вручає гравцеві перед початком конкурсу.
3. Заморожу!
Обладнання: музичний супровід, програвач.
Снігуронька питає Діда Мороза:
— Дідусю, а ти все зможеш заморозити?
— Так! — відповідає той.
— А ось спробуй заморозити наших хлопців! Діти, швидко ховайте те, що Дідусь хоче заморозити!
Під веселу, енергійну музику діти водять хоровод навколо Діда Мороза. Коли він вимовляє:
— Заморожу вушка! — усі закривають долонями свої вуха.
І так далі. Хто не встиг цього зробити, вибуває з конкурсу.
4. Великі й маленькі ялинки
Обладнання: подарунок для переможця.
Дід Мороз — ведучий. Він каже дітям, що в лісі ростуть різні ялинки — високі й низькі, великі й маленькі. На словах «високі» й «великі» всі діти повинні піднімати руки вгору, а на словах «низькі» й «маленькі» — опускати вниз. Дід Мороз постійно повторює ці слова, міняє місцями й супроводжує неправильними рухами, щоб збити дітей. Снігурка або помічник стежить, хто з дітей збився, той вибуває з гри. Переможець отримує подаруночок.
5. Два Морози
Гурт дітей перебуває в одному кінці зали (кімнати) за умовною межею. Ведучі — Морози — у середині зали. Вони звертаються до хлопців зі словами:
— Ми два брати молоді (разом):
Два морози-молодці.
— Я — Мороз-червоний ніс.
— Я — Мороз-синій ніс.
Хто з вас наважиться у путь-доріженьку пуститися?
Усі відповідають:
— Не боїмося ми загроз,
Не лякає нас мороз!
Гравці біжать в інший бік зали за лінію «будинку». Обидва Морози ловлять і «заморожують» тих, хто перебігає. Ті одразу зупиняються на тому місці, де їх «заморозили». Потім Морози знову звертаються до гравців, а ті, відповівши, перебігають залу, виручають «заморожених» — доторкаються до них рукою, і ті приєднуються до решти.
6. Веселі запитання
Ведучий у хороводі ставить дітям жартівливі запитання про Діда Мороза, на які потрібно зуміти відповісти правильно. Не всім малюкам це вдається. Іноді за співзвучністю вони відповідають неправильно, тому в такий спосіб веселять присутніх.
— Дід Мороз — старий веселий? — Так.
— Любить жарти й приколи? — Так.
— Знає пісні й загадки? — Так.
— Він з’їсть наші шоколадки? — Ні.
— Він засвітить нам ялинку? — Так.
— Носить шорти й футболку? — Ні.
— Він душею не старіє? — Так.
— Нас на вулиці він гріє? — Ні.
— Санта Клаус — брат Мороза? — Так.
— У залі нашому — береза? — Ні.
— Новий рік уже близько? — Так.
— А Снігуронька в Парижі? — Ні.
— Дід приніс нам подарунки? — Так.
— Він дарує нам бурульки? — Ні.
— Ходить він у капелюсі? — Ні.
— Має бороду й вуса? — Так.
7. Іграшка по колу
Обладнання: музичний супровід, програвач, лялька.
Дід Мороз пропонує учасникам стати обличчям одне до одного. Починає грати музика й іграшка, наприклад, лялька, переходячи з рук у руки, рухається по колу. Затихає музика, припиняють передавання іграшки. Той, у кого залишилася лялька, вибуває з гри. Гра
триває доти, доки не залишиться один
гравець. Якщо гравців багато, по колу
можна пустити кілька ляльок.
8. Танці з перешкодами
Обладнання: мотузка.
Усі учасники стають біля однієї стіни. Дві людини натягують мотузку на висоті 20 см. Вмикають музику й учасники починають танцювати в бік протилежної стіни, переступаючи через перешкоду. Наступний етап — гості танцюють у зворотному напрямку, але мотузочку підводять на 10 см. Так триває доти, доки учасникам не доведеться стрибати через мотузочку, щоб перетнути кімнату. Із цього моменту учасники починають вибувати. Виграє найспритніший.
9. Земля — вода
Діти стають в одну лінію. Щойно Дід Мороз скаже: «Земля!», усі стрибають уперед; скаже: «Вода!» — назад. Конкурс проводять у швидкому темпі. Дід Мороз може замість слова «вода» вимовляти інші слова, наприклад: море, річка, затока, океан; замість слова «земля» — берег, суходіл, острів. Той, хто стрибнув невлад, вибуває. Переможцем стає останній гравець — найуважніший.
10. Подарунки Діда Мороза
Обладнання: маленькі подарунки під ялинкою.
