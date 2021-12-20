Відкрита реєстрація на пресконференцію «Позашкільна освіта – 2021 : десять перемог» (21.12.2021)

21 грудня 2021 року о 12:00 в агентстві «Укрінформ» відбудеться прес-конференція «Позашкільна освіта – 2021 : десять перемог».

Організатори прес-конференції: Міністерство освіти та науки України, Міжнародна асоціація позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти, видавнича група «Шкільний світ».



Щорічно у кінці року підводяться підсумки у сфері позашкільної освіти України, діяльності закладів позашкільної освіти. 2021 рік є ювілейним – 30 років Незалежності України. Позашкільна освіта України також відзначила своє 30-річчя у Незалежній Україні. 1991 р. у Законі України «Про освіту» було включено позашкільну освіту до складової системи освіти, її структури, законодавчо закріплено терміни «позашкільна освіта», «позашкільні навчальні заклади».

Під час пресконференції:

✅ Підводимо підсумки особливого року, де осмислюємо події та вшановуємо видатних постатей, які зробили вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти України, підтримку дітей закладів позашкільної освіти.

✅ Нагороджуємо почесною відзнакою «Знакова постать позашкільної освіти», презентуємо основні досягнення та перемоги позашкільної освіти у 2021 році, відзначаємо відзнаками «Партнерство позашкільної освіти – 2021», «Лідер позашкільної освіти – 2021».

✅ Основні перемоги позашкільної освіти України 2021 року будуть представлені у 10 номінаціях: «Знакові події позашкільної освіти», «Державно-громадське і регіонально-громадське партнерство позашкільної освіти», «Розширення медіапростору позашкільної освіти», «Міжнародне партнерство позашкільної освіти», «Професійна підготовка педагогів позашкільної освіти», «Підвищення якості позашкільної освіти», «Новації позашкільної освіти», «Громадська активність позашкільної освіти», «Ювілеї позашкільної освіти», «Успішні проекти позашкільної освіти».



Учасники прес-конференції: представники влади, вчені, освітяни та громадськість, а саме:

Віра Рогова – заступник Міністра освіти і науки України;

– заступник Міністра освіти і науки України; Дарка Оліфер – прессекретар Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна»;

– прессекретар Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна»; Віктор Сальков – керівник експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України;

– керівник експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України; Олена Биковська – президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, голова Громадської Ради при Державній службі якості освіти України;

– президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, голова Громадської Ради при Державній службі якості освіти України; Марина Мосієнко – почесний генеральний директор видавничої групи «Шкільний світ».

Для участі у пресконференції необхідно до 20.12.2021 р. заповнити і надіслати дану реєстраційну форму.

Відкриття пресконференції відбудеться 21.12.2021 р. о 12:00 на ютуб-каналі Укрінформ за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=l6tLigQYX48

Учасники, які своєчасно зареєструвалися, отримають сертифікати.

За результатами участі Ви зможете отримати сертифікат учасника семінару до 15.01.2022 р. у вкладці «Альбоми» за посиланням https://www.facebook.com/pou.org.ua/photos_albums

Участь безкоштовна.