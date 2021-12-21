Визначено переможців конкурсу «директор 2021: найкраща практика»

17 грудня 2021 року у Державній службі якості освіти відзначено переможців ІІ Всеукраїнського конкурсу «Директор 2021: найкраща практика», присвяченого питанням побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

«Другий рік поспіль цей конкурс дає можливість знайти найкращих керівників, які піклуються про якість освітньої діяльності у своїх закладах, а отже й послідовно працюють над стратегіями їх розвитку. Завдяки державно-приватному партнерству маємо змогу відзначити їхні досягнення та надихнути на нові звершення» Руслан ГУРАК, голова Служби.

«Досягти покращення якості освіти й освітньої діяльності можливо лише спільними зусиллями та у партнерській взаємодії. Саме в такій співпраці Служба та Цифрове видавництво МЦФЕР започаткували цей всеукраїнський конкурс, щоб підтримати найкращі практики в освіті» Артем ТЕПЛЯКОВ, генеральний директор Цифрового видавництва МЦФЕР.

Отже, переможцями конкурсу стали:

Ольга БЕЗСОНОВА , завідувачка закладу дошкільної освіти № 67 «Сонячний», м. Краматорськ Донецької обл.;

, завідувачка закладу дошкільної освіти № 67 «Сонячний», м. Краматорськ Донецької обл.; Олег СЛУШНИЙ, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20, м. Вінниця.

Очільник Служби вручив розробникам найкращих практик внутрішньої системи забезпечення якості освіти друковані примірники рекомендацій «Абетка для директора». Найліпші конкурсні роботи будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Служби та в журналах «Практика управління дошкільним закладом» і «Практика управління закладом освіти» Цифрового видавництва МЦФЕР.

Переможцем у спецномінації «директор-інноватор» за версією компанії «Human» став МАЛАХОВ Андрій, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 імені Т. Г. Шевченка, м. Миколаїв.

Довідково:

З-поміж 205-ти поданих заявок найбільше надійшло з Харківської (13), Дніпропетровської (10), Донецької та Вінницької (по 6) областей. Більшість учасників − міські заклади освіти (67%).

ТОП-10 ФІНАЛІСТІВ КОНКУРСУ СФОРМОВАНО ТАК:

у сфері дошкільної освіти:

Каржова Злата , директорка спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) № 36 Дзвіночок, м. Запоріжжя;

, директорка спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) № 36 Дзвіночок, м. Запоріжжя; Кулеша Юлія, директорка закладу дошкільної освіти №5 Пізнайко, м. Нетішин Хмельницької обл.;

директорка закладу дошкільної освіти №5 Пізнайко, м. Нетішин Хмельницької обл.; Панасенко Валентина, завідувачка дошкільного навчального закладу № 1, м. Миколаїв;

завідувачка дошкільного навчального закладу № 1, м. Миколаїв; Паскаль Наталія, завідувачка дошкільного навчального закладу ясла-садок № 1 Теремок, м. Пологи Запорізької обл.;

завідувачка дошкільного навчального закладу ясла-садок № 1 Теремок, м. Пологи Запорізької обл.; Пугач Ірина, директорка дошкільного навчального закладу № 18, Волинська обл.;

директорка дошкільного навчального закладу № 18, Волинська обл.; Харматова Ванда, завідувачка закладу дошкільної освіти № 19, м. Вінниця.

у сфері загальної середньої освіти:

Авілова Олена, директорка Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2, Донецька обл.;

директорка Великоновосілківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2, Донецька обл.; Губська Ірина, директорка Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського;

директорка Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського; Єрмоленко Алла, директорка Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Чернігівська обл.;

директорка Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Чернігівська обл.; Кротік Надія, директорка Боремельського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – колегіуму, Рівненська обл.;

директорка Боремельського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – колегіуму, Рівненська обл.; Межерицька Світлана, директорка Коломацького ліцею ім. Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова, Харківська обл.;

директорка Коломацького ліцею ім. Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова, Харківська обл.; Остапенко Анатолій, директор Володимирецького ліцею «Колегіум», Рівненська обл.;

директор Володимирецького ліцею «Колегіум», Рівненська обл.; Потук Олександра, директорка Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4;

директорка Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; Резнік Сніжана, директорка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26, м. Вінниця.

Організатори та партнери конкурсу: Державна служба якості освіти України, журнали «Практика управління закладом освіти» та «Практика управління дошкільним закладом», Вища школа освітнього менеджменту, ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти», українська Ed-tech-компанія «Human».