Щоб зіграти з діточками в цю гру, ви повинні заздалегідь підготувати маленькі подаруночки й покласти під ялинку. Потім поставте гравців у різні кути кімнати й дайте команду, щоб вони на одній нозі дострибали до ялиночки. Хто швидше дострибає до ялинки, той і зможе першим вибрати собі подарунок.
11. Несміяна
Ігрова ситуація для новорічного конкурсу: напередодні Нового року вкрали Снігуроньку, і лише Несміяна знає, хто і де її ховає. Один із дорослих вдає із себе сумну, плаксиву принцесу, яку діти повинні розсмішити, щоб та відкрила їм свою таємницю.
12. Займи свій будиночок
Дід Мороз об’єднує дітей у пари. Діти беруться за руки — це «будиночки». Решта — «пташки», їх більше, ніж «будиночків». Пташки літають. Коли Дід Мороз оголосить: «Закапав дощик», пташки повинні зайняти «будиночки». Кому не вистачило будиночка, той вибуває з гри.
13. Ялинка в темряві
Обладнання: дві штучні ялинки, іграшки з картону, пап’є-маше, два столи.
У залі встановлено дві штучні ялинки.
— До Нового року лишилися лічені хвилини, — каже Снігуронька, — а ці ялинки ще не вбрані. Можливо, знайдуться в залі двоє спритних дітлахів, які швидко це зроблять. Іграшки з картону, пап’є-маше й інші розкладені на столах у п’яти-шести кроках від ялинки. Але виконати завдання Снігуроньки не так просто. Снігуронька повідомляє, що сталося коротке замикання, і ялинки прикрашати доведеться в темряві (із зав’язаними очима). Можливо, хтось повісить свої іграшки на ялинку сусіда, але виграє той, чия ялинка виявиться прикрашеною найкраще.
14. Мальовничий танець
Обладнання: аркуші паперу, олівці, фломастери
Мальовничий — у прямому значенні цього слова! Учасники гри стають колом, перед кожним — папір й олівці чи фломастери. Поки лунає музика, усі малюють на своїх аркушах те, що захочуть. Проте щойно музика стихає, кожен повинен за годинниковою стрілкою перейти до малюнка свого сусіда — і продовжувати його творіння, коли мелодія знову заграє. Так триватиме рух по колу, аж поки Дід Мороз не захоче поглянути, що ж вийшло, і не обере найкращі малюнки, створені цілим колективом художників!
15. Снігові грудки
Обладнання: кошик, тенісні м’ячики.
У підвішений (або стоїть на підлозі) кошик потрібно закинути з відстані шести-семи кроків шість «снігових грудок» — білих тенісних м’ячиків. Переможе той, хто впорається із цим
завданням найточніше.
16. Змія
Варіант гри «Перегони стоніжок». «Голова» — перший у колоні — повинна зловити «хвіст», який від неї вислизає. Піймавши його, «голова» переходить у кінець колони, гру повторюють знову. Ланки ланцюга, що «відірвалися», вважають переможеними, і вони виходять із гри.
17. Дві краще, ніж одна
Обладнання: іграшки.
На підлозі кладуть будь-які три іграшки: м’ячик, кубик, кеглю. Двоє гравців виходять і починають танцювати навколо них (гру можна проводити під музику). Щойно музика перерветься або Дід Мороз подасть команду «Стоп!», кожен гравець повинен постаратися схопити дві іграшки. Кому дістанеться одна, той програв.
Гру можна ускладнити: збільшити кількість учасників і, відповідно, кількість іграшок або предметів. Виграє той, хто схопить більше іграшок.
18. Перегони стоніжок
Обладнання: стілець.
У досить просторому приміщенні можна провести перегони «стоніг». Гравці об’єднуються у дві команди і шикуються, узявши тих, хто попереду руками за пояс. Біля протилежної стіни ставлять стілець, який ланцюжок гравців повинен обігнути, а потім повернутися назад. Якщо ланцюжок розірвався, ведучий може зарахувати команді поразку.
Завдання можна ускладнити й зробити смішнішим, якщо команди пересуватимуться навприсядки, виконуючи завдання одночасно.
19. У сусіда кращі
Цікава варіація хороводу для малюків. Діти стають навколо ялинки, і ведучий ставить запитання: «Де у вас ручки?». Діти показують. Потім ведучий запитує: «Гарні вони?». Діти кажуть, що хороші. Тоді ведучий запитує: «А в сусіда?». «А в сусіда кращі», — відповідають діти, хапають сусіда за руки й починають водити хоровод. Потім гру повторюють з іншою частиною тіла: носом, вухами, ногами…
20. Сніжинки-пушинки
Обладнання: кавалки вати.
