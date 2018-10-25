Як Свинка Пепа Новий рік шукала

Мета:
зацікавити дітей новорічними пригодами улюбленого мультиплікаційного героя; розвивати спостережливість, логічне мислення, уяву.
Обладнання й матеріали:
костюми або маски героїв мультфільму «Свинка Пеппа», Діда Мороза, Снігуроньки, сніжинок, зайчика, новорічні прикраси, ялинка, морква.
Перебіг свята
Ведучий. Білий сніг пухнастий
Падає, кружляє
І на землю тихо
Стелиться, лягає.
І на ранок поле
Білим-білим стало,
Ніби пеленою
Усе його заслало.
— Дітки, а яке ваше найулюбленіше зимове
свято? Уже зовсім скоро настане Новий рік. І для того, щоб зустріли ми його весело, запросімо в гості Діда Мороза й Снігуроньку.
(Діти хором кличуть гостей. З’являється Снігуронька).
Снігуронька. Я Снігуронька маленька,
Сніжна дівчинка гарненька,
З Новим роком вас вітаю,
Щастя й радощів бажаю.
Я прийшла до вас, малята,
Щоб веселим було свято.
Принесла до вас я казку,
Подивіться-но, будь ласка.
Познайомтеся з моїми подругами сніжинками!
(Входять сніжинки).
Сніжинка 1. Ми сніжинки-веселинки
У цей святковий день для всіх
До квітучої ялинки
Принесли вам жарти й сміх.
Сніжинка 2. Кружляли ми над лісом,
Кружляли ми над полем.
І ось тепер на свято
Прийшли у вашу школу.
Сніжинка 3. Кругом ялинки з вами
Нам весело кружляти,
Тож новорічне свято
Уже час розпочинати.
Сніжинка 4. Нумо, дорослі, усі, хто хоче
З нами в коло теж ставайте.
Хай святково сяють очі.
Усі турботи забувайте.
(Танець сніжинок).
Ведучий. Ой які гарні сніжинки! Снігуронько, а де Дідусь Мороз?
Снігуронька. Дідусь Мороз пішов кликати до рожеву гостю до вас на свято.
Ведучий. Про кого ти кажеш?
Снігуронька. Я кажу за маленьку свинку, яку люблять багато діток і слідкують за її життям через мультфільм. А яку свинку люблять і знають наші малюки?
(Діти відповідають).
Снігуронька. Саме свинку Пепу пішов кликати Дідусь Мороз.
Ведучий. Щось довго немає дідуся. Ой, чую, що до нас хтось іде.
(Входить свинка Пепа).
Свинка Пеппа. Ого, скільки тут діточок! Вітаю всіх.
Ведучий. Вітаємо тебе, Пеппо! А де Дідусь Мороз?
Свинка Пеппа. Я його не зустрічала. Просто я почула музику й дитячий сміх, от і вирішила прийти до вас на свято. Ви не проти?
Ведучий. Дітки, ми з радістю приймемо Пеппу на свято?
(Діти відповідають).
Ведучий. Але де Дідусь Мороз? Він пішов запросити тебе на свято і, мабуть, десь заблукав. А без дідуся Новий рік не розпочнеться. Потрібно його шукати.
Пеппа. Зараз я покличу свою родину, вони
нам допоможуть.
(Пеппа кличе родину, виходять мама й тато свинки. Тато тримає в руках мапу).
Тато Пеппи. Вітаю вас, дітлахи. Не хвилюйтеся, усі разом ми знайдемо Діда Мороза й обов’язково зустрінемо Новий рік. У мене є чарівна карта. Щойно хтось розкаже мені гарного віршика про Новий рік, на карті з’явиться шлях. Тоді ми подивимося на карту й знайдемо Дідуся.
(Одна дитина розповідає віршик. Віршик можна вибрати в кінці цього матеріалу).
Тато Пеппи. Чудовий віршик! Тепер ми знаємо, куди йти.
Мама Пеппи. Стало біле все навкруг.
Сніг — і ворог, сніг — і друг.
Рівно все він засипає,
Пухкою ковдрою вкриває.
Замітає всі сліди —
Тут недовго до біди.
Пеппа. Щоб сніг не заважав нам шукати, пропоную трохи пограти в сніжки. Тоді сніг зрозуміє, що ми його не боїмося, і не стане заважати нам.
(Діти грають у сніжки).
Пеппа. Тепер можемо рухатися далі. Ой, а хто це попереду? Це маленькі зайченята. Можливо, вони нам допоможуть.
Зайченя 1. Я радо вам допоможу, але й ви мені допоможіть. Десь тут загубилася моя морква, а я не можу йти голодний. Допоможіть мені позбирати моркву.
Ведучий. Дітки, допоможемо зайченятку?
(Діти хором погоджуються допомогти).
Гра «Збираємо моркву»
(Заздалегідь навкруги ялиночки й у залі розкидано моркву. Під музику діти шукають моркву).
Зайченятко 1. Дякую вам, любі дітки. Ух, як багато моркви ви познаходили! Тепер можемо вирушати на пошуки.
Зайченятко 2. Я теж піду з вами. Хапайтеся за мого хвостика й пострибаємо разом.
(Дітки хапаються одне за одного й стрибають навколо ялинки).
Тато Пеппи. Ой! Доки ми стрибали, сніг розмочив карту. Тепер ми знову не знаємо, куди йти.
Пеппа. Я знаю, що потрібно зробити. Розповідатимемо віршики, голосно й виразно. Може, Дідусь Мороз почує наші голоси й сам прийде до нас.
(Діти читають вірші).
Дід Мороз. Чую, чую дітлахів (Виходить на сцену). Дякую вам за ваші віршики! Якби не вони, я б зовсім заблукав у дрімучому лісі.
Ведучий. Ура! Тепер у нас буде справжній Новий рік!
(Усі танцюють).
Використані джерела
1. Зимова книжечка: вірші для малят. Львів: Видавництво Старого Лева, 2003.
2. Вірші про зиму. URL: http://deti.e-papa.com. ua/virshi-dlya-ditei/virshi-pro-zimu/ (дата звернення: 25.10.2018).
3. Вірші про зиму для дітей. Эти дети. URL: http:// eti-deti.com/virshi-pro-zimu-dlya-ditej/ (дата звернення: 25.10.2018).
Вірші до сценарію
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