Визначено переможців конкурсу «директор 2021: найкраща практика»

17 грудня 2021 року у Державній службі якості освіти відзначено переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу «Директор 2021: найкраща практика», присвяченого питанням побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
«Другий рік поспіль цей конкурс дає можливість знайти найкращих керівників, які піклуються про якість освітньої діяльності у своїх закладах, а отже й послідовно працюють над стратегіями їх розвитку. Завдяки державно-приватному партнерству маємо змогу відзначити їхні досягнення та надихнути на нові звершення»Руслан ГУРАК, голова Служби.
«Досягти покращення якості освіти й освітньої діяльності можливо лише спільними зусиллями та у партнерській взаємодії. Саме в такій співпраці Служба та Цифрове видавництво МЦФЕР започаткували цей всеукраїнський конкурс, щоб підтримати найкращі практики в освіті»Артем ТЕПЛЯКОВ, генеральний директор Цифрового видавництва МЦФЕР.
Отже, переможцями конкурсу стали:
- Ольга БЕЗСОНОВА, завідувачка закладу дошкільної освіти № 67 «Сонячний», м. Краматорськ Донецької обл.;
- Олег СЛУШНИЙ, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20, м. Вінниця.
Очільник Служби вручив розробникам найкращих практик внутрішньої системи забезпечення якості освіти друковані примірники рекомендацій «Абетка для директора». Найліпші конкурсні роботи будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Служби та в журналах «Практика управління дошкільним закладом» і «Практика управління закладом освіти» Цифрового видавництва МЦФЕР.
Переможцем у спецномінації «директор-інноватор» за версією компанії «Human» став МАЛАХОВ Андрій, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 імені Т. Г. Шевченка, м. Миколаїв.
Довідково:
З-поміж 205-ти поданих заявок найбільше надійшло з Харківської (13), Дніпропетровської (10), Донецької та Вінницької (по 6) областей. Більшість учасників − міські заклади освіти (67%).
ТОП-10 ФІНАЛІСТІВ КОНКУРСУ СФОРМОВАНО ТАК:
у сфері дошкільної освіти:
- Каржова Злата, директорка спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) № 36 Дзвіночок, м. Запоріжжя;
- Кулеша Юлія, директорка закладу дошкільної освіти №5 Пізнайко, м. Нетішин Хмельницької обл.;
- Панасенко Валентина, завідувачка дошкільного навчального закладу № 1, м. Миколаїв;
- Паскаль Наталія, завідувачка дошкільного навчального закладу ясла-садок № 1 Теремок, м. Пологи Запорізької обл.;
- Пугач Ірина, директорка дошкільного навчального закладу № 18, Волинська обл.;
- Харматова Ванда, завідувачка закладу дошкільної освіти № 19, м. Вінниця.
у сфері загальної середньої освіти:
- Авілова Олена, директорка Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2, Донецька обл.;
- Губська Ірина, директорка Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського;
- Єрмоленко Алла, директорка Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Чернігівська обл.;
- Кротік Надія, директорка Боремельського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – колегіуму, Рівненська обл.;
- Межерицька Світлана, директорка Коломацького ліцею ім. Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова, Харківська обл.;
- Остапенко Анатолій, директор Володимирецького ліцею «Колегіум», Рівненська обл.;
- Потук Олександра, директорка Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4;
- Резнік Сніжана, директорка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26, м. Вінниця.
Організатори та партнери конкурсу: Державна служба якості освіти України, журнали «Практика управління закладом освіти» та «Практика управління дошкільним закладом», Вища школа освітнього менеджменту, ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», українська Ed-tech-компанія «Human».