Снігуронька пропонує кільком гостям узяти з таці легкі сніжинки з вати. Кожен гравець підкидає свою сніжинку, дмухає на неї й намагається протримати її якомога довше в повітрі. Той, хто впустив свою пушинку, може підійти до товариша й допомогти йому виконати завдання Снігуроньки.
21. Сніжки
Обладнання: картонна ялинка з отворами завширшки 15—20 см, паперові кульки.
Діти з відстані повинні влучити в отвори в штучній новорічній ялинці паперовими кульками. Приз отримає найвлучніший «снайпер».
22. Це була моя кулька!
Обладнання: повітряні кульки.
Для конкурсу потрібно двоє учасників. Їм дають по одній повітряній новорічній кульці, яку ведучий прив’язує до лівої ноги кожного учасника. За командою ведучого учасники намагаються правою ногою роздавити кульку суперника.
23. Аукціон
Дід Мороз каже:
— У нашій залі чудова ялинка. А які на ній іграшки! Назвіть, які ви знаєте ялинкові прикраси? Цей чудовий приз отримає той, чия відповідь буде останньою. Гравці по черзі називають слова. Під час пауз ведучий починає повільно рахувати: «Хлопавка — раз, хлопавка — два…». Аукціон триває.
24. Я люблю зиму
Обладнання: сірник, яблуко.
Модифікація гри «Комплімент Снігурці». Ця гра підходить для дітей середнього дошкільного віку й сприяє розвитку мовлення та логічного мислення. У грі можуть брати участь одразу кілька дітей. Виймаючи сірника із яблука або снігову кулю із мішка, діти по черзі називають причину, чому вони люблять зиму.
25. Будь напоготові
Дід Мороз чи Снігуронька подає в коло учасників гри різні команди, а виконувати їх потрібно тільки, якщо до команди додано слова «будь ласка», наприклад: «Будь ласка, руки вгору», «Праву руку, будь ласка, опустити!», «Будь ласка, поплескаємо в долоні» тощо. Гра проходить весело, у швидкому темпі. Ті, хто помилився, виходять із гри. Тому, хто лишився, дають звання «Найуважнішого гостя» і вручають приз.
26. Під щасливою зіркою
Обладнання: пронумеровані зірки на нитках.
Переможцем цієї гри стане той, хто перший знайде на стелі зірку з номером, оголошеним ведучим. Зірочки з написаним з обох боків номером заздалегідь підвішено на нитках до стелі кімнати (або зали), де буде проходити свято. Під час свята Дід Мороз проголошує: «Щаслива зірка — п’ятнадцять!». Ті, хто танцює, намагаються швидше знайти зірку із цим номером. Переможцеві вручають приз.
27. Ніс для Діда Мороза
Обладнання: великий аркуш паперу, фломастери, червоний пластилін.
На великому аркуші паперу малюємо Діда Мороза, але без носа. Прикріплюємо портрет на стіну. Тепер діти по черзі із зав’язаними очима намагаються прикріпити пластиліновий ніс Дідові Морозу. Виграє той, хто прикріпить ніс у правильне місце.
28. Сніжка
Обладнання: музичний супровід, програвач, кулька з вати, подарунки.
Діти передають одне одному під музику кульку, зроблену з вати. Щойно мелодія зупиняється, учасник, у руках якого опинилася сніжка, повинен виконати бажання Діда Мороза, наприклад, затанцювати чи відгадати загадку. За це він отримує подарунок.
29. Снігова куля
Обладнання: сніжки з вати.
У цьому конкурсі беруть участь усі присутні. Ведучий вмикає веселу музику й усі починають кидати одне в одного сніжки, виготовлені з вати. Щойно ведучий вимкне музику, усі починають
збирати сніжки.
30. Одягова метушня
Обладнання: одяг.
Для гри потрібно багато старого одягу великого розміру. За 5 хвилин діти повинні одягти якнайбільше речей. Виграє той, хто одягнеться «найтепліше».
Використані джерела
1. Ігри для дітей на Новий рік. URL: http:// svitmalechi.com.ua/ihry-dlya-ditej-na-novyj-rik/ (дата звернення: 13.10.2018).
2. Новорічні ігри від Діда Мороза. URL: https:// pustunchik.ua/ua/holidays/new-year/novogodniyeigry-ot-deda-moroza (дата звернення: 13.10.2018).
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5. Новорічні конкурси для малюків. URL: http://poradnica.com/novorichni-konkursi-dlya-malyukivi-ditey-starshogo-viku-video.html (дата звернення: 13.10.2018).
6. Новорічні розваги для дітей. URL: http://www. kidmade.com.ua/ukr/article/novorichni-rozvagi-dljaditej.html (дата звернення: 13.10.2018).