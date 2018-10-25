Як Свинка Пепа Новий рік шукала

Ведучий. Білий сніг пухнастий

Падає, кружляє

І на землю тихо

Стелиться, лягає.

І на ранок поле

Білим-білим стало,

Ніби пеленою

Усе його заслало.

— Дітки, а яке ваше найулюбленіше зимове

свято? Уже зовсім скоро настане Новий рік. І для того, щоб зустріли ми його весело, запросімо в гості Діда Мороза й Снігуроньку.

(Діти хором кличуть гостей. З’являється Снігуронька).

Снігуронька. Я Снігуронька маленька,

Сніжна дівчинка гарненька,

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радощів бажаю.

Я прийшла до вас, малята,

Щоб веселим було свято.

Принесла до вас я казку,

Подивіться-но, будь ласка.

Познайомтеся з моїми подругами сніжинками!

(Входять сніжинки).

Сніжинка 1. Ми сніжинки-веселинки

У цей святковий день для всіх

До квітучої ялинки

Принесли вам жарти й сміх.

Сніжинка 2. Кружляли ми над лісом,

Кружляли ми над полем.

І ось тепер на свято

Прийшли у вашу школу.

Сніжинка 3. Кругом ялинки з вами

Нам весело кружляти,

Тож новорічне свято

Уже час розпочинати.

Сніжинка 4. Нумо, дорослі, усі, хто хоче

З нами в коло теж ставайте.

Хай святково сяють очі.

Усі турботи забувайте.

(Танець сніжинок).

Ведучий. Ой які гарні сніжинки! Снігуронько, а де Дідусь Мороз?

Снігуронька. Дідусь Мороз пішов кликати до рожеву гостю до вас на свято.

Ведучий. Про кого ти кажеш?



Снігуронька. Я кажу за маленьку свинку, яку люблять багато діток і слідкують за її життям через мультфільм. А яку свинку люблять і знають наші малюки?

(Діти відповідають).

Снігуронька. Саме свинку Пепу пішов кликати Дідусь Мороз.

Ведучий. Щось довго немає дідуся. Ой, чую, що до нас хтось іде.

(Входить свинка Пепа).

Свинка Пеппа. Ого, скільки тут діточок! Вітаю всіх.

Ведучий. Вітаємо тебе, Пеппо! А де Дідусь Мороз?

Свинка Пеппа. Я його не зустрічала. Просто я почула музику й дитячий сміх, от і вирішила прийти до вас на свято. Ви не проти?

Ведучий. Дітки, ми з радістю приймемо Пеппу на свято?

(Діти відповідають).

Ведучий. Але де Дідусь Мороз? Він пішов запросити тебе на свято і, мабуть, десь заблукав. А без дідуся Новий рік не розпочнеться. Потрібно його шукати.